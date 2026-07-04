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"Yeşil Burun Adaları kazandı!" - Portekizli yıldız, Dünya Kupası'nın zayıf takımlarından birinin manevi zafer elde etmesiyle Arjantin maçının sonucunun önemi kalmadığını söyledi
Semedo, Mavi Köpekbalıkları'nın ruhunu övüyor
Kendi eleme maçı öncesinde Portekiz kampından konuşan Semedo, bu Afrika ülkesinin inanılmaz serüvenine hemen dikkat çekti. Yeşil Burun Adaları kökenli olan savunma oyuncusu, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir maçta, favori gösterilmeyen bu takımın son dünya şampiyonunu sonuna kadar zorladığını izledi.
"Turnuvayı yakından takip ettim ve dünkü sonucun ne olursa olsun, Yeşil Burun Adaları'nın kazanan olarak ortaya çıktığına inanıyorum," diyen Semedo, atalarının vatanına dokunaklı bir övgüde bulundu. "Muhteşem bir turnuva geçirdiler ve tıpkı Portekiz gibi, muazzam kaliteye sahip küçük bir ülke olduklarını kanıtladılar. Turnuva boyunca sergiledikleri inanç inanılmazdı. Bizi temsil etme şekillerinden çok memnunum; onları tebrik etmek ve her şey için teşekkür etmek istiyorum."
- Getty Images Sport
Yeşil Burun Adaları’na hayran kalan efsaneler
Semedo’nun duyguları, futbol camiasındaki birçok önemli ismin duygularını yansıtıyordu. Eski İsveçli forvet Zlatan Ibrahimovic, bu performanstan özellikle etkilendiğini belirterek, küçük takımın Güney Amerika devlerini neredeyse devirmesini izlerken gözlerinin dolduğunu söyledi. Mavi Köpekbalıkları, normal süre boyunca Arjantin’i berabere tuttu ve ancak uzatmaların sonlarında mağlup oldu.
Thierry Henry de aynı derecede etkilendi ve sonuç aleyhlerine olsa da takımın dünyanın dört bir yanındaki taraftarların kalbini kazandığını belirtti. Lionel Messi bile bu görevin zorluğunu kabul etti ve takımının, turnuvanın önceki aşamalarında disiplinini ve gücünü kanıtlamış bir rakibe karşı kontrolü elinde tutmakta zorlandığını itiraf etti.
- AFP
Dikkatler İber Yarımadası’ndaki hesaplaşmaya yöneliyor
Yeşil Burun Adaları’nın kahramanca performansını kutlarken, Semedo tüm dikkatini Portekiz’in İspanya ile oynayacağı son 16 turu maçına vermiş durumda. Şu anda Fenerbahçe’de forma giyen savunma oyuncusu, kendi deyimiyle “beklenen final” olarak nitelendirdiği bu maçta Roberto Martínez’in takımına ihtiyaç duyulan her rolde hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.
"Portekiz'e mümkün olan her şekilde yardım etmek için kapıyı çalıyor gibi hissediyorum. İster 10 dakika, ister yarım saat, ister tam 90 dakika olsun, en önemli şey hepimizin elinden gelenin en iyisini yapmasıdır; böylece Portekiz kazanabilir, bu turnuvada kalabilir ve olabildiğince uzağa gidebilir," diye ekledi bek oyuncusu. "Muazzam kaliteye sahip geniş bir kadromuz var ve herkes sahneye çıkmaya hazır. Gonçalo Ramos’a bakın; fazla oynamadı ama elinden gelenin en iyisini yaptı ve takıma yardımcı olmakta çok önemli bir rol oynadı. Odak noktamız tamamen takımdır – hepimiz bu amaç uğruna üzerimize düşeni yapmaya hazırız."
- Getty Images Sport
Yamal tehdidini etkisiz hale getirmek
Portekiz, İspanya ile oynayacağı maçta genç yıldız Lamine Yamal ile karşı karşıya gelecek. Semedo, 18 yaşındaki oyuncunun muazzam “potansiyelini” kabul etmekle birlikte, İspanya kadrosunun derinliği göz önüne alındığında, yalnızca bu Barcelona yıldızına odaklanmanın bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu.
"Yamal şüphesiz korkutucu bir potansiyele sahip özel bir yetenek, ancak Portekiz takımı dar görüşlülük tuzağına düşmeyi göze alamayacağını biliyor. Martinez’in takımı bu Barcelona yıldızına takılıp kalırsa, ilk düdükten son oyuncu değişikliğine kadar maçın kaderini belirleyecek oyunculara sahip İspanya kadrosu tarafından paramparça olma riskiyle karşı karşıya kalır." diye konuştu Semedo.
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