Scaloni, görev süresi boyunca dünya şampiyonu forveti çalıştırma fırsatı için büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti. "Bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi oldu. Tarihin en iyi futbolcusunun teknik direktörü olacağımı hiç düşünmemiştim" diyen Scaloni, "Onunla birlikte olma fırsatını bize verdiği için kendisine sonsuza dek minnettarız" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, kaptanı olmadan geçecek geleceği düşündüğünde duygularını gizlemekte zorlandı.

Scaloni, "Gözyaşlarımın nedeni, aklımdan çok fazla şeyin geçmesi. Onu artık görmeyecek olmak üzücü olacak" itirafında bulundu.