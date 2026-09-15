Pazar günü Nkunku'nun kırmızı bir balonla yaptığı gol sevinci yeniden Red Bull Arena'ya döndü ve bu, bir zamanlar Bundesliga'ya damga vuran oyuncu için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Yurt dışında geçen üç hayal kırıklığı dolu yılın ardından 28 yaşındaki futbolcu, Milan'dan kiralık olarak yeniden Leipzig'e katıldığından beri şimdiden önemli bir etki yaratarak adeta yeniden doğmuş gibi görünüyor. Fransız hücum oyuncusu, son olarak Hamburger SV karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyette kilit rol oynadı ve kulüp adına 2023 DFB-Pokal finalinde Eintracht Frankfurt'a attığı golden bu yana ilk kez fileleri havalandırdı.

Daha önce Bundesliga'da Sezonun Oyuncusu ödülünü kazandığı kulübe dönme kararı hakkında konuşan Nkunku, mental durumu konusunda açık sözlüydü. Nkunku, Bulinews'e yaptığı açıklamada, "Benim durumumda yeniden futboldan keyif almam, sadece futbolu düşünmem, maç oynamam ve sahada olup yapmak istediğim şeyi yapmam gerekiyor. Benim için en iyi seçenek buydu" dedi.

"O anda benim için en iyi seçenek buydu. Teknik direktör ve yönetimle konuştuğumda, bu sezonun hem benim hem de kulüp için iyi olacağına hepimiz ikna olmuştuk. Bir an bile tereddüt etmedik ve transfer için bastırdık."