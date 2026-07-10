Yenz Vising’in taktikleri… “Schmidt İlkesi” Nasiri ve Awar’ı kurtarıyor, Diaby’yi ise Al-Ittihad’da zor durumda bırakıyor

Vising, esas olarak 4-2-3-1 dizilişini kullanıyor ve defansif orta saha pozisyonunda (6 numara) iki oyuncuya yer veriyor; bu düzeni hem oyun kurma sürecinde hem de savunma açısından avantaj olarak değerlendiriyor.

Vissing, defansif orta saha ikilisinden, merkez savunmacılardan veya kaleciden topu almak üzere hücumların kurgulanmasında bir dayanak oluşturmalarını isterken, kanat beklerine hücuma çıkma özgürlüğü tanır.

Savunma açısından ise Alman teknik direktör, defansif orta saha oyuncularına hücumda yer almadan geride kalmaları talimatını veriyor; böylece ileriye çıkan bekleri güvence altına alıyor ve kontra ataklara karşı tedbir alıyor.

Merkez savunma oyuncularına güvenilmesi, Brezilyalı Fabinho’nun durumunu yeniden gündeme getirebilir; zira sözleşmesi sona ermiş ve Suudi kulübü sözleşmesini yenilememe kararı almış olsa da, Fesing’in taktiği durumu değiştirebilir.

Al-Ittihad’ın eski teknik direktörü Fransız Laurent Blanc, Fabinho’nun yetenekleri ve Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce kadroda yer alan bir diğer Fransız oyuncu N’Golo Kanté sayesinde, defansif orta saha oyuncularıyla oynama taktiğini en başarılı şekilde uygulayan isimlerden biriydi.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun ayrılması durumunda, Al-Ittihad bu pozisyon için yeni oyuncular arayışına girebilir, özellikle de Malili Mamadou Dombia’nın şu anda sakatlık sorunu yaşadığı göz önüne alındığında.