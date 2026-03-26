Yes Cup 2026: İtalya’nın en büyük Paskalya gençlik futbol turnuvası Milano’ya geri dönüyor

Geçen yılki büyük başarının ardından, açılış töreni yine “futbolun La Scala’sı” olarak bilinen Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Stadyumun kırmızı renkli ilk katı, katılımcı ülkelerin bayraklarıyla renklenecek ve sporcular, aileler, personel ve konuklardan oluşan yaklaşık 9.000 kişinin katılacağı büyük bir uluslararası gençlik sporu şenliği ortaya çıkacak.
Bu sahne, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları öncesinde de sembolik bir anlam taşıyor; San Siro, Olimpiyat kutlamaları sırasında en önemli mekanlardan biri olacak.
Gecenin eğlencesini, İtalya'nın en çok takip edilen spor içerik üreticilerinden Gli Autogol ve etkinliğin medya ortağı Radio Number One üstlenecek; Radio Number One, müzik, eğlence ve canlı bağlantılarla izleyicilere eşlik edecek. Ayrıca, geçmişten ve günümüzden futbol dünyasının konukları ve önemli isimleri de etkinlikte yer alacak.
Birinci kırmızı katın executive salonu, etkinliği destekleyen ve gençlik sporuna yatırım yapmaya devam eden sponsorlara ve ortaklara ayrılacak.
Böylece dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar ve gençler, tek bir tutkuyla bir araya gelecek: futbol. Top, engeller ve ayrımcılık olmaksızın buluşma, dostluk ve paylaşımın aracı haline gelecek.