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New Zealand kit home WC 26PUMA
Angelica Daujotas

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Yeni Zelanda’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Dünya Kupası
Yeni Zelanda

Puma, toprak, rüzgâr ve kimlikten ilham alan çarpıcı Yeni Zelanda formalarını tanıttı

Puma, Yeni Zelanda’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formalarını tanıttı; “All Whites” takımı, Aotearoa’nın kültürü, kimliği ve doğal manzarasından ilham alan kendine özgü bir tasarım setine kavuştu.

Gümüş eğrelti otu gibi geleneksel unsurları, Maori kültüründen ilham alan daha derin hikayelerle harmanlayan yeni formalar, Yeni Zelanda’nın uluslararası sahneye hazırlanırken hem mirasını hem de modern, küresel bir bakış açısını yansıtmayı hedefliyor.

İşte ev sahibi ve deplasman formaları da dahil olmak üzere, Yeni Zelanda’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

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Alışveriş: Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • New Zealand 2026 home kitPuma

    Yeni Zelanda Ev Forması

    Yeni Zelanda’nın 2026 ev forması, ülkenin simgesel kimliğine vurgu yapıyor ve cesur, tüm yüzeyi kaplayan gümüş eğrelti otu grafiğini merkeze alıyor.

    “All Whites” (Tamamen Beyazlar) adlı kimlik paradoksuna sadık kalan forma, ağırlıklı olarak siyah renktedir ve ön ile arka kısımları kaplayan tonlu desen, forma setine derinlik ve doku katmaktadır.

    Bu grafik, ülkenin doğal çevresinden ve ulusal sembolünden ilham alınarak tasarlanmış olup, Aotearoa’nın manzarası ve mirasıyla olan güçlü bağı pekiştiriyor. Puma logosu ve arması için beyaz detaylar kullanılarak koyu renkli zeminle kontrast yaratılırken, arka yakanın altında yer alan “Aotearoa” yazısı, ulusal kimliğe ince ama anlamlı bir gönderme niteliğinde.

    Yeni Zelanda’nın 2026 formaları, turnuva öncesinde Puma’nın daha geniş kapsamlı uluslararası forma lansmanının bir parçası olarak Mart 2026’da resmi olarak tanıtıldı.


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  • New Zealand 2026 away kitPuma

    Yeni Zelanda Deplasman Forması

    Deplasman forması, derin kültürel ilhamla şekillenen daha açık renk paletiyle daha etkileyici bir yol izliyor.

    Forma, Yeni Zelanda'nın farklı yönlerini temsil eden dört rüzgâr anlamına gelen Ngā Hau e Whā'dan esinlenerek, beyaz zemin üzerine tüm yüzeyi kaplayan kıvrımlı bir grafikle tasarlanmıştır. Bu akıcı tasarım, kumaş üzerinde bir hareket hissi yaratarak havayı, nefesi ve toprakla olan bağı sembolize eder.

    Arma, logo ve yan panellerde siyah vurgular yer alırken, arka yaka kısmında yine “Aotearoa” yazısı bulunuyor ve bu da tasarımı ulusal kimlikle birleştiriyor.

    Bu forma, iç saha forması versiyonundan daha kavramsal bir yapıya sahip olup, küresel sahnede kendine özgü bir görsel kimlik sunuyor.

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