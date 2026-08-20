Yerini mi tehdit ediyor yoksa geleceğini mi koruyor: Barcelona'nın yeni forveti Hamza Abdülkerim'in işine yarayacak mı?

Yalnızca bir yıl önce Hamza Abdülkerim, Ahli forması altında birkaç dakika süre bulmanın peşindeydi; bugün ise ismi Barcelona içinde santrfor mevkisi için olası çözümlerden biri olarak konuşuluyor.

İki tablo arasında, oyuncunun kendisinin bile kavramakta zorlanacağı kadar hızlı bir yolculuk yatıyor: Kahire'de yedek kulübesinden, Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'na sürpriz bir çağrılmaya, ardından ilk kez Barcelona forması giymeye, Joan Gamper Kupası'nda Ahli karşısında gol atmaya ve hazırlık döneminde takımın gol krallığı listesinin zirvesine yükselmeye uzanan bir yol.

Ve şimdi, tüm bu mesafeyi birkaç ay içinde kat ettikten sonra şu soru geliyor: Hamza, Barcelona hücumunu sırtlamanın yükünü kaldırabilir mi, yoksa önünde büyük bir forvetin bulunması aslında Mısırlı oyuncunun kariyeri için gerçekleşebilecek en iyi şey mi olur?