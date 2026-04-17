Yeni transfer rekoru mu? Wrexham’ın Premier Lig’e yükselme yolunda Ryan Reynolds ve Rob Mac’in yine büyük bir harcama yapacağı tahmin ediliyor

2025-26 sezonu öncesinde Red Dragons, Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf ve Nathan Broadhead gibi oyunculara büyük yatırımlar yaptı; bu isimlerden sonuncusu 10 milyon sterlin (14 milyon dolar) ile kulübün bugüne kadarki en pahalı transferi oldu.

Bu rekor sadece 12 ay sürecek gibi görünüyor. Eski Futbol Ligi yıldızı ve şu anki yorumcu Don Goodman, igaming.com'un izniyle GOAL'a verdiği özel röportajda, Reynolds ve Mac'in Wrexham'ın kasasına daha da fazla para yatırmasını bekleyip beklemediğini sorulduğunda şöyle dedi: “Bu benim en iyi tahminim olurdu, çünkü onlar hırslı. Bunu inkar etmek mümkün değil ve bunu reklam etmekten de çekinmiyorlar.

FFP açısından en zengin kulüplerden biri, çünkü başka yollardan, başka kaynaklardan çok fazla gelir elde ediyorlar. Ve en önemlisi, teknik direktör, oyuncular ve sahipler, Championship'te bir sezon geçirerek neyin gerekli olduğunu görmüş olacaklar ve daha iyi bilecekler.

“Bence yaz transfer döneminde güçlü bir kadro kuracaklar ve kesinlikle gelecek sezon ilk altı içinde, hatta belki de daha iyi bir sonuç almayı hedefleyecekler.”