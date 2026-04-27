Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Yeni Zelanda’nın 2026 iç saha forması, ülkenin simgesel kimliğine vurgu yapıyor ve cesur, tüm yüzeyi kaplayan gümüş eğrelti otu desenini merkezine alıyor.

Forma, “All Whites” (Tüm Beyazlar) kimlik paradoksuna sadık kalarak ağırlıklı olarak siyah renktedir ve ön ile arka kısımda uzanan tonlu desen, forma derinlik ve doku kazandırmaktadır.

Bu grafik, ülkenin doğal çevresinden ve ulusal sembolünden ilham alıyor ve Aotearoa'nın manzarası ve mirasıyla olan güçlü bağı pekiştiriyor. Puma logosu ve arması için beyaz detaylar kullanılarak koyu renkli zeminle kontrast yaratılırken, arka yakasının altında yer alan "Aotearoa" yazısı, ulusal kimliğe ince ama anlamlı bir gönderme yapıyor.

Yeni Zelanda’nın 2026 formaları, turnuva öncesinde Puma’nın daha geniş kapsamlı uluslararası forma lansmanının bir parçası olarak Mart 2026’da resmi olarak piyasaya sürüldü.



