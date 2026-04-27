New Zealand 2026 kitsPuma
Angelica Daujotas



Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Puma, toprak, rüzgâr ve kimlikten ilham alan çarpıcı Yeni Zelanda formalarını tanıttı

Puma, Yeni Zelanda’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formalarını tanıttı; “All Whites” takımı, Aotearoa’nın kültürü, kimliği ve doğal manzarasından ilham alan özgün bir tasarım setine kavuştu.

Gümüş eğrelti otu gibi geleneksel unsurları, Maori kültüründen ilham alan derin hikayelerle harmanlayan yeni formalar, Yeni Zelanda'nın uluslararası sahneye hazırlanırken hem mirasını hem de modern, küresel bakış açısını yansıtmayı amaçlıyor.

İşte ev sahibi ve deplasman formaları da dahil olmak üzere Yeni Zelanda’nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

    Yeni Zelanda Ev Forması

    Yeni Zelanda’nın 2026 iç saha forması, ülkenin simgesel kimliğine vurgu yapıyor ve cesur, tüm yüzeyi kaplayan gümüş eğrelti otu desenini merkezine alıyor.

    Forma, “All Whites” (Tüm Beyazlar) kimlik paradoksuna sadık kalarak ağırlıklı olarak siyah renktedir ve ön ile arka kısımda uzanan tonlu desen, forma derinlik ve doku kazandırmaktadır.

    Bu grafik, ülkenin doğal çevresinden ve ulusal sembolünden ilham alıyor ve Aotearoa'nın manzarası ve mirasıyla olan güçlü bağı pekiştiriyor. Puma logosu ve arması için beyaz detaylar kullanılarak koyu renkli zeminle kontrast yaratılırken, arka yakasının altında yer alan "Aotearoa" yazısı, ulusal kimliğe ince ama anlamlı bir gönderme yapıyor.

    Yeni Zelanda’nın 2026 formaları, turnuva öncesinde Puma’nın daha geniş kapsamlı uluslararası forma lansmanının bir parçası olarak Mart 2026’da resmi olarak piyasaya sürüldü.


    Yeni Zelanda Deplasman Forması

    Deplasman forması, derin kültürel ilhamla şekillenen daha açık renklerle daha etkileyici bir çizgiye sahip.

    Forma, Yeni Zelanda'daki farklı yönleri temsil eden dört rüzgarı simgeleyen Ngā Hau e Whā'dan ilham alan, tüm yüzeyi kaplayan kıvrımlı bir grafiğe sahip beyaz bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Bu akıcı tasarım, kumaş üzerinde bir hareket hissi yaratarak havayı, nefesi ve toprakla olan bağı simgelemektedir.

    Arma, logo ve yan panellerde siyah vurgular yer alırken, arka yaka kısmında yine “Aotearoa” yazısı bulunuyor ve tasarımın ulusal kimlikle bağını pekiştiriyor.

    Bu forma, iç saha forması versiyonundan daha kavramsal bir yapıya sahip olup, küresel sahnede ayırt edici bir görsel kimlik sunuyor.