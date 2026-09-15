Getty Images Sport
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'Yeniden futboldan keyif almam gerekiyor' - Chelsea ve AC Milan'da hayal kırıklığı yaratan isim, duygusal RB Leipzig dönüşü hakkında konuştu
Red Bull Arena'da kefaret zamanı
Pazar günü Nkunku'nun kırmızı bir balonla yaptığı gol sevinci yeniden Red Bull Arena'ya döndü ve bu, bir zamanlar Bundesliga'ya damga vuran oyuncu için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Yurt dışında geçen üç hayal kırıklığı dolu yılın ardından 28 yaşındaki futbolcu, Milan'dan kiralık olarak yeniden Leipzig'e katıldığından beri şimdiden önemli bir etki yaratarak adeta yeniden doğmuş gibi görünüyor. Fransız hücum oyuncusu, son olarak Hamburger SV karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyette kilit rol oynadı ve kulüp adına 2023 DFB-Pokal finalinde Eintracht Frankfurt'a attığı golden bu yana ilk kez fileleri havalandırdı.
Daha önce Bundesliga'da Sezonun Oyuncusu ödülünü kazandığı kulübe dönme kararı hakkında konuşan Nkunku, mental durumu konusunda açık sözlüydü. Nkunku, Bulinews'e yaptığı açıklamada, "Benim durumumda yeniden futboldan keyif almam, sadece futbolu düşünmem, maç oynamam ve sahada olup yapmak istediğim şeyi yapmam gerekiyor. Benim için en iyi seçenek buydu" dedi.
"O anda benim için en iyi seçenek buydu. Teknik direktör ve yönetimle konuştuğumda, bu sezonun hem benim hem de kulüp için iyi olacağına hepimiz ikna olmuştuk. Bir an bile tereddüt etmedik ve transfer için bastırdık."
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'de tutunmakta zorlanmak
Nkunku'nun 2023'te 52 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye yaptığı ses getiren transferin Stamford Bridge'de yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyordu, ancak bu transfer daha en başından itibaren lanetliydi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi turunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı, ilk sezonunun büyük bölümünde onu sahalardan uzak bıraktı. O dönemi değerlendiren oyuncu, ameliyat olurken yeni takım arkadaşlarına uyum sağlayamadığı için zamanlamanın felaket olduğunu belirtti. Sahalara döndüğünde ise kendini kanıtlama konusundaki çaresizliği, küçük kas sakatlıklarının tekrarlandığı bir döngüye yol açtı.
"Her şey zamanlamayla ilgili, çünkü ben geldiğimde her şey iyi gidiyordu. Ama sonra sezon öncesinin sonunda ilk kez ameliyat oldum. Bu bir oyuncu için iyi bir zaman değil, çünkü sezon öncesi dönemi tamamlamanız gerekir. Sezona takımla başlamadım. Benim için bu aynı zamanda yeni takım arkadaşlarının olduğu yeni bir kulüptü. Sakat olduğunuzda takım arkadaşlarınızı tanımak zor oluyor" diye açıkladı Nkunku.
"Sonrasında hızlı dönmek istedim. Vücudumu dinlemedim, çünkü gençtim ve hızlı dönüp oynamak ve takımla antrenman yapmak istiyordum. Bu yüzden ardından kas sakatlıkları gibi çok sayıda küçük sakatlık yaşadım. Bu nedenle ilk sezon, durumum ve fiziksel problemlerim açısından iyi geçmedi."
Serie A'nın taktiksel zorlukları
2025'te Milan'a geçtiğinde sıkıntılar devam etti. Chelsea kariyerinin tamamında 18 gol atmayı başarsa da Serie A'nın taktik disiplinini de aynı derecede boğucu buldu. Nkunku, İtalya'daki takımların çoğu zaman öncelikli olarak gol yememeye odaklandığını, bunun da daha savunmacı ve daha az geniş alanlara yayılan bir oyun tarzına yol açtığını anlattı. Bundesliga ve Premier League'i tanımlayan bir uçtan uca oyunun eksikliği onu hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle, Leipzig'e dönme fırsatı doğduğunda hiç tereddüt etmedi.
“İtalya'da bence takımlar gol yememek için oynuyor. Oyun daha savunmacı. Bir takım gol attıktan sonra gol atmak karmaşık hale geliyor. İlk golü atan takım bile ikinciyi atmayı düşünmüyor. Bu çok, çok zor” dedi Nkunku.
“Geçen yıl bunu gördüm. Çok zordu çünkü ben sürekli ileri çıkıp gol atmayı düşünüyordum ama kaleni korumak için geride kalman gerekiyordu. Elbette bireysel düşünürsen hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ama biz futbol oynuyoruz. Bu kolektif bir spor, bu yüzden kadroyu düşünmeli, teknik direktörün istediklerini yapmalı ve fikrin hedeflerine ulaşmalısın.”
- Getty Images Sport
Milli takım hedefleri ve gelecekteki amaçlar
Kulüp düzeyindeki başarının ötesinde Nkunku, Fransa ile yeniden uluslararası arenaya dönmeyi hedefliyor. Sakatlık sorunları ile Londra ve Milan'da düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle istikrarlı şekilde milli takıma çağrılmayı kaçıran oyuncu, Almanya'ya dönüşünü milli takım teknik heyetinin dikkatini çekmek için mükemmel bir platform olarak görüyor. Fransa kadrosunun kalitesinin çok yüksek olduğunu kabul eden Nkunku, ancak üç sezondur kendisinden uzak kalan "istikrarı" koruyabilirse yeniden çağrılmanın ulaşılabilir olduğuna inanıyor.
“Elbette bu bir hedef. Daha önce de bir hedefti. Kadronun kalitesini biliyorsunuz ve buna kesinlikle ulaşabilirim ama mesele zamanlama ve ayrıca maç maç oynayıp belirleyici olabilmek,” dedi.
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