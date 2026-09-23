Antrenman düzeni, 2014-15 sezonu öncesini hemen akıllara getirdi; o dönemde 19 yaşındaki Bernardo, Benfica'da Jesus yönetiminde çalışıyordu. Bu süreçte teknik direktör, kadrodaki sakatlıklar nedeniyle doğal mevkisi orta saha olan oyuncuyu sol bekte kullandı.

Bernardo, pozisyon değişikliğini kulüpte bir geleceğinin olmadığı yönünde bir işaret olarak yorumladı ve bu da Monaco'ya ayrılmasına yol açtı.

Jesus daha sonra bunun kalıcı bir pozisyon değişikliğinden ziyade yalnızca geçici bir taktiksel düzenleme olduğunu açıkladı.