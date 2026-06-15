2026 Dünya Kupası
İspanya-Yeşil Burun Adaları 0-0
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Üç büyük favoriden ilki, 2026 DünyaKupası'nda ilk maçına çıkıyor. Fransa ve Arjantin ile birlikte şampiyonluk için üç favori arasında gösterilen Luis de la Fuente'nin İspanya'sı, bugün saat 18:00'de Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı H Grubu'nun ilk gününde, gece yarısına karşı ilk maçına çıkıyor. Avrupa şampiyonu olan ve başından itibaren Yamal ve Nico Williams'ın yedek kulübesinde kalacağı Kırmızı Şeytanlar, grubun birinciliğini hedefliyor ve yoluna grubun Cinderella'sı olarak görülen Yeşil Burun Adaları ile başlıyor. Dünya Kupası'na ilk kez katılan takım, Bubista tarafından çalıştırılıyor ve kadrosunda Serie A'dan tanıdık iki isim, Dailon Livramento ve Jovane Cabral bulunuyor.