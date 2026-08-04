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Yeni Tottenham kaptanı mı? Toby Alderweireld, Cristian Romero'nun halefinin sahip olması gereken özellikleri açıklarken Spurs'e yeni kaptandan neye "ihtiyaç duymadığı" söylendi
Romero, Spurs'teki beş yıllık dönemini sona erdiriyor
Dünya Kupası kazanan Arjantinli milli futbolcu Romero, kuzey Londra'da geçirdiği beş yılın ardından Serie A devi Inter'le güçlü şekilde anılıyor. Sert stoperle Atletico Madrid'in de ilgilendiği öne sürüldü.
Spurs'ün, onlar adına 156 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu görülüyor. Güney Amerikalı futbolcu, 2025-26 sezonu öncesinde Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kaptanlığa getirilmişti.
Art arda gelen ikinci 17'ncilik Premier League sezonunun yaşanmasıyla birlikte onun için işler pek de iyi gitmedi. Romero da sezonun sonunda ülkesine dönmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu; ancak tribünden Everton'a karşı alınan kritik galibiyeti izlemek için geri döndü.
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Van de Ven, Tottenham'da kaptanlık materyali mi?
Eğer mevcut transfer döneminde ayrılırsa, kaptanlık pazubandı stoper partneri Van de Ven'e geçebilir mi? Hollandalının sıradaki isim olup olmaması sorulduğunda Alderweireld, Hajper iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Micky van de Ven bana iyi birine benziyor ve bu önemli ama kaptanın, Tottenham Hotspur'da kalmak isteyen biri olması gerekiyor.
“Önümüzdeki birkaç yıl boyunca burada kalacağını net şekilde göstermesi gerekiyor. Onlara güvenebilecekleri kişinin o olduğunu göstermeli. İhtiyaç duydukları şey bu. Kaptan olup da belki ayrılmayı düşünen birine ihtiyacımız yok.”
Tottenham'ın bir sonraki kaptanı: Pazubendi kim takmalı?
Van de Ven sıranın en başında değilse, o zaman kim? Uzun süreli sakatlıkların ardından yeniden öne çıkmaya başlayan Maddison ve Kulusevski'nin de bu grubun parçası olup olmadığı sorulduğunda, eski Spurs savunmacısı Alderweireld önemli bir noktanın altını çizdi: “Bana göre insanlar kaptanlar ve neler yapmaları gerektiği hakkında çok konuşuyor ama bazen benim mazeret kaptanlar dediğim tipler oluyor. Bunlar, kaptan olmayı bir gösteriye dönüştüren, sürekli kollarını sallayan, bağıran ve etrafa çokça işaret eden kişiler.
“Bana göre kaptan, sahada performansına güvenebileceğin oyuncudur. Her zaman 10 üzerinden yedi ya da sekizlik performans verir. Gidip de 10 üzerinden üç ya da dörtlük performans sergilemez. Kendisi de kötü oynuyorsa birine ne yapması gerektiğini nasıl söyleyebilir?
“Sahadaki pozisyonun ne olursa olsun, ihtiyacın olan ilk şey iyi seviyede performans göstermek ve bunu istikrarlı şekilde yapmaktır; ardından mesele takım arkadaşlarına da yardım etmektir. Onlarla konuşmanız ve onları tanımanız gerekir çünkü bir takımın kaptana ihtiyaç duyduğu yer sadece saha içi değil, saha dışıdır da.
“Royal Antwerp'te kaptanken, biri bir şeyle mücadele ediyorsa onunla konuşurdum. Bu yüzden bazen yaş da gerekir; etrafında neler olup bittiğine dair doğru hisse ve sezgiye sahip olmak için. Oynamıyorsa bazı oyunculara sakin kalmalarını, zamanlarının geleceğini ve fırsatlar için çok çalışmaları gerektiğini söyleyebilmeniz gerekir.
“Kaptanlık, bağırıp çağırmaktan ve insanlara ‘bana bakın, çok meşgulüm’ görüntüsü vermekten daha fazlasıdır. Kameralardan uzakta bile performans göstermeniz ve yardımcı olmanız gerekir. İyi bir kaptan olduğunuzu, kamerada olmadığınız anlarda kanıtlarsınız.”
- Getty/GOAL
Transfer çalışmaları ve 2026-27 sezon açılışına geri sayım
Tottenham, sezon öncesi hazırlık kampanyasını tamamlama sürecinde; yaz transfer döneminde önemli bonservis bedelleri harcandı ve Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke ile Andy Robertson gibi isimler kuzey Londra'ya katıldı.
Roberto De Zerbi, teknik direktörlük koltuğundaki ilk tam sezonuna hazırlanıyor; başarılı bir ligde kalma mücadelesine liderlik eden De Zerbi, 22 Ağustos'ta Brentford ile oynanacak maça gün sayıyor. O tarihe kadar yeni bir kaptanın resmen atanmış olması da mümkün.
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