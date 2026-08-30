Real Madrid'ın resmi medya kanallarına konuşan Bellingham, Mourinho'nun uyguladığı taktiksel değişiklikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Değişen pozisyonunun önceki kısıtlamaları ortadan kaldırdığını, bunun da oyunu daha doğal şekilde yönlendirmesine ve geç koşular yapmasına imkan tanıdığını söyledi.

Bellingham, "Yine daha fazla özgür hissediyorum; ne zaman geri gelmeye, ne zaman ileri çıkmaya ya da ne zaman ceza sahasına koşu yapmaya karar vereceğim konusunda daha fazla özgürlüğüm var" dedi.

Orta saha oyuncusu, bunun sahadaki verimini en üst seviyeye çıkarmak için ideal düzen olduğuna inanıyor. "Bence bu benim için en iyi pozisyon, çünkü tüm yeteneklerimi göstermeme imkan tanıyor" diye ekledi. "Bana güvendiği ve bu şekilde oynama fırsatı verdiği için teknik direktöre gerçekten minnettarım."