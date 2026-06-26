"Artık tempomuzu artırmalıyız. En azından aynı yoğunlukta oynamalıyız. İkili mücadelelerde rakibe yenildik," dedi MagentaTV uzmanı, grup aşamasının son maçında Ekvador'a karşı alınan 1-2'lik yenilginin ardından.
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"Yenildik": Jürgen Klopp, Alman milli takımının yetersiz mücadele ruhunu sert bir şekilde eleştirdi
Takım, çok sayıda top kaybıyla kendine büyük zarar verdi. “Bu durum hoş değil – ama yanlış alanlarda bu bir felaket,” diye vurguladı Klopp, ki kendisi de Julian Nagelsmann’ın potansiyel halefi olarak gösteriliyor. Ayrıca pozisyon alımı da doğru değildi: “Wirtz ve Musiala her yerdeydiler – ama her top kaybında kimse hiçbir yerde yoktu.”
Futbol genel olarak “tutku, yoğunluk ve duygusallıkla renklendirilmeli. Eğer senin için bu sadece bir oyunsa,” dedi Klopp, “o zaman çok uzağa gidemezsin.”
Klopp'a yönelik eleştiri: "Bizi paramparça ettiler"
Thomas Müller hatta “naiflik”ten bahsetti. Dünya şampiyonu Arjantin’in “daha kurnaz bir seviyede oynadığını” belirtti. “Top kaybının canımızı yaktığı, dengesiz top hakimiyeti dönemlerimiz var.”
2014 Dünya Şampiyonası'ndaki takım arkadaşı Mats Hummels ise aktif olmama sorununa değindi: "Derin savunma yapıyorsan, orta sahanın son derece aktif bir şekilde hücum etmesi gerekir. Rakibi baskı altına almalısın. Takımda bunu göremiyorum. Bu bir uyum meselesi, ama aynı zamanda istek ve karakter meselesi de." "Bunu yapabilecek Alman oyuncular var. Ancak elimizdeki takım bu konuda biraz çekingen."