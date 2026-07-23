Yeri doldurulamaz! Inter Miami teknik direktörü, Uruguaylı forvet Luis Suárez’in Robert Lewandowski’nin MLS’deki ilk maçını mahvetmesini izledikten sonra, Suárez’i Lionel Messi ile aynı kefeye koydu

Miami, yedi haftalık Dünya Kupası arasının ardından Nu Stadyumu’nda Fire’ı 3-2’lik dramatik bir skorla mağlup ederek sahalara geri döndü. Tatil yapan Messi’nin yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Suarez, iki gol atarak Polonyalı yıldız forvet Lewandowski’nin ilk maçını gölgeledi.

Galibiyet golünü 87. dakikada akademi gençlerinden Preston Plambeck attı. İlk MLS golünü kaydeden Plambeck, sevinçini şöyle dile getirdi: "Takımın üç puan almasına yardımcı olabildiğim için mutluyum. Bu duyguyu nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum. Sadece sevinçten uçuyordum."

Miami teknik direktörü Hoyos da tüm kadroya gösterdikleri çaba için derin minnettarlığını dile getirdi. Maçın ardından şunları söyledi: "Tüm kadroyu tebrik etmek istiyorum, bu süre boyunca çok sıkı çalıştılar, bu yüzden çok mutluyuz ve duygulanıyoruz. Bu grubun başardıkları olağanüstü."