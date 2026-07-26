AFP
Çeviri:
‘Yenilgiyi kabullenememe’ - Eski Real Madrid ve Roma yıldızı, ‘Özel Adam’ hakkında içini dökerken, Jose Mourinho’nun takımında oynamak nasıl bir şey?
Mourinho yönetiminde antrenman
İspanyol MARCA gazetesine verdiği samimi röportajda Mayoral, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı teknik direktörler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Forvetin 56 maça çıkıp 18 gol attığı Roma’da birlikte geçirdikleri süreye değinen Mayoral, Mourinho’nun yönetiminde olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğu konusunda içten bir bakış sundu. Her zaman ilk 11’de yer almamasına rağmen Mayoral, günlük antrenmanlardan büyük keyif aldığını itiraf etti.
"Her şeyden önce antrenmanlar. Çok rekabetçi ve çok eğlenceliydi. Durumum ideal olmasa da onunla antrenman yapmaktan büyük keyif aldım," diyen Mayoral, antrenmanların genellikle 45 dakika ile bir saat arasında süren kısa seanslar olduğunu, ancak inanılmaz derecede yoğun ve her zaman top ile yapıldığını belirtti.
- Getty Images Sport
Soyunma odasındaki gerginlikler
Ancak bu dinamik de kusursuz değildi. Mourinho, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve İspanya, İngiltere, İtalya ve Portekiz’de kazandığı ulusal şampiyonluklarla inanılmaz bir teknik direktörlük siciline sahiptir. Başarıya yönelik bu durmak bilmeyen azim, sahnelerin arkasında sık sık gerginlik yaratıyordu.
"En azından? Belki de en azından yenilgiyi kabul edememesi; soyunma odasında hoşuma gitmeyen yorumlar yapardı," diye açıkladı Mayoral. "Sadece bana karşı değil, diğer takım arkadaşlarına karşı da. Onun çok rekabetçi bir kişi olduğunu anlıyorum ve o anın heyecanıyla hepimiz bazı şeyler söyleyebiliriz, ancak insanlara saygının her zaman her şeyden önce gelmesi gerektiğine inanıyorum."
Şaşırtıcı derecede sıkı bir bağ
Soyunma odasındaki bu patlamaların yol açtığı gerginliğe rağmen Mayoral, Mourinho’nun yine de ulaşılabilir bir tarafını gösterdiğini vurguladı. Kariyerine Real Madrid’de başlayan forvet, Mourinho’nun İspanyol oyuncularla sık sık ortak geçmişleri hakkında sohbet ettiğini belirtti.
"Zamanla beni bile şaşırttı. Yaptığımız sohbetler ve bazı maçlar öncesinde bana söylediği şeyler sayesinde, çalışmalarımı takdir ettiğini hissettim," diye ekledi Mayoral. "Bir keresinde bana çok daha önce forma giymeyi hak ettiğimi söylediğini hatırlıyorum; ayrıca bir basın toplantısında da hakkımda çok güzel sözler sarf etmişti. Bunları unutmuyorum. Yaklaşılabilir bir insandı."
- AFP
Geleceğe bakış
Mayoral, Getafe ile olan sözleşmesinin kritik son yılına giriyor; burada 115 maçta 38 gol kaydetmiş olan oyuncu, en iyi formuna yeniden kavuşmayı umuyor. Öte yandan Mourinho, bu yaz Real Madrid’e çarpıcı bir dönüş yaptı. Son dönemde Roma, Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştıran teknik direktör, iki sezon boyunca kupa kazanamayan kulübü Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürme hedefiyle Real Madrid'i 2026-27 sezonuna taşıyacak.
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