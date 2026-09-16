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Alvino Hanafi

Çeviri:

Yeniden gündemde! Manchester United, Everton'ın 80 milyon sterlinlik savunma devi Branthwaite için girişimlerini yeniden başlattı

Transfers
J. Branthwaite
M. United
Everton
Premier Lig

Manchester United, savunmasını önemli ölçüde güçlendirmeyi hedeflerken Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite'a olan ilgisini yeniden canlandırdı. David Moyes yönetiminde yeniden form tutmasının ardından 24 yaşındaki oyuncu, sözleşmesi 2030'a kadar devam etmesine rağmen Manchester United scoutları tarafından yakından takip ediliyor.

  • Manchester United, Everton yıldızına olan ilgisini yeniden canlandırdı

    Football Insider'a göre, Manchester United, Michael Carrick'in savunma hattını güçlendirmek için önemli savunma takviyeleri hedeflerken Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite'ı yakından takip ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, son sezonlardaki etkileyici performanslarının ardından uzun süredir Old Trafford'un transfer kısa listesinde üst sıralarda yer alıyor.

    United'ın savunmadaki sağlamlığına ilişkin endişeler, yeni Premier League sezonunun henüz dördüncü maçında ortaya çıktı.

    Carrick elit seçenekler ararken, Old Trafford yetkilileri Branthwaite'ı savunmanın bel kemiği olması için ideal uzun vadeli hedef olarak görüyor.

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  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Eski baş gözlemci, izleme planını doğruladı

    Manchester United'ın eski baş gözlemcisi Mick Brown, Old Trafford'un yetenek avcılarının, David Moyes'un ilk 11'ine dönmesinin ardından İngiliz oyuncuyu aktif şekilde takip ettiğini doğruladı. İlgilenen kulüpler, Branthwaite'ın 2025-26 sezonunda tekrarlayan arka adale sorunları nedeniyle tüm kulvarlarda 31 maç kaçırmasının ardından daha önce geri adım atmıştı.

    Brown, United'ın resmi bir girişimde bulunmadan önce mevcut sezonun tamamı boyunca oyuncunun dayanıklılığını takip etmeyi planladığını açıkladı.

    Brown, "Branthwaite uzun zamandır listelerinde üst sıralarda yer alan bir isim" dedi. "Manchester United bu sezon onu yakından izleyecek, çünkü daha önce gösterdiği form seviyesine geri dönebilirse kesinlikle bir seçenek olacaktır."

  • Uzun vadeli sözleşme, görüşmelerde engel oluşturuyor

    Ocak ayında bir transfer hâlâ olası görünmüyor; Everton, sezon ortasında değerli stoperiyle yollarını ayırma konusunda inatla isteksiz davranıyor. Everton, daha önce Branthwaite'a 2030'a kadar uzanan kazançlı bir sözleşme uzatması imzalatarak Real Madrid ve Manchester City'nin ilgisini geri çevirmişti.

    Everton'ın satışa açık şekilde karşı çıkmasına rağmen, United cephesi oyuncunun en üst düzey fiziksel durumunu koruması hâlinde gelecek yaz bir anlaşma sağlanabileceğine inanıyor.

    Moyes, savunmadaki istikrarı korumak için Branthwaite'ın James Tarkowski ile kurduğu merkez ortaklığına büyük ölçüde bel bağlıyor.

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  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    United, 2027 yazı için strateji hazırlıyor

    Sezon ortasında bir transfer şu an için gündemde olmasa da, Manchester United sezon sonunda Everton'ın direncini test edebilir. Manchester United, yılın geri kalanında Branthwaite'in fiziksel istikrarını değerlendirmeyi planlıyor.

    Stoper sakatlıksız kalır ve Moyes yönetiminde formunu korursa, United'ın resmi bir girişim başlatması bekleniyor.

    Carrick'in ekibi, uzun vadeli transfer planlarını hazırlarken savunma için alternatif hedefleri de değerlendirmeyi sürdürüyor.

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