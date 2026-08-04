The i Paper'a göre Hull, Tottenham kanat oyuncusu Solomon'u transfer etme yarışında West Ham'a katıldı. Tottenham, transfer dönemi kapanmadan önce en az üç ayrılığa onay vermeyi planlıyor ve 27 yaşındaki İsrail millî oyuncu için 20 milyon sterlin bonservis belirledi. Ancak ilk tekliflerin 10 milyon sterlin ile 20 milyon sterlin arasında olması bekleniyor.

2023'te Fulham'dan bedelsiz transferle katıldığından bu yana Solomon, Tottenham'da A takım seviyesinde sadece beş maça çıkabildi ve Leeds United, Villarreal ve Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi.







