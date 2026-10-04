AFP
Çeviri:
Yerini geri almak için mücadele ediyor! Jules Kounde, Zidane'ın Fransa'ya gelişine bekten tepki verirken Barcelona'daki yerini Eric Garcia'dan geri alacağına söz verdi
Kounde, Barcelona'da yedek bırakılmasının sorumluluğunu kabul etti
Barcelona savunmacısı Kounde, mevcut sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve Hansi Flick tarafından sık sık yedekler arasında gösterildi. Bazı oyuncular statü kaybı karşısında hayal kırıklığını dile getirebilirken, 27 yaşındaki oyuncu durumuna son derece dürüst bir yaklaşımla yaklaştı. Fransa'nın Belçika ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Kounde, kulüp düzeyindeki geri planda kalan rolü için bahane üretmeyi reddetti ve bunun yerine geçen sezonki istikrar eksikliğine işaret etti.
"Bu, teknik direktörümün kararı. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sakatlığım yok. Daha az süre alıyorsam, bunun nedeni geçen sezon standartlarımın oldukça altında kalmış olmam," diyen Kounde'nin sözlerini Mundo Deportivo aktardı. Eski Sevilla oyuncusu, ilk 11'deki yerini yeniden kazanma mücadelesini benimsemeye hazır görünüyor ve Garcia ile rekabeti aşılması gereken gerekli bir engel olarak değerlendiriyor. "Bu, memnuniyetle kabul ettiğim bir sonuç ve bir meydan okuma. Çalışmam gerekecek ki ben zaten normalde bunu yapıyorum. En iyi hislerimi yeniden yakalamak bana bağlı. En iyi durumda olduğumda süre alacağımı biliyorum."
- AFP
Zinedine Zidane yönetimindeki hayata uyum sağlamak
Defans oyuncusunun kulüp düzeyindeki sıkıntıları, milli takım sahnesindeki önemli bir geçiş dönemiyle de örtüştü. Uzun yıllar görev yapan Didier Deschamps'ın ayrılığının ardından Fransa, Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane yönetiminde yeni bir döneme girdi. Kounde, önceki dönemin değişmez isimlerinden biri olsa da Zidane dönemindeki konumu zaman zaman dalgalı oldu. Eylül ayında Zidane'ın Türkiye karşısındaki ilk maçında ilk 11'de başlayıp 90 dakikanın tamamında sahada kalan Kounde, daha sonra Belçika ve İtalya'ya karşı oynanan maçlarda ise dikkat çekici şekilde kadroda yer almadı.
İlk 11'deki yeriyle ilgili belirsizliğe rağmen Kounde, 1998 Dünya Kupası kazananının ilk etkisinden etkilendi. Zidane'ı iletişime ve taktiksel agresifliğe öncelik veren bir teknik direktör olarak tanımladı. Defans oyuncusu basın toplantısında, "Oyuncularına çok yakın olan, tıpkı ekibi gibi saha içinde ve dışında konuşmayı seven bir teknik direktör. Herkes gelişmeye çalışmak için tavsiye vermeye istekli. Karşılaştırma yapmayı sevmem ama hocamız agresif bir takım olmamız için çabalıyor" dedi.
Bek rolündeki taktiksel değişimler
Takım seçiminin ötesinde Kounde, Fransa'nın Uluslar Ligi serüveni sürerken Zidane'ın kendisinden istediği özel taktiksel gerekliliklere de uyum sağlıyor. Fransa, deplasmanda Türkiye ve Belçika karşısında arka arkaya aldığı 1-0'lık galibiyetlerin ardından son olarak sahasında İtalya ile 1-1 berabere kalarak şu anda yedi puanla grubunun zirvesinde yer alıyor. Fransa'nın ardından ikinci sırada altı puanlı Belçika, üçüncü sırada dört puanlı İtalya ve henüz puanla tanışamayan son sıradaki Türkiye bulunuyor.
"Radikal bir değişiklik olup olmadığını bilmiyorum ama bu, hocanın özellikle topla oyunun kontrolünü elinde tutmaya yönelik kolektif isteğiyle örtüşüyor" diyen Kounde, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, gelişim için çok alanım olan konulardan biri; daha az verimsiz olmam gerekiyor. Ayrıca daha direkt de olabilirim. Bunun yanında, mümkün olduğunda hücuma katılmamı istiyor ama bu yeni bir şey değil."
- AFP
İlk 11'e dönüş yolu
Saint-Denis'de Belçika'ya karşı oynanacak kritik Uluslar Ligi maçı yaklaşırken Kounde, Fransa için hâlâ önemli bir değer olduğunu kanıtlamaya istekli. Uluslararası arenada sergileyeceği güçlü bir performans, kulüpte Flick yönetimindeki durumunu tersine çevirmek için tam da ihtiyaç duyduğu kıvılcım olabilir.
Nitekim uluslararası sahnedeki bu olası yükseliş, Katalonya'daki keskin süre eksikliği göz önüne alındığında kritik bir döneme denk geliyor. Fransız savunmacı, daha önce ligin açılış niteliğindeki ilk iki maçında yalnızca 10 dakika forma giydikten sonra Barcelona'nın La Liga'daki son üç karşılaşmasında kulübeden çıkamadı. Genel olarak Kounde, bu sezon tüm kulvarlarda Katalan devinde sadece beş maça çıkabildi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun