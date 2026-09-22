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Yeniden kurulan USMNT kadrosu sadece 11 günde dört hazırlık maçını kaldırabilir mi? Pochettino'nun Peru, Şili, Meksika ve Kanada planı ortaya çıktı
USMNT'nin hazırlık maçları neden şu anda önem taşıyor
ABD Erkek Milli Takımı, kendi evinde düzenlenen ve son 16 turunda Belçika'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle sona eren Dünya Kupası'nı geride bırakıyor ve yeniden yapılanma hemen başlıyor. Mauricio Pochettino, 2030'a kadar teknik direktör olarak kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşmeye imza attı ve uzatılan bu görev süresindeki ilk mesaisi de alışılmadık derecede yoğun olacak: 26 Eylül'de Peru, 29 Eylül'de Şili, 3 Ekim'de Meksika ve 6 Ekim'de Kanada ile sahasında hazırlık maçları. Alışılagelmiş iki maçlık milli ara yerine, sonbahar dönemi dört maçı kapsayacak şekilde uzatıldı ve bu da Pochettino'ya 2030 Dünya Kupası elemeleri başlamadan önce oyuncu havuzundaki derinliğe erkenden bakma konusunda nadir bir fırsat veriyor.
- Getty Images Sport
Fikstürlerin ardındaki rakamlar
Güney Amerika ekipleriyle arka arkaya oynanacak açılış maçlarının kendine özgü bir geçmişi var. ABD Erkek Milli Takımı, Peru ile son olarak 2018'de karşılaştı ve maç 1-1 berabere bitti. Peru ise, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını kıl payı kaçırmasının ardından FIFA dünya sıralamasında 50. basamakta yer alırken, artık teknik direktör Mano Menezes tarafından çalıştırılıyor. Şili daha da zorlu bir psikolojik engel oluşturuyor: Taraflar son olarak 2019'da karşı karşıya geldi ve o maç da 1-1 berabere sona erdi. Şili, ABD karşısında tüm zamanlardaki rekabette 3-5-3'lük üstünlüğe sahip ve ABD, La Roja'yı 2000'den bu yana yenemedi. Pochettino, 11 gün içinde dört maçı yönetebilmek için standart 26 yerine 28 oyuncu çağırdı; böylece iş yükünü dağıtmayı ve sakatlıklara karşı önlem almayı hedefledi. Öne çıkan bir isim var: Ağustos başından bu yana altı gol atıp beş asist yapan 16 yaşındaki Philadelphia Union çıkışlı Cavan Sullivan, bu dönemde A Milli Takım düzeyindeki ilk ABD Erkek Milli Takımı maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Pochettino'dan yenilenen kadroya mesaj
Maç programı kesinleşirken konuşan Pochettino, US Soccer'a şunları söyledi: "Oyuncularımızın her maçın kritik olduğu düşüncesiyle mücadele etmesini bekliyoruz", hazırlık maçlarını rutin bir gösteri programından ziyade kendini kanıtlama zemini olarak çerçeveledi. Teknik direktör, takımının yaz boyunca kendi sahasında gördüğü desteği övmüştü ve Dünya Kupası'na veda sonrası kimliğini hâlâ bulmaya çalışan, genç ağırlıklı kadroya rağmen bu atmosferin yeni döneme taşınmasını istiyor.
Stadyumlar, yayın ve 2030'a giden yol
Tur, ülkeyi bir uçtan bir uca kat ediyor: Peru ile Orlando'daki Inter&Co Stadyumu'nda, Şili ile St. Louis'teki Energizer Park'ta, Meksika ile Glendale'deki State Farm Stadyumu'nda ve Kanada ile St. Paul'daki Allianz Field'da oynanacak. Dört maçın tamamı TNT, truTV, HBO Max, Universo ve Peacock'tan yayınlanacak. Bu dönem, daha büyük bir planın doğrudan parçası niteliğinde; ABD Erkek Milli Takımı, Kasım ayında Concacaf Uluslar Ligi çeyrek finalinde iç saha ve deplasmandaki ayaklarla yeniden rekabetçi maçlara dönecek. Bu da nihayetinde Fas, Portekiz ve İspanya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'na uzanan döngüdeki ilk rekabetçi adım olacak.
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