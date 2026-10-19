Newcastle United ve İngiltere’nin efsanevi eski golcüsü Shearer, Hurzeler’in Manchester United’da Michael Carrick’in yerini almak için ideal isim olduğunu düşünüyor. Brighton teknik direktörü, sezonun ilk haftalarında takımını Premier League puan tablosunda üçüncü sıraya taşıyarak dikkatleri üzerine çekti.

United’ın mevcut yönetimi üzerindeki artan baskıyı değerlendiren Shearer, şu anda kulüpsüz olan iki tanınmış teknik direktörün daha adını gündeme getirdi. Old Trafford yöneticilerinin, temmuz ayında Newcastle’dan ayrılan Eddie Howe’u veya Inter ve Tottenham’ın eski teknik direktörü Antonio Conte’yi de değerlendirebileceğini öne sürdü.

“Carrick’in görevine son verilirse Hurzeler iyi bir alternatif olur ancak Brighton’daki model çok farklı,” diyen Shearer, Metro’ya şöyle devam etti: “Sanırım değerlendireceğiniz diğer teknik direktör Howe. Conte’yi de değerlendirirsiniz. Hoşunuza gitse de gitmese de maç kazanamadığınızda ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinde olduğunuzda böyle olur. Bunu kabullenmeniz gerekir ve Carrick’in de kabullendiğinden oldukça eminim. Bu yüzden Michael’ın acilen sonuç alması gerekiyor, yoksa görevi için başka isimlerin adı anılmaya devam edecek.”