Yenilmez bir silah... Barcelona'nın büyüsü Atlético'yu bekliyor

Camp Nou, şu ana kadar üç turnuvada toplam 14 maça ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise taraftarlar, stadyumda izledikleri üç maçtan büyük keyif aldılar: Eintracht Frankfurt (2-1), Kopenhag (4-1) ve Newcastle (7-2).

İngiltere Premier Lig ekibiyle oynanan maç, yenilenmiş Katalan stadyumunda şimdiye kadar görülen en yüksek skorlu karşılaşma oldu.

Kral Kupası'nda ise Katalan stadyumuna sadece Atlético Madrid geldi; bu takım, Barcelona'nın önümüzdeki Çarşamba günü karşılaşacağı rakip de aynı. Yamal'ın takım arkadaşları 3-0 kazandı, ancak ilk maçtaki 4-0'lık skor çok büyük bir engeldi. Buna rağmen, Camp Nou taraftarları takıma inanılmaz bir destek ve dayanışma gösterdi ve takım bir mucizeyi gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

Ayrıca okuyun: Video: Yangını söndürdü... Eski Inter oyuncusu, takımının stadyumunu felaketten kurtardı

Ayrıca okuyun: Açık eleştiri... Yamal'ın Atlético karşısında patlamasının sorumlusu ortaya çıktı

Ayrıca okuyun: 100 milyon euro! Real Madrid ve Arsenal neden Leverkusen'in yıldız oyuncusu için rekabet ediyor?