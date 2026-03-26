Yes Cup 2026: İtalya’nın en büyük Paskalya gençlik futbol turnuvası Milano’ya geri dönüyor

Milano, İtalya’nın en büyük Paskalya gençlik futbol turnuvası olan Yes Cup’ı bir kez daha ağırlamaya hazırlanıyor; turnuva 2026’da beşinci yılını kutlayacak.

Giderek daha uluslararası, daha katılımcı ve şehri daha fazla içine alan Yes Cup, geleneksel Paskalya tatili döneminde, 2-5 Nisan 2026 tarihleri arasında sahalara geri dönecek.

Milano ve metropol bölgesindeki 16 spor merkezi, her yıl büyümeye devam eden bu etkinliğin maçlarına ev sahipliği yapmaya hazır.



  • ARTAN SAYILAR

    Rakamlar, AL2 Sport tarafından düzenlenen turnuvanın gelişimini kelimelerden çok daha iyi anlatıyor.

    2026'da turnuvada 26 ülke temsil edilecek; bu sayı, bir önceki turnuvadaki 18'e kıyasla artış gösteriyor. Yeni katılanlar arasında Japonya, Hong Kong, Suudi Arabistan, Şili ve İzlanda öne çıkıyor; bu da etkinliğin giderek daha küresel bir boyut kazandığını teyit ediyor.

    Katılımcı takımların sayısı da artıyor: geçen edisyondaki 176 takıma kıyasla bu yıl 272 takım olacak.

    Takımlar, 8 yaş altıdan 19 yaş altına kadar 10 erkek ve 4 kadın olmak üzere 14 kategoriye ayrılacak.

    Dört günlük turnuva boyunca toplam 618 maç oynanacak ve 4.500'den fazla genç sporcu, eşsiz bir spor ve insani deneyim yaşamaya hazır olacak.

  • MİLANO'DA İTALYA VE DÜNYA

    Yes Cup, kültürlerin, sporun ve bölgelerin bir araya gelmesi anlamına gelir.

    Çok sayıda Avrupa ve uluslararası takımın yanı sıra, birçok bölgesi temsil edilen İtalya da turnuvanın başrol oyuncusu olmaya devam ediyor: ev sahibi Lombardiya, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toskana, Marche, Umbria, Puglia ve Sicilya.

    Yurt dışından 49 takım katılacak ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetler, futbol tutkusuyla birleşen farklı dilleri, gelenekleri ve kültürleri Milano'ya taşıyacak.

  • SAN SIRO'DA AÇILIŞ TÖRENİ

    Geçen yılki büyük başarının ardından, açılış töreni yine “futbolun La Scala’sı” olarak bilinen Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Stadyumun kırmızı renkli ilk katı, katılımcı ülkelerin bayraklarıyla renklenecek ve sporcular, aileler, personel ve konuklardan oluşan yaklaşık 9.000 kişinin katılacağı büyük bir uluslararası gençlik sporu şenliği ortaya çıkacak.

    Bu sahne, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde de sembolik bir anlam taşıyor; San Siro, Olimpiyat kutlamaları sırasında en önemli mekanlardan biri olacak.

    Gecenin eğlencesini, İtalya'nın en çok takip edilen spor içerik üreticilerinden Gli Autogol ve etkinliğin medya ortağı Radio Number One üstlenecek; Radio Number One, müzik, eğlence ve canlı bağlantılarla izleyicilere eşlik edecek. Ayrıca, geçmişten ve günümüzden futbol dünyasının konukları ve önemli isimleri de etkinlikte yer alacak.

    Birinci kırmızı katın executive salonu, etkinliği destekleyen ve gençlik sporuna yatırım yapmaya devam eden sponsorlara ve ortaklara ayrılacak.

    Böylece dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar ve gençler, tek bir tutkuyla bir araya gelecek: futbol. Top, engeller ve ayrımcılık olmaksızın buluşma, dostluk ve paylaşımın aracı haline gelecek.

  • YES CUP'IN ORTAKLARI

    Yes Cup’ın büyümesi, spor, eğitim ve sosyal dayanışma değerlerini paylaşan şirketlerin ve kuruluşların desteği sayesinde de mümkün olmaktadır.

    CSAIn Lombardia tarafından desteklenen etkinliğin 2026 edisyonunun ortakları arasında S. Bernardo, Edilkamin, Go2Pro, Balconi, Ca’ di Rajo, Edison, Festina Orologi, GioiaPura – Migio, Checkpoint, Cantun Bakery & Bistrot, Grandi Forni Italiani, IH Hotels, Goleador, San Carlo ile Unica Chips, SVE, AIS ve Italian Taste Experience

    Etkinliğe destek vermeyi ve gençlik sporunun gelişimini somut olarak desteklemeyi seçen bir şirket ve kurum ağı.


  • DAYANIŞMA PROJESİ

    Yes Cup sadece spor değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve kapsayıcılıktır.

    2026 edisyonu için turnuva, dayanışma projesini yeniliyor: atılan her gol için 1 euro, Laureus Italia Vakfı'na bağışlanacak ve sahadaki heyecan, birçok genç için somut fırsatlara dönüştürülerek onlara spor yapma imkanı sağlanacak.

    Laureus Italia Vakfı, sporu bir eğitim ve sosyal kapsayıcılık aracı olarak teşvik ediyor, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumdaki çocuk ve gençlere ücretsiz spor ve eğitim etkinlikleri sunuyor ve topluluklarda bir araya gelme ve uyumu güçlendirmeye katkıda bulunuyor.



  • KATEGORİLER VE TAKIMLAR

    Katılımcı kategoriler:



    U17: 16 Takım

    U16: 20 Takım

    U15: 20 Takım

    U14: 20 Takım

    U13: 32 Takım

    U12: 20 Takım

    U11: 24 Takım

    U10: 24 Takım

    U9: 24 Takım

    U8: 16 Takım

    G19: 12 Takım

    G17: 12 Takım

    G15: 20 Takım

    G13: 12 Takım




    Katılımcı Ülkeler:

    İtalya

    İskoçya

    Hollanda

    Danimarka

    Polonya

    İngiltere

    Almanya

    İsviçre

    İzlanda

    Hong Kong

    ABD

    Belçika

    Şili

    Norveç

    Fransa

    Japonya

    İrlanda

    Yunanistan

    Slovakya

    Karadağ

    Suudi Arabistan

    Litvanya

    Lüksemburg

    Finlandiya

    Avusturya

    Sırbistan


    Katılan bazı profesyonel takımlar


    Kadınlar Serie A

    Inter Kadın

    Como Kadınlar

    Parma Kadınlar


    Kadınlar Serie B

    Como 1907

    Brescia Kadın


    Erkekler A Serisi

    Como 1907


    Erkekler Lega Pro Serisi

    Pro Patria    


    Lombardiya Bölgesi'nden katılan takımlar:

    Sesto 2012

    Città di Opera

    Rogoredo 84

    Folgore Legnano

    Ac Mazzo 80

    San Giuliano City

    Briantea

    Lena Akademisi

    Buccinasco

    Viscontini

    Vibe Ronchese

    Victor Rho

    Garlasco

    Pozzuolo

    Magenta

    Schiaffino Merkezi

    Pavese Akademisi

    Zibido San Giacomo

    Villapizzone

    Legnarello

    Seregno

    Paullese

    Luino

    Borghetto Lodigiano

    Cisanese

    Albuzzano

    Polisportiva Vogherese

    SS Martiri

    Cimiano

    Folgore Caratese

    Vigor Academy Senago

    Castellanzese

    Real Trezzano

    Fanfulla

    Vela Mesero

    Baggio II

    Morazzone

    Palazzolo

    Pontevecchio

    AL2 Sport

    Liscate

    Pioltellese

    Cesate

    Santo Stefano Ticino

    Accademia Borgomanero

    Biassono

    Club Milano

    Inverigo

    San Vittore Locate

    San Colombano

    Luisago Grandate

    Quinto Romano

    Gambolò

    Airoldi

    Rondinera

    Orobica

    Rhodense

    Pro Sesto

    Arsaghese

    Lecco Kadın

    Cb Academy

    San Bernardo