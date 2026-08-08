"Yenilmesi gereken takım biziz" - Inter teknik direktörü Cristian Chivu, yeni sezon öncesi Serie A'daki rakiplerine güçlü bir uyarı gönderdi

Inter, şampiyonluk unvanını koruma yolunda kadrosunu güçlendirmek için John Stones ve Aleksandar Stankovic'in de aralarında bulunduğu yeni takviyeler yaptı.

Bu sezonki ana rakipleri sorulduğunda, Chivu, Inter'in medya kanallarına şöyle konuştu: "Bunu henüz tam olarak çözmüş değilim. Her zamanki takımlar, İtalya'nın son şampiyonunun işini zorlaştırmak isteyenler. Yenilmesi gereken takım biziz.

"Hâlâ eksik birkaç parçamız var ve ligin açılış maçına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için önümüzde hâlâ birkaç hafta bulunuyor."