Van de Ven sıranın en başında değilse, o zaman kim? Uzun süreli sakatlıkların ardından yeniden öne çıkmaya başlayan Maddison ve Kulusevski'nin de bu grubun parçası olup olmadığı sorulduğunda, eski Spurs savunmacısı Alderweireld önemli bir noktanın altını çizdi: “Bana göre insanlar kaptanlar ve neler yapmaları gerektiği hakkında çok konuşuyor ama bazen benim mazeret kaptanlar dediğim tipler oluyor. Bunlar, kaptan olmayı bir gösteriye dönüştüren, sürekli kollarını sallayan, bağıran ve etrafa çokça işaret eden kişiler.

“Bana göre kaptan, sahada performansına güvenebileceğin oyuncudur. Her zaman 10 üzerinden yedi ya da sekizlik performans verir. Gidip de 10 üzerinden üç ya da dörtlük performans sergilemez. Kendisi de kötü oynuyorsa birine ne yapması gerektiğini nasıl söyleyebilir?

“Sahadaki pozisyonun ne olursa olsun, ihtiyacın olan ilk şey iyi seviyede performans göstermek ve bunu istikrarlı şekilde yapmaktır; ardından mesele takım arkadaşlarına da yardım etmektir. Onlarla konuşmanız ve onları tanımanız gerekir çünkü bir takımın kaptana ihtiyaç duyduğu yer sadece saha içi değil, saha dışıdır da.

“Royal Antwerp'te kaptanken, biri bir şeyle mücadele ediyorsa onunla konuşurdum. Bu yüzden bazen yaş da gerekir; etrafında neler olup bittiğine dair doğru hisse ve sezgiye sahip olmak için. Oynamıyorsa bazı oyunculara sakin kalmalarını, zamanlarının geleceğini ve fırsatlar için çok çalışmaları gerektiğini söyleyebilmeniz gerekir.

“Kaptanlık, bağırıp çağırmaktan ve insanlara ‘bana bakın, çok meşgulüm’ görüntüsü vermekten daha fazlasıdır. Kameralardan uzakta bile performans göstermeniz ve yardımcı olmanız gerekir. İyi bir kaptan olduğunuzu, kamerada olmadığınız anlarda kanıtlarsınız.”