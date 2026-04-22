Yeni transferler için transfer gelirleri mi? VfB Stuttgart'ta üçlü muhtemelen takımdan ayrılacak

Özellikle Stergiou ve Keitel, Heidenheim ve Augsburg’daki kiralık dönemlerinde pek ikna edici bir performans sergileyemedi; bu durum, VfB’nin yaz transfer döneminde ne yapacağı konusunda belirsizliğe yol açıyor. İsviçreli oyuncunun satışından iki milyon euro gelir elde edilmesi beklenirken, Keitel için ise yaklaşık 1,5 milyon euro transfer ücreti öngörülüyor.

Milosevic'in durumu ise biraz daha belirsiz. Milosevic, Bremen'de devam eden ikinci yarıda üç gol ve bir asistle en azından iyi performanslar sergiliyor. Absolut-Fussball'un haberine göre, hem Werder hem de Stuttgart, kiralama sözleşmesinin yazın ötesine uzatılmasını düşünebilir. Ancak bunun ön koşulu, Yeşil-Beyazlıların ligde kalması olacaktır.

Bremen ile anlaşma sağlanamazsa, kalıcı transfer de bir seçenek olabilir. Stuttgart'un transfer ücreti talebi 8 milyon euro civarında. Bir kulüp bu meblağı öderse, 20 yaşındaki oyuncunun önünü kesmeyecek ve gitmesine izin vereceklerdir.