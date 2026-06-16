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Yosua Arya

Çeviri:

Yeşil Burun Adaları, İspanya'yı "farklı bir şekilde" kontrol altına alarak Dünya Kupası'nda sürpriz bir beraberlik elde etti; teknik direktör Bubista ise defansif taktiğini savundu

İspanya
Yeşil Burun Adaları
Bubista
İspanya - Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası

Yeşil Burun Adaları teknik direktörü Bubista, Dünya Kupası'nda İspanya'yı şaşırtıcı bir şekilde berabere tutan takımının geriye yaslanma taktiğini savundu. La Roja top hakimiyetini elinde tutsa da, teknik direktör, takımının organizasyon, disiplin ve savunma düzeni sayesinde maçı kontrol ettiğini ve turnuvanın favorilerinden birine karşı değerli bir puan kazandığını öne sürdü.

  • Yeşil Burun Adaları, disiplinli oyunuyla İspanya'yı mağlup etti

    Yeşil Burun Adaları, H Grubu'nda İspanya ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası grup aşamasının en büyük sürprizlerinden birine imza attı. La Roja, uzun süre top hakimiyetini elinde tutsa da, inatçı ve iyi organize olmuş bir savunma duvarını aşamadı. Maçın büyük bir bölümünü topu elinde tutamasa da Yeşil Burun Adaları, kompakt bir yapı sergiledi ve İspanya'nın net gol fırsatlarını sınırladı. Bu sonuç, takımın değerli bir puan kazanmasını sağladı ve uluslararası futbolun en güçlü takımlarından biriyle başa çıkabilme yeteneğini ortaya koydu.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bubista, maç kontrolü konusundaki görüşünü açıklıyor

    Maçın ardından teknik direktör Bubista, sadece top hakimiyetinin maçı kontrol etmeyi belirlediği görüşünü reddetti. Takımının savunma düzeninin, maçı farklı bir şekilde yönlendirmelerini sağladığını savundu.

    "Elbette İspanya'nın neredeyse tüm maç boyunca topun hakimiyetinde olduğunu söyleyebiliriz, ancak maçı kontrol etmek sadece topun hakimiyetinde olmak değildir," diye açıkladı Bubista.

    "Biz bunu farklı bir şekilde yaptık. Elbette, hücum için daha fazla geçiş yapmak isterdik, ancak İspanya takımı oldukça zorlu bir rakip, bu yüzden bundan memnunuz. Günümüzde takımlar defansif organizasyonlarında çok başarılı ve Dünya Kupası'nda istatistiklere göre takımlar, geçiş topuyla veya hareket etmeyen toplarla maçları kazanıyor. Bu yüzden biz de bu şekilde hazırlanmalıyız."

  • Dayanıklılık ve takım çalışmasına dayanan bir sonuç

    Bubista, bu performansı Yeşil Burun Adaları'nın ulusal kimliğinin ve Dünya Kupası serüveninin ardındaki hırsın bir yansıması olarak nitelendirdi.

    "Her zaman herkesin ülkemizi ve takımımızı görmesini istediğimizi söyledik," diye ekledi. "Organizasyon ve cesaret gösterdik ve bu, ülkemizin neyi temsil ettiğinin, dayanıklılığımızın ve zorlukları aşmaya çalışmamızın kanıtıdır.

    "Buraya gelmeden önce, amacımızın en üst düzeyde rekabet etmek olduğunu söylemiştim. Elbette zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ancak engelleri aşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

    Kaleci Vozinha, birkaç önemli kurtarış yaptıktan sonra Maçın En İyi Oyuncusu seçildi, ancak Bubista, kalesini gole kapatmanın kolektif bir çabanın sonucu olduğunu vurguladı.

    O şöyle dedi: "O sahadaki en iyi oyuncuydu, onu da tebrik etmek gerekir. Ama bence takımımız savunma açısından çok iyiydi. Tabii ki o da takımımıza yardım etmek için orada. Elbette maçın en iyi oyuncusu seçilmesinden dolayı onun adına mutluyum. Ama bence takımımız muhteşem bir iş çıkardı."

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yeşil Burun Adaları, bu etkileyici galibiyetin ardından ivme kazanmayı hedefliyor

    Bu beraberlik, Yeşil Burun Adaları’na grup aşamasının geri kalanına doğru bir ivme ve özgüven kazandırdı. Artık önlerindeki zorluk, bu savunma disiplinini sürdürürken aynı zamanda hızlı hücumlarda daha fazla fırsat yaratmak olacak. Turnuvanın favorilerinden birini zorlayabildiklerini kanıtlayan Yeşil Burun Adaları, 21 Haziran’da Uruguay ile karşılaşacakları maçta bu dirençlerini yeni puanlara dönüştürmeyi hedefleyecek.

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