Yeniden gündemde! Manchester United, Everton'ın 80 milyon sterlinlik savunma devi Branthwaite için girişimlerini yeniden başlattı

Manchester United'ın eski baş gözlemcisi Mick Brown, Old Trafford'un yetenek avcılarının, David Moyes'un ilk 11'ine dönmesinin ardından İngiliz oyuncuyu aktif şekilde takip ettiğini doğruladı. İlgilenen kulüpler, Branthwaite'ın 2025-26 sezonunda tekrarlayan arka adale sorunları nedeniyle tüm kulvarlarda 31 maç kaçırmasının ardından daha önce geri adım atmıştı.

Brown, United'ın resmi bir girişimde bulunmadan önce mevcut sezonun tamamı boyunca oyuncunun dayanıklılığını takip etmeyi planladığını açıkladı.

Brown, "Branthwaite uzun zamandır listelerinde üst sıralarda yer alan bir isim" dedi. "Manchester United bu sezon onu yakından izleyecek, çünkü daha önce gösterdiği form seviyesine geri dönebilirse kesinlikle bir seçenek olacaktır."