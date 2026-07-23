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Yeri doldurulamaz! Inter Miami teknik direktörü, Uruguaylı forvet Luis Suárez’in Robert Lewandowski’nin MLS’deki ilk maçını mahvetmesini izledikten sonra, Suárez’i Lionel Messi ile aynı kefeye koydu
Suarez, Lewandowski’nin ilk maçını mahvetti
Miami, yedi haftalık Dünya Kupası arasının ardından Nu Stadyumu’nda Fire’ı 3-2’lik dramatik bir skorla mağlup ederek sahalara geri döndü. Tatil yapan Messi’nin yokluğunda kaptanlık pazubandını takan Suarez, iki gol atarak Polonyalı yıldız forvet Lewandowski’nin ilk maçını gölgeledi.
Galibiyet golünü 87. dakikada akademi gençlerinden Preston Plambeck attı. İlk MLS golünü kaydeden Plambeck, sevinçini şöyle dile getirdi: "Takımın üç puan almasına yardımcı olabildiğim için mutluyum. Bu duyguyu nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum. Sadece sevinçten uçuyordum."
Miami teknik direktörü Hoyos da tüm kadroya gösterdikleri çaba için derin minnettarlığını dile getirdi. Maçın ardından şunları söyledi: "Tüm kadroyu tebrik etmek istiyorum, bu süre boyunca çok sıkı çalıştılar, bu yüzden çok mutluyuz ve duygulanıyoruz. Bu grubun başardıkları olağanüstü."
- Icon Sportswire
Hoyos, tecrübeli forveti övüyor
Hoyos, 39 yaşında sahada hâlâ fark yaratan Suarez’in olağanüstü katkısını övmekten geri durmadı. Arjantinli teknik direktör, tecrübeli forvetin kalitesi ve taktik zekasının süperstar Messi ile aynı seviyede olduğunu vurguladı.
Hoyos şöyle konuştu: “10 numaramız [Messi] gibi, bunlar da fark yaratan oyuncular. Sahada, edindikleri tüm deneyimlerden gelen taktik zekâlarıyla kendilerini ifade ediyorlar ve bedenlerini ve zihinlerini çok iyi tanıyorlar. Teknik kadrodan daha fazlasını görmüşler. Gelecekte bu oyuncuların yerini başka birinin alabileceğinden emin değilim.”
Lewandowski ilk maçını değerlendiriyor
Bu maç, Lewandowski’nin Barcelona’dan transferinin tamamlanmasının ardından MLS’de Fire formasıyla ilk kez sahaya çıkışı oldu. Tecrübeli forvet, oyundan alınana kadar 62 dakika sahada kaldı.
Maçın ardından Lewandowski, ilk maçı hakkında açık sözlü bir şekilde konuştu: "Takım arkadaşlarımla sadece iki gün geçirdikten sonra ilk maçımda her şeyin bu kadar iyi gideceğini düşünmemiştim çünkü maç oynamak antrenman yapmaktan farklıdır, ama elbette daha fazla zamana ihtiyacım var ve eminim ki iyi oynayacağız, ancak daha az hata yapacağız.
"Özellikle birkaç gün sonra başka bir maçımız olduğu için, muhtemelen sadece 45 ya da 60 dakika oynayabileceğimi konuşmuştuk."
- Getty Images Sport
Herons, Doğu Konferansı liderliğini kovalıyor
Bu muhteşem sonuç, Miami’nin 16 maçta topladığı 34 puanla Doğu Konferansı sıralamasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmasını sağladı; takım, lider Nashville’in beş puan gerisinde bulunuyor. Herons, Tadeo Allende ve David Ayala gibi birçok kilit oyuncuyu etkileyen sakatlık krizine rağmen istikrarını korumak zorunda. Messi’nin Dünya Kupası sonrası dinlenme döneminden dönüşü, lig şampiyonluğu yolunda takım için hayati bir güç kaynağı olacak.
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