The Athletic’in haberine göre, İspanyol araştırmacı Ortea, yeni keşfedilen bir deniz yumuşakçası türüne Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha’nın adını verdi. Aldisa vozinhai adı verilen bu yeni tür, yaklaşık dört milimetre boyunda küçük, kırmızı bir deniz sümüklüböceğidir ve Ortea’nın yayınladığı Historias de la Bioadversidad (Biyoçeşitlilik Hikâyeleri) adlı çalışmasında tanımlanana kadar bilim dünyası tarafından bilinmiyordu.

Tür, Küba'nın Havana kenti ile Guadeloupe yakınlarındaki Karayipler'de keşfedildi. Ortea, 40 yaşındaki Vozinha'nın Avrupa şampiyonu İspanya ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta yedi kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu seçilmesinin ardından, çalışmasının yayınlanmasını Dünya Kupası ile aynı zamana denk getirmeyi tercih etti. Bu övgü, futbol ile deniz biyolojisini alışılmadık bir şekilde birbirine bağlarken, Vozinha’nın kariyerinin son dönemlerindeki etkisini de takdir ediyor.