TheTelegraph’ın haberine göre, Aston Villa şu anda Chelsea FC ile sözleşmesi devam eden forvet oyuncusunu kadrosuna katmayı düşünüyor.
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Yeni transfer seçeneği: FC Bayern Münih’in eski yıldızlarından biri, rekor transfer bedeliyle transfer edilen oyuncunun yerini alacak mı?
Birmingham kulübünde Jackson, basında yer alan haberlere göre Blues’a transfer olmak üzere olan Morgan Rogers’ın yerini alabilir.
Söylentilere göre Chelsea, Rogers için 137 milyon euro transfer ücreti ödeyecek; bu da 23 yaşındaki oyuncuyu, Jack Grealish’i (2021’de 117,5 milyon euroya Manchester City’ye transfer oldu) geride bırakarak Aston Villa’nın kulüp tarihindeki en pahalı transferi haline getirecek.
Anlaşma sağlanması halinde, Aston Villa’nın elinde, Jackson’ı 2033 yılına kadar süren Chelsea sözleşmesinden kurtarmak için yeterli mali hareket alanı olacaktır.
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FC Bayern, Nicolas Jackson’ın transferinden vazgeçti
25 yaşındaki Senegalli oyuncu, geçtiğimiz sezon FC Bayern Münih’te kiralık olarak forma giydi; ancak burada Harry Kane’in gölgesinde kaldı. Tüm turnuvalarda oynadığı 34 maçta 11 gol attı ve 4 golün hazırlayıcısı oldu; ancak FCB yine de onu kalıcı olarak kadrosuna katmaktan vazgeçti.
Bu nedenle sezonun ardından Londra’ya geri döndü, ancak burada geleceği hiç de kesin değil. Söylentilere göre Jackson, yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun planlarında pek de önemli bir rol oynamıyor; kulüp, bu forveti iyi bir bedel karşılığında satıp maaş listesinden çıkarmak istiyor gibi görünüyor.
Ayrıca Aston Villa’da Jackson, eski bir tanıdıkla da karşılaşacak. Teknik direktör Unai Emery ile daha önce Villarreal’da bir sezon boyunca birlikte çalışmıştı.
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