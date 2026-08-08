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"Yeniden güven kazanması gerekiyor" - Eski Man Utd savunmacısından Marcus Rashford'a uyarı, orta saha için sürpriz çözümü de açıkladı
Bardsley, United'ın taktik ihtiyaçlarını değerlendiriyor
Eski United ve İskoçya savunmacısı Bardsley, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde kulübün kadro seçenekleri ve transfer potansiyeli hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Casinolyze'a verdiği röportajda konuşan Bardsley, Rashford'un etrafındaki duruma ve orta sahadaki taktiksel dengeye dikkat çekti.
Eski savunmacı, Rashford'un Barcelona'daki kiralık döneminden dönmesinin ardından üstlenebileceği olası rolü değerlendirdi. Bardsley, forvetin Old Trafford'da başarılı olmasının nihayetinde taraftarların desteğini yeniden kazanmasına ve istikrarlı performanslar sergilemesine bağlı olacağını vurguladı.
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Rashford, Old Trafford taraftarlarının güvenini yeniden kazanmalı
Rashford'un durumuna değinen Bardsley, hücum oyuncusunun İspanya'daki dönemi sırasında ortaya koyduğu kaliteyi kabul etti. Ancak bu formu istikrarlı şekilde yeniden sergilemenin, oyuncunun Old Trafford'daki geleceği açısından kritik unsur olmaya devam ettiğini vurguladı.
Bardsley, "Manchester United geçen sezon Barcelona'da gördüğümüz Marcus Rashford'u geri getirecekse, onu gözünüz kapalı geri alırsınız ama bunu istikrarlı şekilde görmemiz gerekir" dedi. "Rashford'un sorunu, bazı taraftarların güvenini yeniden kazanmak zorunda olması. Onu yeniden takımda görmenin taraftarlarda nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyorum ama Michael Carrick'ten temiz bir sayfa açıldıysa ve eski Rashford gibiyse, United'a kupa kazandırabilecek bir oyuncu.
"Michael onu United'da yeniden futbolundan keyif alır hale getirebilirse, o zaman bir başka müthiş oyuncu olur ama dünyanın en büyük kulübünde oynarken neden zaten futbolundan keyif almıyor olasın, bunu bilmiyorum. Her şey, sahaya hangi Marcus Rashford'un çıkacağına ve gerçekten United formasıyla çıkıp çıkmayacağına bağlı."
Kone'nin orta sahada savunma dengesini sağlaması bekleniyor
Forvet hattının ötesine geçen Bardsley, United'ın orta saha kurgusuna dikkat çekti. Mevcut kadroda Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos ve Bruno Fernandes gibi yaratıcı yetenekleri tamamlayacak, savunma yönü güçlü bir orta saha oyuncusunun eksik olduğunu savundu. Bardsley, bu rolü doldurmak için kiralık genç yıldız Kone'yi ideal çözüm olarak gösterdi. Kone'nin varlığının, diğer orta saha oyuncularını hücumda daha özgüvenli oynaması için serbest bırakabileceğini belirtti.
"Bence Manchester United gidip orta sahaya savunma yönü daha güçlü bir oyuncu almalı" diye ekledi. "Artık ellerinde Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos ve Bruno Fernandes var ve bence şimdi gidip yeni bir Darren Fletcher bulmaları gerekiyor.
"Sékou Kone'yi gerçekten beğeniyorum. United'ın halihazırda sahip olduğu diğer oyunculara kıyasla biraz farklı bir özellik sunabilecek türde bir oyuncu. Orta sahayı toparlar ve diğer çocuklara, arkasını kolladığını bilerek ileri çıkıp risk alma konusunda daha fazla özgürlük verir; aynı zamanda mücadeleye girmeye de hazır olur."
- Getty
Carrick ve United yönetimini gelecekte önemli kararlar bekliyor
Carrick kadrosunu hazırlarken, Rashford'ın yeniden takıma dahil edilmesi ve orta sahadaki dengeyle ilgili kararlar kritik önem taşıyacak. United büyük kupalar için mücadele edebilecek bir takım kurmaya çalışırken, teknik direktörün bu kilit sorulara çözüm bulması gerekiyor.
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