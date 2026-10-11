Golün atılış şekli, Flick'in forvete neden değer verdiğini kusursuz biçimde gösterdi. Jesus, rakibe ileride baskı yaparak topu kazandı, hemen boş alana yöneldi ve kaleci David Soria'yı geçerek golü attı. Flick, son düdüğün ardından forvetin bitiriciliğini vurguladı.

“Gabriel harika bir oyuncu. Raphinha'dan farklı bir profile sahip ve bu da kendini gösteriyor,” diyen Alman teknik direktör, TopMercato'nun aktardığı açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama golü nasıl attığına baktığınızda bunun en büyük özelliklerinden biri olduğunu anlıyorsunuz. Kale önünde şut açısını nasıl seçeceğini çok iyi biliyor. Bugün yeteneğini tüm yönleriyle gösterdi ve bundan çok mutluyum.”