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"Yenilmesi gereken takım biziz" - Inter teknik direktörü Cristian Chivu, yeni sezon öncesi Serie A'daki rakiplerine güçlü bir uyarı gönderdi
Chivu, şampiyonluğu korumayı hedefliyor
Inter geçen sezon 21. Serie A şampiyonluğunu kazandı, 2024-25 şampiyonu Napoli'nin 11 puan önünde tamamladı. Bu başarı, Chivu'nun kulüp tarihinde San Siro'daki ilk sezonunda Scudetto kazanan yalnızca beşinci teknik direktör olmasını sağladı. Yeni sezon öncesinde teknik adam, Napoli, AC Milan, Como ve Juventus gibi rakiplerin takımını yerinden etmek için önemli adımlar attığının tamamen farkında.
- Getty Images
"Biz yenilmesi gereken takımız"
Inter, şampiyonluk unvanını koruma yolunda kadrosunu güçlendirmek için John Stones ve Aleksandar Stankovic'in de aralarında bulunduğu yeni takviyeler yaptı.
Bu sezonki ana rakipleri sorulduğunda, Chivu, Inter'in medya kanallarına şöyle konuştu: "Bunu henüz tam olarak çözmüş değilim. Her zamanki takımlar, İtalya'nın son şampiyonunun işini zorlaştırmak isteyenler. Yenilmesi gereken takım biziz.
"Hâlâ eksik birkaç parçamız var ve ligin açılış maçına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için önümüzde hâlâ birkaç hafta bulunuyor."
Şampiyonlar form durumuna odaklanıyor
Yeni gelen oyuncuların takıma entegrasyonu ve kadronun fiziksel durumunu korumak, sezon öncesi dönem boyunca Inter teknik ekibinin başlıca öncelikleri oldu.
Takımının resmi maçlar öncesindeki hazır durumuna değinen Chivu, şunları ekledi: "Şu ana kadar en önemli şey, çok az fiziksel sorun yaşamamız oldu. Şu anda bu en cesaret verici nokta ve bundan memnunuz."
- Getty Images
Son hazırlıklar sürüyor
Inter'in taktiksel istikrarını ince ayar yapmak için Juventus ve Real Betis'e karşı sezon öncesinde oynayacağı iki hazırlık maçı daha kaldı. Son şampiyon daha sonra 2026-27 Serie A sezonuna 22 Ağustos'ta San Siro'da lige yeni yükselen Monza'yı ağırlayarak resmen başlayacak. Açılış fikstürü, Chivu'nun ekibi için şampiyonluk favorisi olmanın yarattığı beklenti baskısı altında ne kadar iddialı olduğunu göstermesi açısından erken bir sınav niteliği taşıyacak.
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