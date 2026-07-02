Sky’ın haberine göre, birkaç milli takım oyuncusunun Winston-Salem’deki Alman Dünya Kupası kampında sunulan fizyoterapi hizmetlerinden memnun olmadığı belirtiliyor.
Çeviri:
Yeni tuhaf iddialar gün yüzüne çıkıyor! DFB yıldızları, Julian Nagelsmann’ın teknik ekibine güvenmiyor mu?
Bu durumdan duyulan hayal kırıklığı o kadar büyüktü ki, kaptan Joshua Kimmich ve isimleri açıklanmayan birkaç oyuncu, tedavi olmak üzere tanınmış bir dış fizyoterapisti Dünya Kupası kampına getirttiler.
Sky'ın verdiği bilgilere göre, söz konusu fizyoterapist, Stuttgart yakınlarındaki Großbottwar'da bulunan Bottwartal Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu ve genel müdürü Dr. Jürgen Siegele'ydi. Siegele, takım otelinin yakınındaki ayrı bir odada, iki haneli sayıya ulaşan DFB yıldızlarına tedavi uyguladı.
- Getty Images
DFB takımı fiziksel eksiklikleriyle dikkat çekiyor
Dört Dünya Kupası maçında Alman takımında zayıf bire bir mücadeleler, canlılık eksikliği ve genel olarak fiziksel yetersizlikler defalarca göze çarptı. Curacao, Fildişi Sahili, Ekvador ve Paraguay’a karşı oynanan dört maçın hepsinde DFB takımı, kazanılan bire bir mücadele oranında yüzde 50’nin altında kaldı – bu, Almanya için daha önce hiçbir Dünya Kupası finallerinde görülmemiş bir durumdu.
Ancak turnuva öncesinde de milli takım teknik direktörünün teknik ekibine yönelik eleştiriler vardı. Nagelsmann, TSG Hoffenheim’da teknik direktörlük yaptığı dönemden birkaç eski çalışma arkadaşını teknik ekibine dahil etmişti; Der Spiegel dergisi ise 38 yaşındaki teknik direktörün yaratmak istediği bir “rahatlık balonu”ndan bahsediyor.
- Getty Images Sport
Görünüşe göre DFB yıldızları Sandro Wagner’i özlemişler
Özellikle takım içinde son derece sevilen Sandro Wagner’in ayrıldığı belirtildi. Wagner, samimiyet ile kendisine duyulan saygıyı bir arada tutmayı başarmış ve milli takım teknik direktörünün talep ettiği taktiksel konuları takıma basit bir şekilde açıklamayı başarmıştı.
Bilindiği üzere Wagner, 2025 yazında kendi isteğiyle DFB takımından ayrılmış ve FC Augsburg’un baş antrenörü olarak göreve başlamıştı. Sky’ın haberlerine göre, takımda büyük bir güven kaynağı olarak görülen ve Wagner’e yakın olduğu söylenen fizyoterapist Michael Deiß de onunla birlikte ayrıldı. Özellikle Wagner ile Nagelsmann arasındaki ilişkinin, işbirliğinin sonlarına doğru artık pek iyi olmadığı belirtiliyor.
Daha önce de Sport Bild, bir haberinde milli takım teknik direktörüne yönelik başka suçlamaları ortaya çıkarmıştı. Deniz Undav’a yönelik tutumdan, teknik ekip ile oyuncular arasındaki kötü iletişime ve hatta DFB yıldızlarının Dünya Kupası kampındaki can sıkıntısına kadar uzanan tartışmaların etkisiyle, ortamın hiç de iyi olmadığı belirtilmişti.