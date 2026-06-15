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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yeşil Burun Adaları'ndan mucize, İspanya'dan utanç verici sonuç: Dünya Kupası'ndaki ilk maçta 0-0. De la Fuente'nin hatası, Yamal'ın ilk maçı

İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası

Dünya Şampiyonası'nın ilk gününü bizimle CANLI olarak yeniden yaşayın.

2026 Dünya Kupası

İspanya-Yeşil Burun Adaları 0-0

Golcüler: -



Üç büyük favoriden ilki, 2026 DünyaKupası'nda ilk maçına çıkıyor. Fransa ve Arjantin ile birlikte şampiyonluk için üç favori arasında gösterilen Luis de la Fuente'nin İspanya'sı, bugün saat 18:00'de Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı H Grubu'nun ilk gününde, gece yarısına karşı ilk maçına çıkıyor. Avrupa şampiyonu olan ve başından itibaren Yamal ve Nico Williams'ın yedek kulübesinde kalacağı Kırmızı Şeytanlar, grubun birinciliğini hedefliyor ve yoluna grubun Cinderella'sı olarak görülen Yeşil Burun Adaları ile başlıyor. Dünya Kupası'na ilk kez katılan takım, Bubista tarafından çalıştırılıyor ve kadrosunda Serie A'dan tanıdık iki isim, Dailon Livramento ve Jovane Cabral bulunuyor.




  • HEDEFLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER:

    90'+1' - Yeşil Burun Adaları için inanılmaz bir fırsat! Borges köşe vuruşundan kafayla vurdu, Unai Simon topu eline aldı.


    88' - Pico Lopes'ten mucizevi kurtarış! Yamal, Olmo'ya pas veriyor, Olmo da Oyarzabal'a ortalıyor: Yeşil Burun Adaları'nın savunma oyuncusu kendini feda ederek topu köşeye çeliyor.


    82' - Cucurella yine uzak direğe kafa vuruşu yapıyor, yine Vozinha kurtarıyor.


    72' - Yamal, Llorente'ye pas veriyor, Merino'ya ortalıyor, Merino ilk vuruşta şutunu çekiyor: her zamanki gibi Vozinha kurtarıyor.


    56' - Pedri'nin Fabian Ruiz'e yaptığı güzel pas, Vozinha'ya zayıf bir kafa vuruşu.


    45'+3 - Laporte'nin Pedri'nin köşe vuruşunu kafayla çevirdiği şutunu yine Vozinha kurtarıyor: Yeşil Burun Adaları kalecisinden harika bir kurtarış.


    45' - İspanya için fırsat! Cucurella alçak bir orta yaptı, Ferran Torres sol ayağıyla yerden bir şut denedi ama Vozinha harika bir kurtarış yaptı.


    38' - Ferran Torres'in topu üst direğe çarptı! Rodri'nin pasıyla sol kanattan Cucurella içeri girdi, ceza sahası ortasına kafayla indirdi ve Vozinha'nın çıkmasının ardından Ferran Torres, kesin bir vuruşla topu üst direğe çarptırdı. Top Oyarzabal'a geldi ve o da kafayla vurdu, ancak Yeşil Burun Adaları kalecisi topu köşeye çeldi.


    29' - Cucurella deniyor: sağ ayağıyla uzak mesafeden şutunu çekiyor ama top az farkla dışarı çıkıyor.


    12' - İspanya'nın ilk tehlikeli atağı: Pedri'nin sağdan güzel ortası, Pico Lopes ceza sahası ortasında Oyarzabal'dan önce davranıp tehlikeyi uzaklaştırıyor.

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    İspanya-Yeşil Burun Adaları 0-0

    Golcüler:


    İSPANYA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Fabian Ruiz (71' Merino), Rodri (87' Nico Williams), Pedri; Ferran Torres (81' Dani Olmo), Oyarzabal, Gavi (71' Lamine Yamal). Teknik direktör: De La Fuente.


    YEŞİL BOYUNUZ (4-2-3-1): Vozinha; Borges, Pico Lopes, Lopes Cabral (76' Joao Paulo), Moreira; Laros Duarte (61' Deroy Duarte), Pina; Mendes, Monteiro (79' Arcanjo), Jovane Cabral (61' Semedo); Rocha Livramento (61' Nuno Da Costa). Teknik direktör: Bubista.


    Hakem: Adam Makhadmeh (Ürdün)

    Sarı kart: Lopes Cabral (C), Pedri (S)

    Kırmızı kart:

    Asist:

Dünya Kupası
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İspanya
ESP
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Suudi Arabistan
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Yeşil Burun Adaları
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