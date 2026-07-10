AFP
Çeviri:
Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası kahramanı Vozinha’nın adını taşıyan yeni keşfedilen tür
Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklarından ilham alan bilimsel bir onur
The Athletic’in haberine göre, İspanyol araştırmacı Ortea, yeni keşfedilen bir deniz yumuşakçası türüne Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha’nın adını verdi. Aldisa vozinhai adı verilen bu yeni tür, yaklaşık dört milimetre boyunda küçük, kırmızı bir deniz sümüklüböceğidir ve Ortea’nın yayınladığı Historias de la Bioadversidad (Biyoçeşitlilik Hikâyeleri) adlı çalışmasında tanımlanana kadar bilim dünyası tarafından bilinmiyordu.
Tür, Küba'nın Havana kenti ile Guadeloupe yakınlarındaki Karayipler'de keşfedildi. Ortea, 40 yaşındaki Vozinha'nın Avrupa şampiyonu İspanya ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta yedi kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu seçilmesinin ardından, çalışmasının yayınlanmasını Dünya Kupası ile aynı zamana denk getirmeyi tercih etti. Bu övgü, futbol ile deniz biyolojisini alışılmadık bir şekilde birbirine bağlarken, Vozinha’nın kariyerinin son dönemlerindeki etkisini de takdir ediyor.
- AFP
Ortea neden Vozinha adını seçti?
Aynı rapora göre, Ortea’nın bu türe isim vermesi, Yeşil Burun Adaları halkına teşekkür etme biçimi oldu. Araştırmacı, takımadalar genelinde deniz biyoçeşitliliği çalışmalarına yaptığı katkılarından dolayı 2023 yılında Çevre Liyakat Madalyası’nı aldıktan sonra bu ülkeyle yakın bir bağ kurdu. Yeşil Burun Adaları ile kurduğu bu ilişki, nihayetinde yeni keşfedilen türe milli takımın tecrübeli kalecisinin adını verme kararına ilham kaynağı oldu.
Ortea’nın bir futbolcuyu bu şekilde onurlandırması ilk kez olmuyor. Oviedo Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Ortea, 2019 yılında da yeni keşfedilen minik bir deniz salyangozu türüne, eski Real Madrid ve Kosta Rika kalecisi Keylor Navas’ın adını vermişti.
Saha içinde ve dışında olağanüstü bir miras
Vozinha’nın Dünya Kupası serüveni ona dünya çapında tanınırlık kazandırdı. 40 yaş 12 gün ile bir ülkenin Dünya Kupası’ndaki ilk maçında forma giyen en yaşlı oyuncu olan kaleci, Yeşil Burun Adaları, Moldova, Slovakya, Kıbrıs ve Portekiz’deki kulüplerde geçirdiği kariyerine bir başka dönüm noktası daha ekledi.
Turnuva süresince popülaritesi de hızla arttı. Vozinha'nın Instagram takipçi sayısı, Yeşil Burun Adaları'nın açılış maçı öncesinde 50.000 iken, bu yazının yazıldığı sırada 28,5 milyona ulaştı; bu da onun turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri haline geldiğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Tarihi bir turnuvanın üzerine inşa ederek
Vozinha, Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’ndaki dört maçının hepsinde forma giydi ve takımının son 32’ye yükselmesiyle Suudi Arabistan karşısında bir kez daha kalesini gole kapattı. Ayrıca Arjantin’e uzatmalarda 3-2 yenildikleri maçta da etkileyici bir performans sergiledi; elenmelerine rağmen yedi kurtarış daha gerçekleştirdi. Bu bilimsel onur, onun Dünya Kupası’ndaki başarılarının futbolun ötesinde de hatırlanmasını sağlayarak, bu tecrübeli oyuncuya hem spor hem de bilim tarihinde kalıcı bir yer kazandırıyor.
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