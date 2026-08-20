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Çeviri:

Yerini mi tehdit ediyor yoksa geleceğini mi koruyor: Barcelona'nın yeni forveti Hamza Abdülkerim'in işine yarayacak mı?

FEATURES
Analysis
H. Abdelkarim
H. Flick
Deco
R. Lewandowski
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
Barcelona - Al Ahly SC
Al Ahly SC
Club Friendlies
Basel - Barcelona
Basel
Mısır
Almanya
Portekiz
Polonya
İspanya
İsviçre

Mısırlı genç şu anda başrol oynayabilir mi?

Yalnızca bir yıl önce Hamza Abdülkerim, Ahli forması altında birkaç dakika süre bulmanın peşindeydi; bugün ise ismi Barcelona içinde santrfor mevkisi için olası çözümlerden biri olarak konuşuluyor.

İki tablo arasında, oyuncunun kendisinin bile kavramakta zorlanacağı kadar hızlı bir yolculuk yatıyor: Kahire'de yedek kulübesinden, Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'na sürpriz bir çağrılmaya, ardından ilk kez Barcelona forması giymeye, Joan Gamper Kupası'nda Ahli karşısında gol atmaya ve hazırlık döneminde takımın gol krallığı listesinin zirvesine yükselmeye uzanan bir yol.

Ve şimdi, tüm bu mesafeyi birkaç ay içinde kat ettikten sonra şu soru geliyor: Hamza, Barcelona hücumunu sırtlamanın yükünü kaldırabilir mi, yoksa önünde büyük bir forvetin bulunması aslında Mısırlı oyuncunun kariyeri için gerçekleşebilecek en iyi şey mi olur?

  • Al Ahly'nin yedek kulübesinden dünyanın en büyük sahnelerine

    Hamza'nın mevcut durumunu, başlangıç noktasına dönmeden anlamak zor.

    Al Ahly'den ayrılan oyuncu, A takımda asli bir forvet değildi ve Barcelona'ya transferini başarılarla dolu bir kariyerin doğal sonucu gibi gösterecek resmi rakamlara sahip değildi; katkıları sınırlıydı ve gerçek fırsatları daha az ağırlıklı turnuvalarda geldi. Bu da Avrupa'ya transferini başlangıçta tamamlanmış başarılara bir ödül olmaktan çok, yeteneğe oynanan bir bahis gibi gösterdi.

    Ardından Hossam Hassan geldi ve oyuncunun A takım seviyesindeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında birçok kişiyi şaşırtan bir kararla onu Dünya Kupası'ndaki Mısır kadrosuna çağırarak, bu yaştaki bir oyuncu için mümkün olan en büyük sıçramalardan birini yapmasını sağladı.

    Hamza, Dünya Kupası'nda toplam 56 dakika sahada kalarak 4 maçta forma giydi; ne gol attı ne de asist yaptı. Dolayısıyla rakamlar tek başına, seviyesini değerlendirmek için dayanak alınabilecek istisnai bir turnuva ortaya koymuyor. Ancak bu tecrübenin değeri tamamen başka bir yerdeydi; 18 yaşındaki bir oyuncu, kendisini Mohamed Salah ve Omar Marmoush gibi isimlerin arasında buldu ve Mısır'ın tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldiği bir turnuvada, dünya çapında bir organizasyonun atmosferiyle ve muazzam bir taraftar ve medya baskısıyla yüzleşti.

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  • Muhteşem bir hazırlık dönemi

    Barcelona'ya transferin başlı başına dev bir adım olduğu düşünülürse, hazırlık dönemi boyunca yaşananlar işi daha da heyecanlı hale getirdi; zira Hamza yalnızca ilk takımın antrenmanlarında yer almakla yetinmedi, elde ettiği fırsatları kullanarak kendisini santrfor mevkisi için verilen rekabetin tam kalbine yerleştirdi.

    Birmingham City karşısında iki gol kaydetti, Basel karşısında bir gol ekledi, ardından Joan Gamper Kupası'nda Al Ahly filelerini havalandırarak hazırlık döneminde 4 gole ulaştı; bu da Hans Flick'i onun hakkında, genç bir oyuncuya övgü düzmenin ötesine geçen teknik bir bakış açısıyla konuşmaya itti.

    Alman teknik direktör, oyuncunun ortalara çıkma, topu koruma ve ceza sahası içinde hareket etme becerisinden söz etti; bunlar Barça'nın aradığı forvet için son derece önemli detaylar.

    Ve burada Barcelona içindeki soru değişti; artık mesele Hamza'nın ilk takımda bir fırsatı hak edip etmediği değildi, daha gerçekçi olan soru şu hale geldi: Yeni sezonda gerçek bir rol elde edebilir mi?

  • Flick ve Deco bir forvet istiyor: Bu, Hamza'nın gözden çıkarılacağı anlamına mı geliyor?

    İşin ilginç yanı, bu sorunun en iyi cevabı belki de Flick ve Deco'nun bizzat kendi açıklamalarından geldi.

    Ahli karşısında alınan galibiyetin ardından Flick, Barcelona'nın hâlâ yeni bir gerçek santrfor aradığını doğrularken, Deco ise Robert Lewandowski çapında bir oyuncunun yerini doldurmanın zorluğuna dikkat çekti. Bu, kulübün henüz Avrupa futbolunda tam bir sezon geçirmemiş genç bir oyuncuya dayanan hücum hesaplarıyla uzun bir sezona girmek istemediğine dair net bir mesajdı.

    Burada yeni bir santrfor arayışını Hamza aleyhine olumsuz bir hüküm olarak okumamak gerekiyor; zira Barcelona oyuncunun yeteneğine tamamen ikna olmuş olabilir ve aynı zamanda takımın hücumunun tüm sorumluluğunu on sekiz yaşındaki bir oyuncunun omuzlarına yüklemenin mantıksız bir karar olacağını düşünebilir.

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  • Yıldız golcü: Rakip mi, yoksa güvenlik ağı mı?

    Yeni bir forvetin gelişini Hamza için kötü bir haber olarak görmek kolaydır; çünkü bu, basitçe önünde bulunan dakikaların azalacağı ve ilk on bire giden yolun daha da zorlaşacağı anlamına gelir.

    Ancak olaya oyuncunun gelişimi açısından bakıldığında, tablo tamamen farklı olabilir.

    Hamza, Al Ahly'de uzun bir kariyerin veya Mısır Ligi'nde tam bir sezonun ardından Barcelona'ya transfer olmadı; aksine, aslında forma şansı aradığı bir dönemin sonunda geldi. Bunun hemen ardından Dünya Kupası'nı oynadı ve sonra kendisini Barcelona'nın ilk takımında buldu.

    Bu yükselişteki inanılmaz hız bir güç noktası olabilir, ancak oyuncuya mevcut taşıma kapasitesinin üzerinde sorumluluklar yüklenmesiyle birlikte gelirse bir tehlikeye de dönüşebilir.

    Hamza'nın Barcelona'nın bir numaralı forveti olması, her maçın onun için doğrudan bir sınava dönüşmesi demektir; gol atarsa sezonun keşfi olduğu söylenecek, üç maç boyunca gol atamazsa Lewandowski ile karşılaştırmalar başlayacak, kritik bir fırsatı harcarsa o an eleştiri malzemesine dönüşecek, takımın performansı düşerse forvet mevkisi herkesin sorunun nedenlerini aradığı ilk yer olacak.

    Bu ise on sekiz yaşındaki bir oyuncu için çok ağır bir yük.

    Buna karşılık büyük ve ilk on birlik bir forvet gelirse, Hamza bambaşka bir dönem yaşayabilir; her gün en üst seviyeden bir forvetle antrenman yapar, onun hareketlerini gözlemler ve ondan öğrenir, La Liga'da, kupalarda ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçek dakikalar alır, Flick rotasyona ihtiyaç duyduğunda bazı maçlara ilk on birde başlar; hem de girdiği her maçı çözmekle yükümlü olmadan.

  • En büyük ironi

    Hamza'nın hikâyesindeki en büyük çelişki, geleceği için en iyi olan şeyin, bugün için ona en iyi görünen şey olmaması olabilir.

    Evet, bir forvetle anlaşılmaması ona ilk 11'de başlamak için daha büyük bir fırsat verecek ve onu Flick'in hesaplarında ön sıralara yerleştirecek; ancak ilk 11'de büyük bir ismin bulunması ona daha önemli bir şey kazandırabilir: zaman.

    Gürültü koparmadan öğrenebileceği, hataları bir krize dönüşmeden yanılabileceği, Barcelona'yı kurtarması istenmeden forma giyebileceği, La Liga ve Şampiyonlar Ligi tecrübesini edinebileceği ve yalnızca başarılı bir hazırlık dönemiyle değil, uzun bir sezonla nasıl başa çıkacağını öğrenebileceği bir zaman.

    İki ya da üç sezon sonra denklem tamamen değişebilir; o zaman Hamza, Al Ahly'de dakika arayan bir oyuncudan, Barcelona ile onlarca maç oynamış, Avrupa'nın en iyi savunmacılarıyla boy ölçüşmüş, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş ve Katalan formasının baskısıyla nasıl başa çıkacağını öğrenmiş bir forvete dönüşmüş olabilir.

    İşte ancak o zaman şu soru tamamen mantıklı hale gelir: Hamza bir numaralı forvet olmaya hazır mı?

    Şimdiyse belki de en doğru soru şu: Aşamaları yakmadan gelişiminin hızını nasıl koruruz?

    Bu açıdan bakıldığında yeni bir forvet, Hamza Abdülkerim'in hayaline düşman gibi görünmüyor; aksine belki de en iyi müttefiklerinden biri olabilir. Bugünün yükünü taşıyan bir forvet, Hamza ise sessizce kendini inşa ederek geleceğin yükünü taşımaya hazırlanıyor.

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