"Yeşil Burun Adaları kazandı!" - Portekizli yıldız, Dünya Kupası'nın zayıf takımlarından birinin manevi zafer elde etmesiyle Arjantin maçının sonucunun önemi kalmadığını söyledi

Kendi eleme maçı öncesinde Portekiz kampından konuşan Semedo, bu Afrika ülkesinin inanılmaz serüvenine hemen dikkat çekti. Yeşil Burun Adaları kökenli olan savunma oyuncusu, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir maçta, favori gösterilmeyen bu takımın son dünya şampiyonunu sonuna kadar zorladığını izledi.

"Turnuvayı yakından takip ettim ve dünkü sonucun ne olursa olsun, Yeşil Burun Adaları'nın kazanan olarak ortaya çıktığına inanıyorum," diyen Semedo, atalarının vatanına dokunaklı bir övgüde bulundu. "Muhteşem bir turnuva geçirdiler ve tıpkı Portekiz gibi, muazzam kaliteye sahip küçük bir ülke olduklarını kanıtladılar. Turnuva boyunca sergiledikleri inanç inanılmazdı. Bizi temsil etme şekillerinden çok memnunum; onları tebrik etmek ve her şey için teşekkür etmek istiyorum."