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Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Yeni yükselen Hull City, West Ham'ın yanı sıra Tottenham'ın gözden çıkarılan 20 milyon sterlinlik oyuncusunu transfer etme yarışına katıldı

Transfers
M. Solomon
Tottenham Hotspur
Premier Lig
Hull City
West Ham United
Championship

Yeni yükselen Hull City, Tottenham Hotspur'un gözden çıkardığı Manor Solomon'u transfer etme yarışında West Ham United'a katıldı. Spurs, 27 yaşındaki İsrailli milli oyuncuya yaklaşık 20 milyon sterlin değer biçse de kanat oyuncusuna 10 milyon sterlin ile 20 milyon sterlin arasında açılış teklifleri gelmesi bekleniyor ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde hızla ivme kazanması öngörülüyor.

  • Hull, Solomon için West Ham'la yarışıyor

    The i Paper'a göre Hull, Tottenham kanat oyuncusu Solomon'u transfer etme yarışında West Ham'a katıldı. Tottenham, transfer dönemi kapanmadan önce en az üç ayrılığa onay vermeyi planlıyor ve 27 yaşındaki İsrail millî oyuncu için 20 milyon sterlin bonservis belirledi. Ancak ilk tekliflerin 10 milyon sterlin ile 20 milyon sterlin arasında olması bekleniyor.

    2023'te Fulham'dan bedelsiz transferle katıldığından bu yana Solomon, Tottenham'da A takım seviyesinde sadece beş maça çıkabildi ve Leeds United, Villarreal ve Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi.



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    De Zerbi yeni bir kanat forveti hedefliyor

    Hazırlık döneminde Roberto De Zerbi yönetiminde forma giymesine rağmen Solomon, Spurs'ün piyasada alternatif aradığı süreçte bir yıl önce Thomas Frank döneminde yeniden doğuş için kısa süreli bir umut verilmesinin ardından, 2026-27 sezonu için teknik direktörün planlarının kesin olarak dışında kalmaya devam ediyor.

    Yeni Zelanda turları sırasında De Zerbi, başarılı geçen transfer dönemini taçlandıracak bir başka "bomba"yı, yani büyük ses getirecek önemli bir transferi işaret etti. Andoni Iraola'nın yerine bir oyuncu aramasına bağlı olarak Liverpool'dan Cody Gakpo ve Manchester City'den Savinho, kanat forvet rolü için öne çıkan başlıca hedefler olarak ortaya çıktı.

  • Tottenham, yaşanan korkunun ardından kadroyu yeniledi

    Tottenham'ın Solomon'ı göndermeye bu kadar istekli olması, geçen sezon 17. sırada bitirilmesinin ve küme düşmenin eşiğine gelinmesinin ardından kadroda yapılan büyük çaplı revizyonun bir parçasını oluşturuyor. Tottenham, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi ses getirecek transferleri kolaylaştırmak için maaş yapısını yeniden düzenledi; ayrıca Marcos Senesi, Andy Robertson ve Martin Dubravka'yı bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

    Devam eden bu tasfiye süreci, sezon başlamadan önce kaptan Cristian Romero'nun Inter veya Atletico Madrid'e transferini tamamlamasının da önünü açabilir; Guglielmo Vicario'nun İtalya'ya olası dönüşü ise Antonin Kinsky'nin 1 numara olarak başlamasına kapı aralıyor.

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    Açılış maçı öncesinde transfer ivmesi artıyor

    Solomon'ın ayrılığına ilişkin görüşmelerin hızla ivme kazanması ve 21 Ağustos'taki Premier League sezon açılışı öncesinde önümüzdeki günlerde bir sonuca ulaşması bekleniyor. Hull ve West Ham, son tarih öncesinde kanat oyuncusu için ilk teklifi sunma yarışında artık mali kararlılık sınavıyla karşı karşıya.

    The i Paper ayrıca, Rangers'ta etkileyici bir performans sergileyen genç yetenek Mikey Moore'un bir kiralık dönem daha geçirmeye hazır olduğunu bildiriyor; Bundesliga ekibi FC Koln ve Championship'ten birkaç talip oyuncunun peşinde.