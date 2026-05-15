Getty Images Sport
Çeviri:
Yerini bırak Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes, beşinci kez Yılın Futbolcusu ödülünü kazanarak Manchester United tarihinde yeni bir sayfa açtı
Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı onurlandırıldı
Fernandes, Michael Carrick’in yönetiminde yeniden parlayan bir sezon geçirerek, sezonun başlarında ulusal kupalardan erken elenmelerine rağmen United’ın Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesine katkıda bulundu. 31 yaşındaki oyuncunun 19 asistlik olağanüstü performansı da dahil olmak üzere etkileyici gösterileri, ona bu prestijli ödülü rekor kıran beşinci kez kazandırdı. Bu ödül, onu efsanevi eski takım arkadaşları De Gea ve Ronaldo'nun bir adım önüne yerleştirerek, Old Trafford'da modern zamanların talismanı olarak statüsünü pekiştirdi.
- AFP
Premier Lig tarihinde bir ilke imza atmak
Portekiz milli takım oyuncusu sekiz golle katkı sağladı, ancak manşetlere taşınan istatistikler onun muazzam yaratıcılığına odaklanıyor. Bu sezon 124 gol fırsatı yaratan Fernandes, tek bir Premier Lig sezonunda elde edilen en yüksek dördüncü rakamla, ligin tüm zamanların asist rekoruna ulaşmak üzere.
Şu anda ligde 19 asistle lider durumda olan United kaptanı, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin belirlediği 20 asistlik rekoru egale etmek için sadece bir asist daha ihtiyacı var ve bu efsanevi rakamı aşmak için iki iç saha maçı kaldı.
Efsaneler arasında bir miras
2020'de takıma katıldığından beri Fernandes, kulüpte her zaman en göze çarpan isim oldu; önce Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde bu ödülü kazandı, ardından ertesi yıl kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaşarak 28 gol attı. Marcus Rashford ve Ronaldo'nun aradaki sezonlarda ödülü kazanmasının ardından, Fernandes, Wembley'deki FA Cup zaferinin ardından 2024'te taraftar oylamasında yeniden zirveye çıktı. Son zaferini elde ederek, De Gea'dan sonra üst üste üç kez bu ödülü kazanan ikinci oyuncu oldu.
- Getty Images Sport
Rekor kıran bir sonuç ufukta
Manchester United, bu Pazar günü Nottingham Forest ile oynayacağı iç saha maçıyla sezonu tamamlayacak ve bir hafta sonra Brighton deplasmanına çıkacak. Kulübün kaderinde yaşanan bu önemli dönüşün ardından, bu maçlar Fernandes için ivmesini sürdürmesi ve bireysel asist rekorunu kırması açısından hayati bir fırsat teşkil ediyor. Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi katılım hakkı garantilendiğinden, kaptan, güçlü bir sezon kapanışı üzerine inşa etmek ve önemli bir yaz dönemi hazırlıklarına odaklanmak isteyen takımın odak noktası olmaya devam ediyor.