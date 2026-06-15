Yeşil Burun Adaları'nın kahraman kalecisi Vozinha, annesinin vize sorunları nedeniyle İspanya'ya karşı sergilediği muhteşem Dünya Kupası performansını kaçırdığını açıkladı

Afrika futbolu için dönüm noktası olarak hatırlanacak bir gecede, Yeşil Burun Adaları, son Avrupa şampiyonunu mağlup ederek erkekler Dünya Kupası finallerindeki ilk maçına damgasını vurdu. Mavi Köpekbalıkları, yıldızlarla dolu İspanya karşısında tüm tahminleri alt üst ederek bir puan kazandı; 40 yaşındaki kaleci Vozinha, turnuvanın favorilerini uzak tutmak için bir dizi dünya klasında kurtarışa imza attı.

Şu anda Portekiz ikinci lig ekibi Chaves'te forma giyen tecrübeli kaleci, takımın duygusal kalbi oldu. Kalesini gole kapatmak için yedi kritik kurtarış yapan Vozinha, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ancak Atlanta'da takım arkadaşlarıyla kutlama yaparken, zihni bu zaferi paylaşmak için orada olamayanlara kaymıştı.