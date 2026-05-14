FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v Fiji

Yeni Zelanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

Yeni Zelanda, 16 yıllık bir aradan sonra en büyük sahneye çıkma hakkını elde ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

All Whites en son 2010 Dünya Kupası'nda oynamış ve o zamanki şampiyon İtalya ile oynadıkları maç da dahil olmak üzere üç maçını da berabere bitirerek herkesi şaşırtmıştı. Ancak, eleme turlarına yükselmeyi başaramamışlardı. Bundan önce, Yeni Zelanda 1982'de sadece bir kez Dünya Kupası'nda yer almıştı.

Bu prestijli turnuvada henüz bir maç kazanamayan takım, gelecek yıl ilk galibiyetini almaya kararlı. Turnuvanın en güçlü takımları veya favorileri arasında yer almamalarına rağmen, son aşamalara ulaşmalarına yardımcı olabilecek kaliteli oyunculara sahipler.

All Whites, beklentileri aşarak bu yıl turnuvada iz bırakabilecek mi?

  New Zealand v United States

    Kaleciler

    Kaleci pozisyonunda Yeni Zelanda'nın üç seçeneği bulunuyor. All Whites'ın birinci kalecisi Millwall'dan Max Crocombe; kadroda ayrıca Bournemouth'tan kiralık olarak Lechia Gdansk'ta forma giyen Alex Paulsen ve Michael Woud da yer alıyor.

    OyuncuKulüp 
    Alex PaulsenLechia Gdansk
    Max CrocombeMilwall
    Michael WoudAuckland FC
  FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLA

    Defans oyuncuları

    Savunma hattında Yeni Zelanda'nın seçenek sıkıntısı çekmeyeceği kesin. Ancak turnuvadaki diğer büyük takımlarla karşılaştırıldığında, savunmaları biraz zayıf görünüyor. Yine de, turnuva performanslarında büyük etki yaratabilecek kaliteli oyunculara sahipler.

    Sheffield United'dan Tyler Bindon ve Wrexham'dan Liberato Cacace, güçlü bir bek ikilisi oluşturuyor ve All Whites'ın hem savunmasında hem de hücumunda kilit rol oynayacaklar. Michael Boxall, Finn Surman ve Francis de ise stoper pozisyonlarında görev alabilecek sağlam seçenekler.

    OyuncuKulüp
    Tyler BindonNottingham Forest
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Callan ElliotAuckland FC
  Colombia v New Zealand - International Friendly

    Orta saha oyuncuları

    Savunmaya kıyasla, Yeni Zelanda'nın orta sahası daha sağlam bir yapı sergiliyor. Marko Stamenic ve Joe Bell gibi oyuncular, All Whites'ın orta sahasında kilit isimler olmuşlardır ve Dünya Kupası'nda da önemli roller üstlenmeleri beklenmektedir.

    Öte yandan, Sarpreet Singh de hücum orta saha rolünde çok önemli bir varlık olabilir; Matthew Garbett ve Alex Rufer gibi oyuncular da orta saha birimini daha da güçlendirmek için hazır bekliyor.

    OyuncuKulüp
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Ryan ThomasPEC Zwolle
    Lachlan BaylissNewcastle Jets
  Chris Wood New Zealand 2025

    Saldırganlar

    Saha sahasındaki hücum bölgesinde Yeni Zelanda, Nottingham Forest’tan Chris Wood gibi gerçek bir golcüye sahip. Yeni Zelanda’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, mevcut sezon boyunca form sorunu yaşamasına rağmen, 36 maçta attığı 20 golle 2024–25 Premier Lig sezonunu en golcü beşinci oyuncu olarak tamamladı.

    Mansfield Town'dan Port Vale'ye transfer olan bir başka genç oyuncu Ben Waine de hücumda önemli bir rol oynayabilir.

    OyuncuKulüp
    Chris WoodNottingham Forest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Sarpeet SinghWellington
    Ben WainePort Vale
    Callum McCowattSilkeborg IF
    Elijah JustMotherwell
    Ben OldSaint-Étienne
    Matt GarbettPeterborough
  FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v Fiji

    Yeni Zelanda'nın yıldız oyuncuları

    Yeni Zelanda’nın Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergilemesi için en iyi oyuncularının öne çıkıp görevlerini yerine getirmesi gerekecek. Bu önemli yıldızlardan biri, Nottingham Forest'tan Chris Wood'dur ve onun formu, turnuvaya giden All Whites taraftarları için hayati öneme sahip olacaktır. Wood, geçen sezon Premier Lig'de Mohamed Salah, Erling Haaland ve Alexander Isak gibi isimlerle gol konusunda rekabet ediyordu, ancak bu sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda eskisi kadar etkili olamayabilir.

    Wood'un yanı sıra, Matthew Garbett, Sarpreet Singh ve Ben Waine de orta saha ve hücumda önemli roller üstlenecek ve son üçte birde Wood'un hareketlerini destekleyecek.

    Geçen yıl İskoçya Premiership'te Motherwell'e katılan Elijah Just, kanatlarda oynayarak tehdit oluşturabilecek bir başka genç yetenek.

    Defans hattında ise Tyler Bindon, All Whites'ın savunma hattını yönetmede kilit rol oynayacak.

  FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v Fiji

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Yeni Zelanda İlk 11'i

    Max Crocombe şu anda Yeni Zelanda kadrosundaki en deneyimli kaleci konumunda ve Dünya Kupası'nda ilk tercih edilen kaleci olarak ilk 11'de yer alması beklenirken, Alex Paulsen ise yedek kaleci olarak görev yapacak.

    Savunmada, Tyler Bindon ve Liberato Cacace ikilisinin kanatlarda hakimiyet kurması beklenirken, Finn Surman ve Michael Boxall ise savunmanın merkezinde görev alacak.

    Orta sahaya gelince, Joe Bell, Marko Stamenic ve Sarpreet Singh üçlüsü, Yeni Zelanda'nın turnuvadaki performansında kilit rol oynayabilecek dengeli ve güçlü bir orta saha oluşturuyor.

    Forvette ise genç oyuncular Elijah Just ve Ben Waine kanatlardan tehlikeli ataklar yaratabilirken, Chris Wood ana golcü olarak görev yapacak.

    Yeni Zelanda'nın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Crocombe; Cacace, Boxall, Surman, Bindon; Bell, Stamenic, Sarpreet; Eli Just, Wood, Ben Waine