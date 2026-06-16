Yeşil Burun Adaları, İspanya'yı "farklı bir şekilde" kontrol altına alarak Dünya Kupası'nda sürpriz bir beraberlik elde etti; teknik direktör Bubista ise defansif taktiğini savundu

Bubista, bu performansı Yeşil Burun Adaları'nın ulusal kimliğinin ve Dünya Kupası serüveninin ardındaki hırsın bir yansıması olarak nitelendirdi.

"Her zaman herkesin ülkemizi ve takımımızı görmesini istediğimizi söyledik," diye ekledi. "Organizasyon ve cesaret gösterdik ve bu, ülkemizin neyi temsil ettiğinin, dayanıklılığımızın ve zorlukları aşmaya çalışmamızın kanıtıdır.

"Buraya gelmeden önce, amacımızın en üst düzeyde rekabet etmek olduğunu söylemiştim. Elbette zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ancak engelleri aşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kaleci Vozinha, birkaç önemli kurtarış yaptıktan sonra Maçın En İyi Oyuncusu seçildi, ancak Bubista, kalesini gole kapatmanın kolektif bir çabanın sonucu olduğunu vurguladı.

O şöyle dedi: "O sahadaki en iyi oyuncuydu, onu da tebrik etmek gerekir. Ama bence takımımız savunma açısından çok iyiydi. Tabii ki o da takımımıza yardım etmek için orada. Elbette maçın en iyi oyuncusu seçilmesinden dolayı onun adına mutluyum. Ama bence takımımız muhteşem bir iş çıkardı."