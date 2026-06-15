90'+1' - Yeşil Burun Adaları için inanılmaz bir fırsat! Borges köşe vuruşundan kafayla vurdu, Unai Simon topu eline aldı.





88' - Pico Lopes'ten mucizevi kurtarış! Yamal, Olmo'ya pas veriyor, Olmo da Oyarzabal'a ortalıyor: Yeşil Burun Adaları'nın savunma oyuncusu kendini feda ederek topu köşeye çeliyor.





82' - Cucurella yine uzak direğe kafa vuruşu yapıyor, yine Vozinha kurtarıyor.





72' - Yamal, Llorente'ye pas veriyor, Merino'ya ortalıyor, Merino ilk vuruşta şutunu çekiyor: her zamanki gibi Vozinha kurtarıyor.





56' - Pedri'nin Fabian Ruiz'e yaptığı güzel pas, Vozinha'ya zayıf bir kafa vuruşu.





45'+3 - Laporte'nin Pedri'nin köşe vuruşunu kafayla çevirdiği şutunu yine Vozinha kurtarıyor: Yeşil Burun Adaları kalecisinden harika bir kurtarış.





45' - İspanya için fırsat! Cucurella alçak bir orta yaptı, Ferran Torres sol ayağıyla yerden bir şut denedi ama Vozinha harika bir kurtarış yaptı.





38' - Ferran Torres'in topu üst direğe çarptı! Rodri'nin pasıyla sol kanattan Cucurella içeri girdi, ceza sahası ortasına kafayla indirdi ve Vozinha'nın çıkmasının ardından Ferran Torres, kesin bir vuruşla topu üst direğe çarptırdı. Top Oyarzabal'a geldi ve o da kafayla vurdu, ancak Yeşil Burun Adaları kalecisi topu köşeye çeldi.





29' - Cucurella deniyor: sağ ayağıyla uzak mesafeden şutunu çekiyor ama top az farkla dışarı çıkıyor.





12' - İspanya'nın ilk tehlikeli atağı: Pedri'nin sağdan güzel ortası, Pico Lopes ceza sahası ortasında Oyarzabal'dan önce davranıp tehlikeyi uzaklaştırıyor.