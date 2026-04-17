Yeni transfer rekoru mu? Wrexham’ın Premier Lig’e yükselme yolunda Ryan Reynolds ve Rob Mac’in yine büyük bir harcama yapacağı tahmin ediliyor
Hollywood'un ortak sahipleri, bu hızlı yükselişe finansal destek sağlıyor
Hollywoodlu ortaklar, Racecourse Ground’da büyük hayallerin yeşermesine olanak tanıyan bu olağanüstü spor projesine finansal destek sağlamaya devam ediyor. Tüm masrafları kendi ceplerinden karşılamak zorunda kalmıyorlar; çünkü ödüllü “Welcome to Wrexham” belgesel dizisinin yanı sıra kazançlı ticari anlaşmalar sayesinde tarihi gelir rakamları elde ediliyor.
Bu gelir getirici başarılar, Wrexham'ın kapsamlı transfer çalışmalarına girişmesine olanak tanıyor. Kulüp, 2021 yılında A listesindeki başkanları bünyesine kattığından beri bu modeli benimsedi. EFL merdiveninde üst üste üç basamak çıkıldı ve National League rekabeti, Championship futbol markasıyla değiştirildi.
Wrexham, 2026'da transfer rekorunu yeniden kıracak mı?
2025-26 sezonu öncesinde Red Dragons, Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf ve Nathan Broadhead gibi oyunculara büyük yatırımlar yaptı; bu isimlerden sonuncusu 10 milyon sterlin (14 milyon dolar) ile kulübün bugüne kadarki en pahalı transferi oldu.
Bu rekor sadece 12 ay sürecek gibi görünüyor. Eski Futbol Ligi yıldızı ve şu anki yorumcu Don Goodman, igaming.com'un izniyle GOAL'a verdiği özel röportajda, Reynolds ve Mac'in Wrexham'ın kasasına daha da fazla para yatırmasını bekleyip beklemediğini sorulduğunda şöyle dedi: “Bu benim en iyi tahminim olurdu, çünkü onlar hırslı. Bunu inkar etmek mümkün değil ve bunu reklam etmekten de çekinmiyorlar.
FFP açısından en zengin kulüplerden biri, çünkü başka yollardan, başka kaynaklardan çok fazla gelir elde ediyorlar. Ve en önemlisi, teknik direktör, oyuncular ve sahipler, Championship'te bir sezon geçirerek neyin gerekli olduğunu görmüş olacaklar ve daha iyi bilecekler.
“Bence yaz transfer döneminde güçlü bir kadro kuracaklar ve kesinlikle gelecek sezon ilk altı içinde, hatta belki de daha iyi bir sonuç almayı hedefleyecekler.”
Wrexham'ın Premier Lig'de ne kadar harcama yapması gerekecek
Wrexham'ın en üst lige yükselmesi, ki bu sadece an meselesi olarak görülüyor, elit takımlarla rekabet edebilmek için 50 milyon sterlin (68 milyon dolar), 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) hatta 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) gibi büyük meblağlar harcayarak en çok para harcayan kulüpler arasına katılması bekleniyor.
Eski Red Dragons savunma oyuncusu Frank Sinclair, GOAL'a bu tür transfer ücretlerinin norm haline gelmesi gerekip gerekmediğini sorduğunda şöyle cevap verdi: “Evet, olmak zorunda. Eğer Premier Lig'de kalıcı olmak ve yo-yo kulüplerinden biri olmamak gibi bir hedefleri varsa.
“Yüzlerce yıldır Football League ve Premier League'de yer alan kulüplerin, ligde kalmaya çalışırken zorlandığını ve yo-yo kulüplerine dönüştüğünü gördünüz. Wrexham'ın finansal olarak çok kazançlı olsa da böyle olmak isteyeceğini sanmıyorum.
“Ancak dışarıdan bakıldığında, kulüp sahiplerinin yapmak istediği şeyin, Premier Lig'de rekabet eden bir takım olmak olduğunu düşünüyorum. Bunu başarmak için, mali kısıtlamalar nedeniyle ne kadar para harcayabileceklerini tam olarak bilmiyorum. Ancak paralarını harcayacaklarından eminim ve Premier Lig'de rekabet edebilmek için mali olarak gerekli desteğe ve desteğe sahip olduklarından eminim.”
Play-off yarışı: Wrexham hâlâ ilk altı sırayı hedefliyor
Wrexham, rekoru kırarak üst üste dördüncü kez üst lige yükselme hedefinde, acı verici bir şekilde başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sezonun bitmesine dört maç kala, Phil Parkinson’ın takımı play-off sıralamasının dört puan gerisinde bulunuyor.
Bu fark, Cumartesi günü Stoke ile oynanacak iç saha maçıyla kapatılabilir, ancak Red Dragons'un kanatları biraz kırpılsa bile nihai hedef değişmeyecek; iddialı planlar hâlâ yürürlükte.