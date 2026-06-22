Yeşil Burun Adaları’nın masalı devam ediyor: Uruguay ile 2-2 berabere kalarak eleme hayali hâlâ sürüyor

Yeşil Burun Adaları’nın masalı: H Grubu’nda her şey hâlâ son derece belirsiz; takım, İspanya ile oynadığı tarihi 0-0 beraberliğin ardından Uruguay’la da berabere kaldı – DünyaKupası tarihindeki ilk iki golünü de bu maçta attı – ve hâlâ 16’lı turlara çarpıcı bir şekilde yükselmeyi hayal ediyor.

Kanada, ABD ve Meksika’da düzenlenen 2026 DünyaKupası’na ilk kez katılan Yeşil-Beyazlılar için, Suudi Arabistan ile berabere kalmak bir sonraki tura çıkmak için yeterli olabilir; Celeste ise Kırmızı Furies karşısında her şeyi ortaya koyacak, ancak 3 puan barajı, en iyi sekiz üçüncü takımdan biri olarak bir sonraki tura bilet koparmak için yeterli olabilir.

Yeşil Burun Adaları için bir rüya, Uruguay için ise bir kabus riski.