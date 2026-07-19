25 yaşındaki Senegalli oyuncu, geçtiğimiz sezon FC Bayern Münih’te kiralık olarak forma giydi; ancak burada Harry Kane’in gölgesinde kaldı. Tüm turnuvalarda oynadığı 34 maçta 11 gol attı ve 4 golün hazırlayıcısı oldu; ancak FCB yine de onu kalıcı olarak kadrosuna katmaktan vazgeçti.

Bu nedenle sezonun ardından Londra’ya geri döndü, ancak burada geleceği hiç de kesin değil. Söylentilere göre Jackson, yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun planlarında pek de önemli bir rol oynamıyor; kulüp, bu forveti iyi bir bedel karşılığında satıp maaş listesinden çıkarmak istiyor gibi görünüyor.

Ayrıca Aston Villa’da Jackson, eski bir tanıdıkla da karşılaşacak. Teknik direktör Unai Emery ile daha önce Villarreal’da bir sezon boyunca birlikte çalışmıştı.