Takım, çok sayıda top kaybıyla kendine büyük zarar verdi. “Bu durum hoş değil – ama yanlış alanlarda bu bir felaket,” diye vurguladı Klopp, ki kendisi de Julian Nagelsmann’ın potansiyel halefi olarak gösteriliyor. Ayrıca pozisyon alımı da doğru değildi: “Wirtz ve Musiala her yerdeydiler – ama her top kaybında kimse hiçbir yerde yoktu.”

Futbol genel olarak “tutku, yoğunluk ve duygusallıkla renklendirilmeli. Eğer senin için bu sadece bir oyunsa,” dedi Klopp, “o zaman çok uzağa gidemezsin.”