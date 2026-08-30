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'Yeniden özgür hissediyorum!' - Jude Bellingham, Real Madrid'deki yeni rolünün en iyi formunu ortaya çıkarmasının ardından Jose Mourinho'yu övdü
Mourinho yönetiminde kendini buluyor
Son iki sezonda kendi yüksek beklentilerinin gerisinde kalan Bellingham, yeni sezona ise muhteşem bir başlangıç yaptı. İngiltere milli futbolcusu, göreve yeni getirilen teknik direktör Mourinho yönetiminde tamamen yeniden canlanmış görünüyor.
Orta saha oyuncusu, Espanyol karşısında ağları havalandırdıktan sonra Real Sociedad maçında oyun kuruculuk dersi vererek La Liga'da şimdiden somut bir etki yarattı. Söz konusu karşılaşmada hem Kylian Mbappe'ye hem de Vinicius Junior'a yaptığı kritik asistlerle yeniden kazandığı hücum tehdidinin altını çizdi.
- AFP
Dolaşma özgürlüğü
Real Madrid'ın resmi medya kanallarına konuşan Bellingham, Mourinho'nun uyguladığı taktiksel değişiklikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Değişen pozisyonunun önceki kısıtlamaları ortadan kaldırdığını, bunun da oyunu daha doğal şekilde yönlendirmesine ve geç koşular yapmasına imkan tanıdığını söyledi.
Bellingham, "Yine daha fazla özgür hissediyorum; ne zaman geri gelmeye, ne zaman ileri çıkmaya ya da ne zaman ceza sahasına koşu yapmaya karar vereceğim konusunda daha fazla özgürlüğüm var" dedi.
Orta saha oyuncusu, bunun sahadaki verimini en üst seviyeye çıkarmak için ideal düzen olduğuna inanıyor. "Bence bu benim için en iyi pozisyon, çünkü tüm yeteneklerimi göstermeme imkan tanıyor" diye ekledi. "Bana güvendiği ve bu şekilde oynama fırsatı verdiği için teknik direktöre gerçekten minnettarım."
Yeni gelenleri entegre etmek
Kişisel olarak yeniden çıkışa geçmesinin ötesinde Bellingham, yeni kurulan kadronun Portekizli teknik adam yönetiminde nasıl şekillendiğinden de memnun. Real Madrid soyunma odasına birkaç yeni yüz kattı ve orta saha oyuncusu, onların yüksek baskı altındaki bir ortama sorunsuz geçiş yapmasından etkilendi.
Bellingham, "Hem insan olarak, ki en önemlisi bu, hem de futbolcu olarak grupta çok iyi bir izlenim bıraktılar" dedi. "Gerçekten çok iyiler. Bu düzeyde baskının olduğu, yeni bir teknik direktörün ve yeni bir ekibin bulunduğu bir kulübe gelmek kolay değil."
Yeni gelenlerin, öğrenme sürecinin zorluğuna rağmen şimdiden başarılı olduğunu da sözlerine ekledi. "Öğrenmeleri gereken çok şey var ve hiçbir sorun yaşamadan uyum sağlıyorlar. Burada olmaları büyük bir mutluluk."
- Getty Images Sport
Avrupa fikstüründe yol almak
Real Madrid, zorlu bir fikstür dönemine hazırlanırken bu olumlu yurt içi başlangıçtan en iyi şekilde yararlanmak zorunda kalacak. Şampiyonlar Ligi yaklaşırken Mourinho'nun takımı, yaz transferlerini kadroya entegre ederken kadronun derinliğini ve dayanıklılığını test edecek sıkışık bir takvimle karşı karşıya.
Bellingham da önlerindeki meydan okumanın tamamen farkında ve tüm kulvarlarda istikrarın gerekliliğini vurguladı. "İvme kazanmak son derece önemli" diyerek sözlerini tamamladı. "Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla birlikte maçların üst üste geldiği zorlu bir dönem başlıyor ve iyi bir başlangıç yapmak iyi oluyor."
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