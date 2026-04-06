Yenilmez bir silah... Barcelona'nın büyüsü Atlético'yu bekliyor

Spotify Camp Nou stadyumu, Barcelona için bir uğur haline geldi ve kağıt üzerinde, teknik direktör Simeone’nin takımına karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında en önemli kozlardan biri haline geldi.
Mavi-kırmızılılar, dört aydan fazla bir süre önce, tam olarak 22 Kasım'da kendi sahasına döndüğünden beri, Barça kendi sahasında ne yenilgi ne de beraberlik tattı.
Hans Flick'in takımı, İspanya Ligi, Kral Kupası veya Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir puan kaybetmedi.
Katalan ekibi, önümüzdeki Çarşamba günü ev sahibi avantajını kullanarak, Blaugrana'nın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği son sonuç gibi tatmin edici bir sonuç almayı umuyor.