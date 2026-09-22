Güney Amerika ekipleriyle arka arkaya oynanacak açılış maçlarının kendine özgü bir geçmişi var. ABD Erkek Milli Takımı, Peru ile son olarak 2018'de karşılaştı ve maç 1-1 berabere bitti. Peru ise, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını kıl payı kaçırmasının ardından FIFA dünya sıralamasında 50. basamakta yer alırken, artık teknik direktör Mano Menezes tarafından çalıştırılıyor. Şili daha da zorlu bir psikolojik engel oluşturuyor: Taraflar son olarak 2019'da karşı karşıya geldi ve o maç da 1-1 berabere sona erdi. Şili, ABD karşısında tüm zamanlardaki rekabette 3-5-3'lük üstünlüğe sahip ve ABD, La Roja'yı 2000'den bu yana yenemedi. Pochettino, 11 gün içinde dört maçı yönetebilmek için standart 26 yerine 28 oyuncu çağırdı; böylece iş yükünü dağıtmayı ve sakatlıklara karşı önlem almayı hedefledi. Öne çıkan bir isim var: Ağustos başından bu yana altı gol atıp beş asist yapan 16 yaşındaki Philadelphia Union çıkışlı Cavan Sullivan, bu dönemde A Milli Takım düzeyindeki ilk ABD Erkek Milli Takımı maçına çıkmaya hazırlanıyor.