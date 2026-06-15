AFP
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Yeşil Burun Adaları'nın kahraman kalecisi Vozinha, annesinin vize sorunları nedeniyle İspanya'ya karşı sergilediği muhteşem Dünya Kupası performansını kaçırdığını açıkladı
Atlanta'da tarihi bir gece
Afrika futbolu için dönüm noktası olarak hatırlanacak bir gecede, Yeşil Burun Adaları, son Avrupa şampiyonunu mağlup ederek erkekler Dünya Kupası finallerindeki ilk maçına damgasını vurdu. Mavi Köpekbalıkları, yıldızlarla dolu İspanya karşısında tüm tahminleri alt üst ederek bir puan kazandı; 40 yaşındaki kaleci Vozinha, turnuvanın favorilerini uzak tutmak için bir dizi dünya klasında kurtarışa imza attı.
Şu anda Portekiz ikinci lig ekibi Chaves'te forma giyen tecrübeli kaleci, takımın duygusal kalbi oldu. Kalesini gole kapatmak için yedi kritik kurtarış yapan Vozinha, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ancak Atlanta'da takım arkadaşlarıyla kutlama yaparken, zihni bu zaferi paylaşmak için orada olamayanlara kaymıştı.
- AFP
Vize sorunları büyük üzüntü yaratıyor
Tarihi performansının ardından basına konuşan Vozinha, ailesinin ABD'ye seyahat etmesini engelleyen kişisel zorlukları anlattı. "Maçtan sonra ağladım çünkü çocukken büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve onlar orada olamadılar. Onlar birkaç yıl önce vefat ettiler. Annem de vize sorunu ve bunun için ödememiz gereken ücret nedeniyle burada olamadı. Bunu zamanında halledemedik," diye açıkladı kaleci.
En yakın akrabalarının yokluğuna rağmen Vozinha, ülkesinin kolektif başarısına odaklanmaya devam etti. "Bu, Yeşil Burun Adaları'ndaki herkese bir teşekkür mesajıdır. Bundan sonra çok mutluyuz; bu oyuncu grubu bu anı yaşamak için çok çalıştı. Bugün gurur ve memnuniyet dolu bir gün," diye ekledi.
Dünya Kupası rekorları kırılıyor
Vozinha'nın sahaya çıkışı sadece maçın sonucu açısından önemli değildi; aynı zamanda onu rekorlar kitabına da yazdırdı. 40 yaş 12 gün ile, bir ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk maçında forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Turnuvanın genel tarihinde ise, 2018'de 45 yaş 161 gün ile Dünya Kupası'nda ilk kez forma giyen Mısırlı efsane Essam El Hadary, ondan daha yaşlıydı.
Uluslararası futbolun zirvesine geç ulaşmasını değerlendiren kaleci, "Maçın en iyi oyuncusu seçilmekten çok gurur duyuyorum. Sevdiğim ülkeyi temsil etmek benim için bir onur. Çok küçük bir yerden geliyoruz ve eleme sürecimiz de çok zorluydu. Bugün, İspanya gibi bir takıma karşı oynayarak hayalimizi gerçekleştirdik. Bu süreçte emeği geçen herkesten gurur duyuyorum. Hayatımızda böyle anlar yaşamak için çalışıyoruz. Şu anda 40 yaşındayım, ancak 25 yaşına kadar profesyonel değildim. Bu, tüm bu yolculuğun bir ödülü."
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Genç halinin kendisine vereceği tavsiye
C Grubu'nda Uruguay ve Suudi Arabistan maçları hâlâ oynanacak olsa da, Yeşil Burun Adaları'nın eleme turlarına yükselme şansı oldukça yüksek. Vozinha için, geç yaşta profesyonel futbola başlayan bir oyuncudan Dünya Kupası'nın simgesi haline gelme yolculuğu, hâlâ inanması zor bir süreç. Moldova, Slovakya ve Kıbrıs'ta forma giymiş olan kaleci, kariyerinin seyrini ve bunun mirası açısından ne anlama geldiğini düşünmek için bir an durdu.
Gazetecilere şunları söyledi: "18 yaşındaki Vozinha'ya kendisiyle gerçekten gurur duymasını söylerdim. Çok çalıştı. Dürüst olmak gerekirse, çocukken böyle şeyler hayal etmemiştim, ama bu maçtan sonra genç halime tüm bunlara değdiğini söyleyebilirim."