Yerini geri almak için mücadele ediyor! Jules Kounde, Zidane'ın Fransa'ya gelişine bekten tepki verirken Barcelona'daki yerini Eric Garcia'dan geri alacağına söz verdi

Barcelona savunmacısı Kounde, mevcut sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve Hansi Flick tarafından sık sık yedekler arasında gösterildi. Bazı oyuncular statü kaybı karşısında hayal kırıklığını dile getirebilirken, 27 yaşındaki oyuncu durumuna son derece dürüst bir yaklaşımla yaklaştı. Fransa'nın Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Kounde, kulüp düzeyindeki geri planda kalan rolü için bahane üretmeyi reddetti ve bunun yerine geçen sezonki istikrar eksikliğine işaret etti.

"Bu, teknik direktörümün kararı. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sakatlığım yok. Daha az süre alıyorsam, bunun nedeni geçen sezon standartlarımın oldukça altında kalmış olmam," diyen Kounde'nin sözlerini Mundo Deportivo aktardı. Eski Sevilla oyuncusu, ilk 11'deki yerini yeniden kazanma mücadelesini benimsemeye hazır görünüyor ve Garcia ile rekabeti aşılması gereken gerekli bir engel olarak değerlendiriyor. "Bu, memnuniyetle kabul ettiğim bir sonuç ve bir meydan okuma. Çalışmam gerekecek ki ben zaten normalde bunu yapıyorum. En iyi hislerimi yeniden yakalamak bana bağlı. En iyi durumda olduğumda süre alacağımı biliyorum."