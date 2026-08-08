Rashford'un durumuna değinen Bardsley, hücum oyuncusunun İspanya'daki dönemi sırasında ortaya koyduğu kaliteyi kabul etti. Ancak bu formu istikrarlı şekilde yeniden sergilemenin, oyuncunun Old Trafford'daki geleceği açısından kritik unsur olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bardsley, "Manchester United geçen sezon Barcelona'da gördüğümüz Marcus Rashford'u geri getirecekse, onu gözünüz kapalı geri alırsınız ama bunu istikrarlı şekilde görmemiz gerekir" dedi. "Rashford'un sorunu, bazı taraftarların güvenini yeniden kazanmak zorunda olması. Onu yeniden takımda görmenin taraftarlarda nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyorum ama Michael Carrick'ten temiz bir sayfa açıldıysa ve eski Rashford gibiyse, United'a kupa kazandırabilecek bir oyuncu.

"Michael onu United'da yeniden futbolundan keyif alır hale getirebilirse, o zaman bir başka müthiş oyuncu olur ama dünyanın en büyük kulübünde oynarken neden zaten futbolundan keyif almıyor olasın, bunu bilmiyorum. Her şey, sahaya hangi Marcus Rashford'un çıkacağına ve gerçekten United formasıyla çıkıp çıkmayacağına bağlı."