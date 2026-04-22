Absolut Fussball'un haberine göre, Jovan Milosevic (20/Werder Bremen), Leonidas Stergiou (24/1. FC Heidenheim) ve Yannik Keitel'in (26/FC Augsburg) geleceği şu anda belirsizliğini koruyor.
Yeni transferler için transfer gelirleri mi? VfB Stuttgart'ta üçlü muhtemelen takımdan ayrılacak
Özellikle Stergiou ve Keitel, Heidenheim ve Augsburg’daki kiralık dönemlerinde pek ikna edici bir performans sergileyemedi; bu durum, VfB’nin yaz transfer döneminde ne yapacağı konusunda belirsizliğe yol açıyor. İsviçreli oyuncunun satışından iki milyon euro gelir elde edilmesi beklenirken, Keitel için ise yaklaşık 1,5 milyon euro transfer ücreti öngörülüyor.
Milosevic'in durumu ise biraz daha belirsiz. Milosevic, Bremen'de devam eden ikinci yarıda üç gol ve bir asistle en azından iyi performanslar sergiliyor. Absolut-Fussball'un haberine göre, hem Werder hem de Stuttgart, kiralama sözleşmesinin yazın ötesine uzatılmasını düşünebilir. Ancak bunun ön koşulu, Yeşil-Beyazlıların ligde kalması olacaktır.
Bremen ile anlaşma sağlanamazsa, kalıcı transfer de bir seçenek olabilir. Stuttgart'un transfer ücreti talebi 8 milyon euro civarında. Bir kulüp bu meblağı öderse, 20 yaşındaki oyuncunun önünü kesmeyecek ve gitmesine izin vereceklerdir.
VfB Stuttgart, İspanyol bir hücum yeteneğini kadrosuna katacak mı?
Üç oyuncunun da satılması durumunda VfB, toplamda 10 ila 15 milyon avroluk transfer geliri elde etmeyi bekleyebilir. Bu paranın ise yeni transferlere yatırılması planlanıyor; özellikle forvet hattında, DFB Kupası’nın son şampiyonu kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Bu nedenle, birkaç haftadır Chuki'nin adı VfB ile anılıyor. Şu anda İspanya'nın ikinci lig takımlarından Real Valladolid'de forma giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, Stuttgart yönetiminin en çok istediği adaylardan biri olduğu söyleniyor.
Orada sadece Haziran sonuna kadar geçerli bir sözleşmesi olduğu için, bedelsiz bir transfer olasılığı da yok değil. Kısa bir süre önce İspanyol medyası, Chuki'nin yurtdışında yeni bir meydan okuma aradığını ve bu nedenle bir transferi kesinlikle düşünebileceğini bildirdi.