Getty Images Sport
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“Yerine iyi bir tercih olurdu”: Alan Shearer, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler'in Manchester United'da Michael Carrick'in yerine geçmesini destekliyor
Shearer, Hurzeler'i Old Trafford için aday olarak gösterdi
Newcastle United ve İngiltere’nin efsanevi eski golcüsü Shearer, Hurzeler’in Manchester United’da Michael Carrick’in yerini almak için ideal isim olduğunu düşünüyor. Brighton teknik direktörü, sezonun ilk haftalarında takımını Premier League puan tablosunda üçüncü sıraya taşıyarak dikkatleri üzerine çekti.
United’ın mevcut yönetimi üzerindeki artan baskıyı değerlendiren Shearer, şu anda kulüpsüz olan iki tanınmış teknik direktörün daha adını gündeme getirdi. Old Trafford yöneticilerinin, temmuz ayında Newcastle’dan ayrılan Eddie Howe’u veya Inter ve Tottenham’ın eski teknik direktörü Antonio Conte’yi de değerlendirebileceğini öne sürdü.
“Carrick’in görevine son verilirse Hurzeler iyi bir alternatif olur ancak Brighton’daki model çok farklı,” diyen Shearer, Metro’ya şöyle devam etti: “Sanırım değerlendireceğiniz diğer teknik direktör Howe. Conte’yi de değerlendirirsiniz. Hoşunuza gitse de gitmese de maç kazanamadığınızda ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinde olduğunuzda böyle olur. Bunu kabullenmeniz gerekir ve Carrick’in de kabullendiğinden oldukça eminim. Bu yüzden Michael’ın acilen sonuç alması gerekiyor, yoksa görevi için başka isimlerin adı anılmaya devam edecek.”
- Getty Images Sport
Carrick, Leeds beraberliğinin ardından mercek altında
Pazar günü Elland Road’da Leeds United ile 1-1 berabere kalınmasının ardından Carrick üzerindeki baskı arttı. Bu sonuçla United, ilk yedi lig maçında aldığı yalnızca bir galibiyetle puan tablosunun alt yarısında kaldı. Bu, kulübün 1986’dan bu yana bir sezona yaptığı en kötü başlangıç ve taraftarlar arasında endişeye yol açıyor.
Carrick’in görev dönemi, geçen sezon kulübü üçüncü sıraya taşıyarak yeniden Şampiyonlar Ligi’ne götürmesiyle iyi başlamıştı ancak o dönemde kazandığı destek hızla azalıyor. Teknik direktör, Yorkshire’daki maçın ardından karmaşık duygular yaşadığını ve performansın kusursuz olmaktan uzak olduğunu kabul etti.
Maaş giderleriyle ilgili sorunlar ve mali kısıtlamalar
Sahadaki sonuçların ötesinde Manchester United, olası bir teknik direktör değişikliğini zorlaştıran ciddi yapısal engellerle boğuşuyor. Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, kulübün yüksek maaş yükü nedeniyle bir kısır döngüye sıkıştığına dikkat çekti. Carragher'a göre beklentilerin altında kalan oyunculara ödenen yüksek maaşlar, kadroyu daraltmayı neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Kadroda fazla süre bulamayan oyuncular, daha düşük ücret karşılığında başka bir takıma gitmek istemiyor.
Kulübün yaz aylarında yeni transferlere 150 milyon sterlinin üzerinde kaynak ayırması, mali baskıyı daha da artırdı. Ancak Lisandro Martinez'in de aralarında bulunduğu bazı ilk takım oyuncuları, transfer stratejisinden duydukları rahatsızlığı dile getirerek Manchester City ve Liverpool gibi takımlarla rekabet edebilmek için daha fazla yatırım gerektiğini öne sürdü.
- AFP
Teknik direktör, Avrupa seyahati öncesinde meydan okuyan tavrını sürdürüyor
Manchester United’ın odağı artık Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi. Takım, çarşamba akşamı Cesc Fabregas’ın Como’suyla karşılaşmak için İtalya’ya gidecek. Avrupa kupalarında yakın zamanda Atletico Madrid’e yenilen Carrick’in eleştirileri susturabilmesi için İtalya’dan olumlu bir sonuçla dönmesi şart görülüyor. Yönetim şimdilik sabırlı olsa da sonuçlarda bir iyileşme görülmüyor. Bir sonraki millî maç arasından önce oynanacak karşılaşmalar, eski İngiltere millî futbolcusunun teknik direktörlük görevinde kalıp kalmayacağını ya da kulübün Hurzeler gibi bir isme yönelip yönelmeyeceğini belirleyebilir.
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