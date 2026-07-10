Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Gamba Osaka v Tokyo Verdy - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 1st LegJ.LEAGUE

Çeviri:

Yenz Vising’in taktikleri… “Schmidt İlkesi” Nasiri ve Awar’ı kurtarıyor, Diaby’yi ise Al-Ittihad’da zor durumda bırakıyor

FEATURES
Al Ittihad
J. Wissing
S. Conceicao
H. Aouar
Y. En-Nesyri
M. Diaby
Fabinho
Premier Lig
Suudi Arabistan
Almanya
Portekiz
Cezayir
Fas
Fransa
Brezilya

Alman teknik direktör, önümüzdeki sezon “Kaplanlar”ı yeni bir yaklaşımla yönetecek

Alman teknik direktör Jens Fesing’in, Portekizli Sergio Conceição’nun yerine takımın başına geçmesi üzerine, Al-Ittihad taraftarları önümüzdeki sezon yeni bir taktik anlayışla tanışacak.

Al-Ittihad Kulübü, bugün Cuma günü, Fesing ile önümüzdeki dönemde takımı yönetmesi için 2028'de sona erecek iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

  • Schmidt İlkesi

    Vissing’in kendine özgü bir taktik anlayışı hakkında fazla bir şey söylenemez; zira Alman teknik direktör, geçen sezonun ikinci yarısında Japon takımı Gamba Osaka dışında tek başına hiçbir takımı çalıştırmadı.

    Teknik direktör olarak antrenörlük tecrübesi az olmasına rağmen, Vissing, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Oul Park Stadyumu’nda Al-Nassr’a karşı tarihi bir galibiyet elde ettikten sonra, Japon takımını tarihinde ilk kez Asya Şampiyonlar Ligi 2 şampiyonluğuna taşımayı başardı.

    Bu başarı, Vising’in dayandığı “Schmidt Okulu”nu, yani ünlü Alman teknik direktör Roger Schmidt’in taktik anlayışını ifade eden “Schmidt İlkesi”ni ortaya koyuyor.

    Vissing, 2021 ile 2022 yılları arasında PSV Eindhoven’da, ardından 2022 ile 2024 yılları arasında Benfica’da olmak üzere 3 yılını Schmidt’in yardımcı antrenörü olarak geçirdi; daha sonra Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımında Thomas Lech’in yardımcısı olarak görev yaptı.

    Bu üç yıl boyunca Vising, Schmidt’ten antrenman felsefesinin ayrıntılarını öğrendi ve bunları Gamba Osaka’da uyguladı; önümüzdeki sezon Al-Ittihad’da da aynısını yapması bekleniyor.

    • Reklam

  • Fabinho geri dönecek mi?

    Vising, esas olarak 4-2-3-1 dizilişini kullanıyor ve defansif orta saha pozisyonunda (6 numara) iki oyuncuya yer veriyor; bu düzeni hem oyun kurma sürecinde hem de savunma açısından avantaj olarak değerlendiriyor.

    Vissing, defansif orta saha ikilisinden, merkez savunmacılardan veya kaleciden topu almak üzere hücumların kurgulanmasında bir dayanak oluşturmalarını isterken, kanat beklerine hücuma çıkma özgürlüğü tanır.

    Savunma açısından ise Alman teknik direktör, defansif orta saha oyuncularına hücumda yer almadan geride kalmaları talimatını veriyor; böylece ileriye çıkan bekleri güvence altına alıyor ve kontra ataklara karşı tedbir alıyor.

    Merkez savunma oyuncularına güvenilmesi, Brezilyalı Fabinho’nun durumunu yeniden gündeme getirebilir; zira sözleşmesi sona ermiş ve Suudi kulübü sözleşmesini yenilememe kararı almış olsa da, Fesing’in taktiği durumu değiştirebilir.

    Al-Ittihad’ın eski teknik direktörü Fransız Laurent Blanc, Fabinho’nun yetenekleri ve Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce kadroda yer alan bir diğer Fransız oyuncu N’Golo Kanté sayesinde, defansif orta saha oyuncularıyla oynama taktiğini en başarılı şekilde uygulayan isimlerden biriydi.

    Brezilyalı orta saha oyuncusunun ayrılması durumunda, Al-Ittihad bu pozisyon için yeni oyuncular arayışına girebilir, özellikle de Malili Mamadou Dombia’nın şu anda sakatlık sorunu yaşadığı göz önüne alındığında.

  • Diaby Krizi

    İkinci hücum aşamasında, kanat oyuncularının o bölgede yoğunluk oluşturmak ve rakibi o bölgeye sıkıştırmak için içe doğru kesmek zorundadır.

    Bu durum sahanın her iki yanında geniş boşluklar bırakır ve bu da kanat beklerinin bu alanlara doğru atak yapmasına ve rakip kaleye gerçek bir tehlike oluşturmasına olanak tanır.

    Kuşkusuz bu taktik, özellikle hücum ataklarıyla öne çıkan sağ bek Muhannad El-Şenkiţi gibi belirli oyunculara fayda sağlayacaktır; ancak diğer önemli oyuncuları, başta Fransız kanat oyuncusu Musa Diaby olmak üzere, zor durumda bırakacaktır.

    Diaby, sağ kanatta çizgiye oldukça yakın oynayan bir kanat oyuncusu olarak öne çıkıyor; sağ kanattan hızını kullanarak forvetlere ortalar gönderiyor ve bu da onu son dönemde Al-Ittihad’da en çok gol hazırlayan oyunculardan biri haline getirdi.

    Diaby’yi iç sahaya girmeye ve kaleye daha fazla yaklaşmaya zorlamak, kanattaki avantajını ortadan kaldıracak ve hücumları sonlandırmadaki en büyük eksikliğini ortaya çıkaracak; bu da onun için bir sorun teşkil edecektir.

    Vising ile yapılan sözleşme, özellikle de Diaby’nin Alman teknik direktörün oyun anlayışına pek uymayacağı düşünülürse, önümüzdeki yaz Diaby’nin ayrılabileceğine dair yeni bir işaret olabilir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Nusayri ve Awar’ın kurtarılması

    Buna karşılık, Alman teknik direktörün bu iki oyuncunun yeteneklerine ihtiyaç duyması nedeniyle, Vissing’in yöntemi Faslı forvet Youssef En-Nesyri ve Cezayirli oyun kurucu Hossam Aouar için bir can simidi görevi görecektir.

    Topu sahanın ilk üçte birinden çıkardıktan sonra, Vising takımı “üçüncü pas” ilkesine dayanır; bu da Youssef En-Nesyri gibi bir forvetin veya Aouar gibi bir oyun kurucunun varlığını gerektirir.

    Bu ilke, topun savunmanın ortasından forvet veya oyun kurucuya doğrudan paslanmasına dayanır; bu oyuncu da topu arkadan gelen orta saha oyuncusuna aktarır ve sonuncusu da kanattaki boş alana ilerleyen bek oyuncusuna gönderir.

    Genel olarak, Alman teknik direktör, beklerin ilerlemesi ve kanat oyuncularının ana forvetin yanında forvet olarak oyuna girmesiyle birlikte, ortalamaya büyük ölçüde güveniyor; bu da hücumun merkezinde bir tür yoğunluk yaratıyor.

    Bu durum sadece El-Nusiri’ye değil, aynı zamanda atakları olağanüstü bir şekilde sonlandırma yeteneğiyle öne çıkan Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn’e de fayda sağlıyor.

  • Yaisle İlkesi

    Defans açısından Vising, ezeli rakibi Al Ahli’nin teknik direktörü olan vatandaşı Matthias Jaissle’nin benimsediği “ters pres” ilkesine güveniyor.

    Alman teknik direktör, oyuncularından topu kaybeden rakip oyuncuya 4 veya 5 kişiyle hızlı bir şekilde baskı yapmalarını istiyor; böylece 4 veya 5 saniye içinde topu geri kazanmayı umuyor.

    Bu, rakip oyuncunun hareket alanını daraltmak ve topu doğru bir şekilde dışarı çıkarmak için herhangi bir seçenek bırakmamak amacıyla savunma hattının, orta sahaya çok yakın olacak şekilde öne doğru kaydırılmasını gerektirir.

    Bu taktik, takıma topu hızlı bir şekilde geri kazanma yeteneği kazandırsa da, aynı zamanda yoğun fiziksel efor gerektirir ve rakip, savunmanın arkasındaki boşlukları başarıyla kullanırsa tehlikeli ataklara yol açabilir.

    Yaysleh de bazı maçlarda bu taktiğin olumsuz sonuçlarından muzdarip oldu; bu da onu, bu taktiğin ölümcül dezavantajlarından kaçınmak için zaman zaman uygulamaktan vazgeçmeye ya da üzerinde bazı değişiklikler yapmaya itti.