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Yeniden sol beke mi? Jesus, taktik değişiklikte Bernardo için geçmiş kabusları tetikledi
Jesus, Bernardo Silva'nın antrenmandaki rolüyle merak uyandırdı
Real Madrid yıldızı Bernardo Silva, Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı teknik direktörü olarak gerçekleştirdiği ilk resmi antrenmanda ana odak noktası oldu. 25 kişilik kadro, yeni bir milli dönem başlatmak için Oeiras'taki Cidade do Futebol'da toplandı.
Jesus, sahadaki oyuncu grubunu taktik açıdan iki ayrı gruba ayırdı.
Sol ayaklı oyun kurucu, Joao Palhinha ve Ruben Neves'in de aralarında bulunduğu savunmacılar ve defansif orta sahalarla birlikte görev yaptı.
- Getty Images Sport
Taktik karar, Benfica'nın 2014'teki ünlü denemesini hatırlatıyor
Antrenman düzeni, 2014-15 sezonu öncesini hemen akıllara getirdi; o dönemde 19 yaşındaki Bernardo, Benfica'da Jesus yönetiminde çalışıyordu. Bu süreçte teknik direktör, kadrodaki sakatlıklar nedeniyle doğal mevkisi orta saha olan oyuncuyu sol bekte kullandı.
Bernardo, pozisyon değişikliğini kulüpte bir geleceğinin olmadığı yönünde bir işaret olarak yorumladı ve bu da Monaco'ya ayrılmasına yol açtı.
Jesus daha sonra bunun kalıcı bir pozisyon değişikliğinden ziyade yalnızca geçici bir taktiksel düzenleme olduğunu açıkladı.
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O Jogo'ya göre Oeiras'ta salı öğleden sonra yapılan antrenmanda Jesus, saha oyuncularını savunma ve hücum grupları olarak ayırdı. Bernardo, Palhinha ve Neves ile birlikte çalışırken, ofansif orta saha oyuncuları Vitinha ve Joao Neves doğrudan hücum hattıyla idman yaptı.
Kaleciler Diogo Costa, Rui Silva ve Samuel Soares ise ana gruplardan ayrı olarak farklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Bu yapısal çalışma, Jesus'un savunma organizasyonuna ve mevkisel çok yönlülüğe yönelik doğrudan yaklaşımını ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Portekiz, yeni patronu yönetiminde rekabetçi mücadeleye hazırlanıyor
Taktik çalışma, Jesus'un tüm kadrosunda esnekliği en üst düzeye çıkarma niyetinin altını çiziyor. Yıllar önce Bernardo'ya Benfica'da A takımındaki ilk maçını oynatan teknik direktör, milli takım için güçlü bir taktik temel oluşturmayı hedefliyor.
Portekiz, yaklaşan milli maçları öncesinde Cidade do Futebol'da hazırlıklarını sürdürüyor.
Portekiz, Jesus'un sahadaki taktik taleplerine hızla uyum sağlamayı amaçlıyor.
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