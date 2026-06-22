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Gabriele Stragapede

Çeviri:

Yeşil Burun Adaları’nın masalı devam ediyor: Uruguay ile 2-2 berabere kalarak eleme hayali hâlâ sürüyor

Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
Uruguay
Yeşil Burun Adaları

Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’ndaki rüyası, İspanya’ya karşı oynadıkları açılış maçındaki beraberliğin ardından bir başka beraberlikle devam ediyor.

Yeşil Burun Adaları’nın masalı: H Grubu’nda her şey hâlâ son derece belirsiz; takım, İspanya ile oynadığı tarihi 0-0 beraberliğin ardından Uruguay’la da berabere kaldı – DünyaKupası tarihindeki ilk iki golünü de bu maçta attı – ve hâlâ 16’lı turlara çarpıcı bir şekilde yükselmeyi hayal ediyor.

Kanada, ABD ve Meksika’da düzenlenen 2026 DünyaKupası’na ilk kez katılan Yeşil-Beyazlılar için, Suudi Arabistan ile berabere kalmak bir sonraki tura çıkmak için yeterli olabilir; Celeste ise Kırmızı Furies karşısında her şeyi ortaya koyacak, ancak 3 puan barajı, en iyi sekiz üçüncü takımdan biri olarak bir sonraki tura bilet koparmak için yeterli olabilir.

Yeşil Burun Adaları için bir rüya, Uruguay için ise bir kabus riski.

  • MAÇ

    Teknik Direktör Bielsa, yüksek pres temelli agresif bir oyun planı hazırlamıştı, ancak Yeşil Burun Adaları büyük bir özgüvenle ve pas oyunuyla şanslarını değerlendirmeyi tercih etti. Böylece Bubista, 40 dakikadan fazla bir süre boyunca rakip kaleye şut atamayan Celeste'yi alt üst ederken, Yeşil Burun Adaları ise Kevin Pina'nın serbest vuruşuyla (bu takımın DünyaKupası tarihindeki ilk golcüsü) öne geçti.

    Ancak ilk yarının son dakikaları tamamen Uruguay lehine geçti; önce Valverde’nin yön değiştiren ortasında Araujo ile beraberliği yakaladılar, ardından uzatmalarda Ugarte veyine Araujo ile kurdukları paslaşmayı ustaca değerlendiren Canobbio ile öne geçtiler.

    Uruguay maçı kontrol altında tutuyor gibi görünüyordu, ancak Olivera’nın yaptığı bir hatayla maçın gidişatı değişti ve Varela, Muslera’dan önce topa ulaşarak 2-2’lik skoru belirledi; Yeşil Burun Adaları bu skoru dişini tırnağına takarak korudu.

    La Celeste, maçın sonlarında çeşitli ataklarla denedi, ancak sonuç değişmedi: Yeşil Burun Adaları Milli Takımı yenilmezliğini koruyarak hayallerini sürdürürken, Uruguay ise eve dönme ve grup aşamasında şok bir şekilde elenme riskiyle karşı karşıya kaldı.

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  • MAÇ SONUÇLARI

    URUGUAY (4-2-3-1): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Ugarte (70' de la Cruz), Bennacer; Canobbio, Valverde, Araujo; Vinas (70' Nuñes). Teknik Direktör: Bielsa

    Yeşil Burun Adaları (4-1-4-1): Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Borges, Cabral; Pina; Arcanjo (46' Duarte), Mendes, Monteiro (80' Semedo), Rodrigues (58' Varnela); Benchimol. Teknik Direktör: Brito

    HAKEM: Eskas

    GOLCÜLER: 21' Pina (C), 44' Araujo (U), 45'+6' Canobbio (U), 61' Varnela (C)

    SARI KART: Cabral (C), Bentancur (U), Olivera (U)

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