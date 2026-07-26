‘Yenilgiyi kabullenememe’ - Eski Real Madrid ve Roma yıldızı, ‘Özel Adam’ hakkında içini dökerken, Jose Mourinho’nun takımında oynamak nasıl bir şey?

İspanyol MARCA gazetesine verdiği samimi röportajda Mayoral, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı teknik direktörler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Forvetin 56 maça çıkıp 18 gol attığı Roma’da birlikte geçirdikleri süreye değinen Mayoral, Mourinho’nun yönetiminde olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğu konusunda içten bir bakış sundu. Her zaman ilk 11’de yer almamasına rağmen Mayoral, günlük antrenmanlardan büyük keyif aldığını itiraf etti.

"Her şeyden önce antrenmanlar. Çok rekabetçi ve çok eğlenceliydi. Durumum ideal olmasa da onunla antrenman yapmaktan büyük keyif aldım," diyen Mayoral, antrenmanların genellikle 45 dakika ile bir saat arasında süren kısa seanslar olduğunu, ancak inanılmaz derecede yoğun ve her zaman top ile yapıldığını belirtti.