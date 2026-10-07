ZUMA Press Wire
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Yerini doldurmak imkansız! Duygusal Lionel Scaloni, 'futbol tarihinin en büyüğü'nün kaybı karşısında gözyaşlarına boğuldu
Scaloni, hayalindeki teknik direktörlük dönemini değerlendirdi
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımının Benin karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin ardından basına konuştu ve ülkesinin en büyük ikonunu yönetmeye dair duygusal değerlendirmelerde bulundu. Scaloni, birlikte elde ettikleri başarıları anarken gecenin duygusunun bunaltıcı olduğunu kabul etti.
Teknik adam, efsanevi kaptanıyla birlikte Arjantin’i dört büyük kupaya taşıdı.
Bu gece, tarihe geçen teknik direktör-kaptan ortaklığının sonunu işaret etti.
- AFP
Teknik direktör, kaptanın eşsiz dehasını övdü
Scaloni, görev süresi boyunca dünya şampiyonu forveti çalıştırma fırsatı için büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti. "Bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi oldu. Tarihin en iyi futbolcusunun teknik direktörü olacağımı hiç düşünmemiştim" diyen Scaloni, "Onunla birlikte olma fırsatını bize verdiği için kendisine sonsuza dek minnettarız" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör, kaptanı olmadan geçecek geleceği düşündüğünde duygularını gizlemekte zorlandı.
Scaloni, "Gözyaşlarımın nedeni, aklımdan çok fazla şeyin geçmesi. Onu artık görmeyecek olmak üzücü olacak" itirafında bulundu.
Takımı kolektif bir yapı etrafında yeniden inşa etmek
İleriye doğru atılma zorluğuna değinen Scaloni, hiçbir oyuncunun Messi'nin maçın kaderini değiştiren yeteneklerini bire bir taklit edemeyeceğini kabul etti. Scaloni, "Şu anda genç oyuncularla çalışıyoruz ve bu süreç devam ediyor ama onun senin yanında olduğu hissiyle kıyaslanabilecek bir şey yok" dedi. "Hayatımda başka hiç kimsede o aurayı görmedim."
Bireysel dehanın yokluğunu artık takım birliğinin telafi etmesi gerektiğini vurguladı.
"Parlaklığıyla maçın kilidini açabilen o oyuncu artık sende yok" diye ekledi.
- AFP
Scaloni yeni nesle odaklanıyor
Duygusal vedaya rağmen Scaloni, milli takım kadrosunun gelecekteki kolektif gücüne güvenmeye devam ediyor. Scaloni sözlerini, "Onun yokluğunu telafi etmenin tek yolu, herkesin katkı sunduğu harika bir takımla mümkün olur" diyerek tamamladı. "Birlikte birçok şeyi başarabilecek bir takımımız var."
"Sahada onun gibi biri bir daha asla olmayacak. Geride bıraktığı miras inanılmaz."
Scaloni şimdi dikkatini, yaklaşan uluslararası organizasyonlar için yükselen yetenekleri kadroya entegre etmeye çevirecek.
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