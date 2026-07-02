Yeni tuhaf iddialar gün yüzüne çıkıyor! DFB yıldızları, Julian Nagelsmann’ın teknik ekibine güvenmiyor mu?

Bu durumdan duyulan hayal kırıklığı o kadar büyüktü ki, kaptan Joshua Kimmich ve isimleri açıklanmayan birkaç oyuncu, tedavi olmak üzere tanınmış bir dış fizyoterapisti Dünya Kupası kampına getirttiler.

Sky'ın verdiği bilgilere göre, söz konusu fizyoterapist, Stuttgart yakınlarındaki Großbottwar'da bulunan Bottwartal Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu ve genel müdürü Dr. Jürgen Siegele'ydi. Siegele, takım otelinin yakınındaki ayrı bir odada, iki haneli sayıya ulaşan DFB yıldızlarına tedavi uyguladı.