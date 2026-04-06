Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Yenilmez bir silah... Barcelona'nın büyüsü Atlético'yu bekliyor

Barcelona - Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
İspanya

Blugrana, kupa maçındaki yenilginin intikamını almaya hazırlanıyor

Spotify Camp Nou stadyumu, Barcelona için bir uğur haline geldi ve kağıt üzerinde, teknik direktör Simeone’nin takımına karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında en önemli kozlardan biri haline geldi.

Mavi-kırmızılılar, dört aydan fazla bir süre önce, tam olarak 22 Kasım'da kendi sahasına döndüğünden beri, Barça kendi sahasında ne yenilgi ne de beraberlik tattı.

Hans Flick'in takımı, İspanya Ligi, Kral Kupası veya Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir puan kaybetmedi.

Katalan ekibi, önümüzdeki Çarşamba günü ev sahibi avantajını kullanarak, Blaugrana'nın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği son sonuç gibi tatmin edici bir sonuç almayı umuyor.

  • Zafer Tılsımı

    Camp Nou, şu ana kadar üç turnuvada toplam 14 maça ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise taraftarlar, stadyumda izledikleri üç maçtan büyük keyif aldılar: Eintracht Frankfurt (2-1), Kopenhag (4-1) ve Newcastle (7-2).

    İngiltere Premier Lig ekibiyle oynanan maç, yenilenmiş Katalan stadyumunda şimdiye kadar görülen en yüksek skorlu karşılaşma oldu.

    Kral Kupası'nda ise Katalan stadyumuna sadece Atlético Madrid geldi; bu takım, Barcelona'nın önümüzdeki Çarşamba günü karşılaşacağı rakip de aynı. Yamal'ın takım arkadaşları 3-0 kazandı, ancak ilk maçtaki 4-0'lık skor çok büyük bir engeldi. Buna rağmen, Camp Nou taraftarları takıma inanılmaz bir destek ve dayanışma gösterdi ve takım bir mucizeyi gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

  • İspanya Ligi'nde Barcelona, kendi sahasında 10 maç oynadı ve bunların hepsi Katalan ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi maçlarında da taraftarlar birden fazla golle coştu; tek istisna, takımın tek gol attığı (1-0) Rayo Vallecano maçıydı.

    Diğer maçlarda ise takım, hem ligde hem de Avrupa'da 2, 3, 4, hatta 7 gol atarak kutlama yaptı.

    Barcelona, Spotify Camp Nou'ya döndüğünden bu yana, tüm turnuvalarda sadece dört mağlubiyet aldı ve bunların hepsi de deplasmanda Chelsea, Real Sociedad, Atlético Madrid ve Girona'ya karşıydı. Ayrıca Newcastle ile bir beraberlik de vardı.

    Katalan ekibi, ilk maçın sonucunun turu belirleyebileceğinin farkında. Zaten Copa del Rey'de Simeone'nin takımı, final yolunu kapatmıştı. Bu yüzden Flick, taktik planlarının yanı sıra en önemli silahı olan Camp Nou seyircisinden de destek alacak. 

