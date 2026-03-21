Eisernen'e karşı 4-0 kazanılan maçta, 30 yaşındaki hücum oyuncusu iki gol atarak golcü listesine adını yazdırdı; ayrıca, Almanya'nın rekor şampiyonu olan takımın birçok tehlikeli atağında da doğrudan rol oynadı.
"Yeteneği en çok küçümsenen kişi": Vincent Kompany, FC Bayern Münih'in yıldızına olağanüstü övgüler yağdırdı
Maçın ardından, bu güçlü performans karşısında şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Kompany şöyle dedi: "Hiç şaşırmadım, ama her zaman mutlu oluyorum. Serge, belki de tüm oyuncularımız arasında yeteneği en çok küçümsenen isim. Çünkü bazen sakatlık yaşıyor ve forma giyemiyor. Bu yüzden Serge ne kadar iyi olduğunu gösterdiğinde her zaman mutlu oluyorum."
Geçen sezon çoğunlukla yedek olarak görev aldığı ve tüm turnuvalarda oynadığı 47 resmi maçta sadece 16 gol katkısı (7 gol, 9 asist) yaptığı karışık bir sezonun ardından, Gnabry bu sezon Kompany yönetiminde vazgeçilmez bir as kadro oyuncusu haline geldi. 34 maçta 10 gol ve 10 asist kaydetti.
Gnabry, Nagelsmann yönetiminde milli takım kadrosunda da yer alıyor
Bu nedenle Bayern, 30 yaşındaki oyuncuyla yaz 2026'ya kadar olan sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.
Bunun yanı sıra Gnabry, Alman milli takımında da yeniden gündeme geldi. İsviçre ve Gana ile oynanacak olan milli maçlar için milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer alıyor ve Dünya Kupası'na katılma şansı da yüksek.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
4 Nisan Cumartesi
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
7 Nisan Salı
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)