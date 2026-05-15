Yerini bırak Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes, beşinci kez Yılın Futbolcusu ödülünü kazanarak Manchester United tarihinde yeni bir sayfa açtı

Portekiz milli takım oyuncusu sekiz golle katkı sağladı, ancak manşetlere taşınan istatistikler onun muazzam yaratıcılığına odaklanıyor. Bu sezon 124 gol fırsatı yaratan Fernandes, tek bir Premier Lig sezonunda elde edilen en yüksek dördüncü rakamla, ligin tüm zamanların asist rekoruna ulaşmak üzere.

Şu anda ligde 19 asistle lider durumda olan United kaptanı, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin belirlediği 20 asistlik rekoru egale etmek için sadece bir asist daha ihtiyacı var ve bu efsanevi rakamı aşmak için iki iç saha maçı kaldı.