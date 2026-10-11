Getty Images Sport
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“Yeteneğinin tamamını ortaya koydu”: Gabriel Jesus, Barcelona formasıyla sergilediği üstün bitiricilikle eleştirmenleri susturdu ve Hansi Flick’in güvenini boşa çıkarmadı
Anında etki yaratmak
Jesus, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmamak için fazla beklemedi. Brezilyalı forvet, Barcelona formasıyla ilk kez ilk 11'de başladığı maçta gol atarak Getafe karşısında alınan rahat 3-0'lık galibiyete katkıda bulundu. Flick, maç öncesinde Jesus'un kulübe katıldığından beri önemli ölçüde geliştiğini belirtmişti. Raphinha'nın uyluk sakatlığı nedeniyle şans bulan eski Arsenal oyuncusu, takımdaki değerini açıkça ortaya koyan bir performans sergiledi.
- Getty Images Sport
Flick, müthiş Brezilyalıyı övdü
Golün atılış şekli, Flick'in forvete neden değer verdiğini kusursuz biçimde gösterdi. Jesus, rakibe ileride baskı yaparak topu kazandı, hemen boş alana yöneldi ve kaleci David Soria'yı geçerek golü attı. Flick, son düdüğün ardından forvetin bitiriciliğini vurguladı.
“Gabriel harika bir oyuncu. Raphinha'dan farklı bir profile sahip ve bu da kendini gösteriyor,” diyen Alman teknik direktör, TopMercato'nun aktardığı açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama golü nasıl attığına baktığınızda bunun en büyük özelliklerinden biri olduğunu anlıyorsunuz. Kale önünde şut açısını nasıl seçeceğini çok iyi biliyor. Bugün yeteneğini tüm yönleriyle gösterdi ve bundan çok mutluyum.”
Taktiksel gerekliliklere uyum sağlamak
Jesus, Getafe karşısında bitiriciliğinden fazlasını sergiledi. Orta sahaya kadar geriye geldi, hücumun farklı bölgelerinde görev aldı ve Barcelona topu kaybettiğinde savunmaya büyük katkı sağladı.
Flick'in forvetlerinden beklediği yüksek çalışma temposu tam da bu. Sakat Raphinha, topsuz oyundaki etkinliğiyle genellikle kilit rol oynasa da Jesus, bu taktik sorumlulukları rahatlıkla üstlenebileceğini gösterdi.
Verimliliği de 10 milyon avroluk transferinden bu yana dikkat çekici düzeyde. Şaşırtıcı biçimde, 29 yaşındaki oyuncunun Barcelona formasıyla kaleyi bulan ilk üç şutunun tamamı golle sonuçlandı. Böylece kısıtlı süre almasına rağmen üç gole ulaştı.
- AFP
Avrupa'da vites yükseltmek
Başlangıçta kadro derinliği sağlamak için transfer edilen Jesus, ihtiyaç duyulduğunda güvenilir bir ilk 11 oyuncusu olabileceğini gösteriyor. Raphinha'nın yokluğu, Barcelona'nın yaz döneminde hücuma yaptığı takviyeler için büyük bir sınav olarak görülüyordu. Jesus ise bu sınavı başarıyla geçti. Jesus şimdi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçta yeniden ilk 11'e dönmeyi hedefleyecek.
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