Yes Cup 2026: İtalya’nın en büyük Paskalya gençlik futbol turnuvası Milano’ya geri dönüyor

Rakamlar, AL2 Sport tarafından düzenlenen turnuvanın gelişimini kelimelerden çok daha iyi anlatıyor.

2026'da turnuvada 26 ülke temsil edilecek; bu sayı, bir önceki turnuvadaki 18'e kıyasla artış gösteriyor. Yeni katılanlar arasında Japonya, Hong Kong, Suudi Arabistan, Şili ve İzlanda öne çıkıyor; bu da etkinliğin giderek daha küresel bir boyut kazandığını teyit ediyor.

Katılımcı takımların sayısı da artıyor: geçen edisyondaki 176 takıma kıyasla bu yıl 272 takım olacak.

Takımlar, 8 yaş altıdan 19 yaş altına kadar 10 erkek ve 4 kadın olmak üzere 14 kategoriye ayrılacak.

Dört günlük turnuva boyunca toplam 618 maç oynanacak ve 4.500'den fazla genç sporcu, eşsiz bir spor ve insani deneyim yaşamaya hazır olacak.