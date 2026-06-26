Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-EUR-RED BULL-KLOPPAFP

Çeviri:

"Yenildik": Jürgen Klopp, Alman milli takımının yetersiz mücadele ruhunu sert bir şekilde eleştirdi

Dünya Kupası
Ekvator - Almanya
Almanya
J. Klopp

Jürgen Klopp, Dünya Kupası’nın geri kalanında Alman milli takımından çok daha fazla çaba göstermesini istiyor.

"Artık tempomuzu artırmalıyız. En azından aynı yoğunlukta oynamalıyız. İkili mücadelelerde rakibe yenildik," dedi MagentaTV uzmanı, grup aşamasının son maçında Ekvador'a karşı alınan 1-2'lik yenilginin ardından.

  • Takım, çok sayıda top kaybıyla kendine büyük zarar verdi. “Bu durum hoş değil – ama yanlış alanlarda bu bir felaket,” diye vurguladı Klopp, ki kendisi de Julian Nagelsmann’ın potansiyel halefi olarak gösteriliyor. Ayrıca pozisyon alımı da doğru değildi: “Wirtz ve Musiala her yerdeydiler – ama her top kaybında kimse hiçbir yerde yoktu.”

    Futbol genel olarak “tutku, yoğunluk ve duygusallıkla renklendirilmeli. Eğer senin için bu sadece bir oyunsa,” dedi Klopp, “o zaman çok uzağa gidemezsin.”

    • Reklam

  • Klopp'a yönelik eleştiri: "Bizi paramparça ettiler"

    Thomas Müller hatta “naiflik”ten bahsetti. Dünya şampiyonu Arjantin’in “daha kurnaz bir seviyede oynadığını” belirtti. “Top kaybının canımızı yaktığı, dengesiz top hakimiyeti dönemlerimiz var.” 

    2014 Dünya Şampiyonası'ndaki takım arkadaşı Mats Hummels ise aktif olmama sorununa değindi: "Derin savunma yapıyorsan, orta sahanın son derece aktif bir şekilde hücum etmesi gerekir. Rakibi baskı altına almalısın. Takımda bunu göremiyorum. Bu bir uyum meselesi, ama aynı zamanda istek ve karakter meselesi de." "Bunu yapabilecek Alman oyuncular var. Ancak elimizdeki takım bu konuda biraz çekingen."

Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
team-logo
BLN
BLN