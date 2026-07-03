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New manager, same EnglandGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Yeni teknik direktör, aynı İngiltere: Thomas Tuchel, Sir Gareth Southgate’in takımını geride tutan en büyük sorunu Üç Aslanlar’dan ortadan kaldıramadı

Analysis
Dünya Kupası
İngiltere
T. Tuchel
G. Southgate
FEATURES
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Meksika - İngiltere
Meksika

İngiltere’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup etmesinin ardından on binlerce taraftar Georgia’nın kavurucu sıcağına doğru stadyumdan çıkarken, Atlanta Stadyumu’nun çevresinde “Futbol, Tommy Tuchel ile birlikte yeniden eve dönüyor” sözleri yankılanıyordu. Ortam coşkuyla doluydu. Herkes mutluydu. İngiltere kazandı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti kaybetti. İngiltere, 60 yıllık acıyı sona erdirip uzun zamandır arzulanan Dünya Kupası’nı kazanmak için artık dört galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Bir düşünün – ama çok da kafa yormadan – hayal kurmak için nedenler var. Teoride işin eğlenceli kısmı da bu. Ancak gerçekten derinlemesine düşünürseniz, hatta belki de olaylara objektif bir bakış açısıyla bakarsanız, İngiltere’nin Dünya Kupası’nı kazanmasını engelleyecek kocaman, göze batan bir sorun ortaya çıkıyor: Tuchel’in yönetimindeki 18 ay boyunca, en azından turnuva maçlarında, özünde hiçbir şey değişmedi.

Aslında, Kongo’ya karşı alınan galibiyetin ardından yaşanan tüm sevinçlere rağmen, endişelenmek için daha da fazla neden vardı. Bu maç, Sir Gareth Southgate dönemindeki galibiyetlere çok benziyordu; İngiltere’nin pek de iyi oynamadığı ve yıldız oyuncularının kahramanca performanslarına ihtiyaç duyduğu bir galibiyet. Ve eğer Tuchel bu soruna karşı doğal bir çözüm olsaydı, gerçek bir iyileşmenin nereden geleceğini görmek zor olurdu. Teknik direktör değişmiş olabilir. Ama İngiltere, bir futbol takımı olarak, korkutucu derecede aynı görünüyor.

  • Gareth Southgate Trent Alexander-Arnold England 2024Getty Images

    Euro 2024 ve bize öğrettikleri

    Euro 2024, İngiltere için tuhaf bir turnuva oldu. Taraftarlar ve medya, Southgate’ten adeta yalvarırcasına “el frenini çekmesini” ve en iyi oyuncularını sahaya sürmesini istedi. Bunun üzerine Southgate, her şeyi altüst etmeye, herkesi kadroya almaya ve doğaçlama oynamaya çalıştı. Sonuç olarak İngiltere, özellikle etkileyici bir performans sergilemeden finale yükseldi.

    İngiltere’nin o yazki serüveni, grup aşamasında iki beraberlik ve Sırbistan’a karşı alınan zayıf bir 1-0 galibiyetten ibaretti. Eleme turlarında ise Jude Bellingham’ın uzatma dakikalarında gösterdiği kahramanlık sayesinde Slovakya’ya karşı 2-1 galip gelindi, İsviçre’ye karşı penaltılarla galibiyet alındı ve Ollie Watkins’in son dakikada attığı golle vasat bir Hollanda takımını yendiler. İngiltere’nin en iyi takım performansı finalde sergilendi, ancak yine de İspanya karşısında oyun olarak geride kaldılar. Bu, çok iyi oynamadan finale nasıl çıkılabileceğine dair bir ustalık dersi gibiydi.

    Bunun nedeni neydi? Şey, İngiltere'yi yenmek oldukça zordu. Ancak aynı zamanda, çoğu zaman büyük isimlere güvenerek zor durumlardan kurtuldular. Bellingham ve Harry Kane, Slovakya karşısında gol attı. Bukayo Saka, İsviçre karşısında beraberlik golünü attı. Cole Palmer, finalde yedek kulübesinden çıkarak İspanya'ya gol attı. Bu, hücumda yaratıcılıktan yoksun, ancak önemli anlar yaratacak kadar bireysel yeteneğe sahip katı bir takımdı.

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  • Cole Palmer England Spain Euro 2024 finalGetty

    Korkmuş gibi mi davranıyorsun?

    Oysa en kritik anlarda – bireyler parlasa bile – takım, forma yükünün altında ezilmiş gibi görünüyordu. İngiltere ile İspanya’nın 1-1 berabere kaldığı Euro 2024 finalinin son 15 dakikasını ele alalım. 75. dakikadaki Kyle Walker’ın taç atışından maçın son düdüğüne kadar, İngiltere, maçı kontrol etmeyi bilen bir takım karşısında tam anlamıyla ezildi.

    İspanya 105 pas yaparken, İngiltere sadece 27 pas yapabildi. İspanya, rakip ceza sahası önündeki bölgede 39 pas yaparken, İngiltere 10 pas yaptı. İspanya topu 63 kez ileriye doğru paslarken, İngiltere sadece 15 kez pas attı. Bu, korkunç derecede riskten kaçınan bir dönemdi ve İspanya bundan yararlandı. Maçı 86. dakikada atılan bir gol belirledi. Tam da o anda, maçın kaderi belirsizken ve İngiltere'nin sadece riske girip saldırması gerektiği bir anda, oyuncular çekingen davrandılar.

    Maçın ardından Gareth Southgate, “Rakibin sahasının üçte birinde bir taç atışımız vardı ve topu o bölgede tutmak için kesinlikle bir fırsatımız vardı ama geriye doğru oynadık,” dedi. “Ve ondan sonra uzun bir süre boyunca topu bir daha ele geçiremedik. İşte o an bir dönüm noktasıydı.”

    İspanya yenilmesi zor bir takım ve her zaman favori olacaktı. Ancak İngiltere, ilerlemesi gerektiği anda tamamen pes etti. Yoğunluk düştü, aciliyet kayboldu. Dünya çapında oyuncular da, uluslararası maçlarda tecrübeli isimler de bu büyük maçın ağırlığı altında ezildiler.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Tanıdık bir örüntü ortaya çıkıyor

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında da çeşitli anlarda benzer işaretler görüldü. İngiltere maça durgun başladı ve ilk dakikalarda pas ritmini yakalamakta zorlandı. Declan Rice birkaç kez yanlış pas verdi. Kane bir kez topu kaybetti, bir başka durumda ise geriye doğru pas attı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yedinci dakikada kusursuz bir kontra atakla öne geçti.

    Maçın hemen ardından tartışmalar, uzak direkte Djed Spence’in savunma performansı üzerine odaklandı. Gerçek şu ki, işler asla o noktaya gelmemeliydi. İngiltere ancak skoru yakalamaya çalışırken biraz canlandı. Ancak o durumda bile, takım hâlâ biraz fazla temkinli, biraz fazla çekingen görünüyordu. Aslında İngiltere, Yoane Wissa’nın direkten dönen şutunun ardından ilk yarıda 2-0 geriye düşmemesi konusunda şanslıydı.

    Bu arada hücumda yaratıcılık eksikliği göze çarpıyordu. Çoğunlukla “topu Bellingham’a ver ve umut et” tarzı bir oyun vardı. Marcus Rashford, canlı olsa da keskinlikten yoksundu. Noni Madueke aynı koşuyu defalarca tekrarladı. Elliot Anderson orta sahada kaybolmuş gibiydi. Merkez savunma oyuncusu Ezri Konsa, rakip ceza sahası bölgesine en fazla pas atan oyuncu oldu.

    Sonra Kane kahraman oldu. Son 15 dakikada iki gol attı; her ikisi de farklı şekillerde mükemmel gollerdi. İngiltere’nin kurtarıcısı olarak selamlandı. “İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyisi” konuşmaları yapıldı. Ancak onun bu mükemmelliği zaten beklenmeliydi.

    Maçtan sonra Tuchel’e, İngiltere’nin maçın uzun bölümlerinde forma yükünü hissetmiş olabileceği soruldu. O ise bunun saçmalık olduğunu söyledi. “Bugün böyle bir şey görmedim ve bunu görmek çok kolay olurdu. Bu anlatıyı kabul etmek çok kolay olurdu. Ben böyle bir şey görmüyorum,” dedi Tuchel.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ana oyunculara fazla güvenmek

    Tuchel’in elbette böyle demesi gerekiyor. Dürüst bir adamdır, ama oyuncularını asla bu şekilde feda etmez. Ayrıca bu, zaten sabırsızlanan basın mensuplarını kışkırtmanın da çok kolay bir yoludur.

    Ancak kendine de ancak bir yere kadar yalan söyleyebilir. Burada büyük isimlere olan bağımlılık gerçekten korkutucu. İngiltere, bu Dünya Kupası'nda sekiz gol attı. Kane ve Bellingham ikisi birlikte yedi gol attı. Diğeri ise Marcus Rashford’un “maçın bitimine az kala” attığı bir gol oldu – bu golde asist Saka’dan geldi. Anthony Gordon’un iki asisti var – ikisi de Çarşamba günü gerçekleşti – ancak bunun dışında yaratıcı itici güç, sadece Bellingham ve Saka’dan korkutucu derecede kısa aralıklarla geldi.

    Takımın geri kalanı ise disiplinli, düzenli ve temkinli. İngiltere, belki de Pickford’un Kongo’nun açılış golünü kurtarmadaki zayıf performansı dışında, gerçekten büyük bir hata yapmadı. Ancak biraz cansızlar. Topun çoğunluğu ellerinde olmasına rağmen, bununla pek bir şey yapamıyorlar.

    Konsa ve Marc Guehi, İngiltere’de açık ara en fazla pas yapan oyuncular oldular. Kongo karşısında İngiltere, sık sık ortalar yapmaya başvurdu ve bunun işe yaramasını umdu. Bunun işe yaraması Kane’in başarısıdır – ancak pek de güven verici bir durum değil.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Kayaya vurmaya devam et"

    Tuchel’in olumlu yönlere odaklanmayı tercih etmesi şaşırtıcı değildi; onun bakış açısına göre, takımının yılmazlığı sonunda hak ettiği şekilde ödüllendirilmişti. “Mesaj hep aynıydı: Kayaya vurmaya devam edin. Vurun, vurun, vurun. İnanmaya devam edin, yaptığımız şeyi yapmaya devam edin. Pes etmeyin,” dedi teknik direktör maç sonrası. Ve elbette, bundan cesaret alabilir. ]

    İngiltere, Atalanta karşısında hiçbir zaman gerçekten pes etmedi; sadece aynı şeyi defalarca yapmaya devam etti. Evet, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kalecisi oldukça inanılmaz kurtarışlar yaptı, ancak İngiltere uzun süreler boyunca hiçbir zaman gerçek bir tehdit oluşturmadı. Hiçbir an golün geleceği hissi uyandırmadı. Aksine, işlerin tersine döneceğine dair bastırılmış bir endişe vardı.

    O halde soru şu: Suç kimde? Belki de cevap, her ikisinde de biraz. Teknik direktörlerin kendi sistemleri vardır ve Tuchel, net bir felsefesine sahip olduğu için göreve getirildi. Topu içeriye ortalayacak kanat oyuncularını sever. Forvetleri sever. Yaratıcı hücum oyuncularını sever. Aynı zamanda risk almaktan oldukça kaçınır ve kontratakta gol yemekten çok korkar (İngiltere’nin Gana’ya karşı 0-0 biten maçta kontratakta pek fırsat vermediğini sürekli olarak dile getirmiştir).

    Bu felsefeyi tam olarak destekleyen bir kadro seçti. Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton ve Trent Alexander-Arnold bu nedenle kadroya alınmadı. Bunlar belirli bir pozisyona bağlı olmayan oyuncular. Takıma uymuyorlar. Biraz fazla şey yapmaya çalışıyorlar. Takıma canlılık katabilirler, ancak Tuchel, o tek etkili anın, maç boyunca alınacak riske değmeyeceğini açıkça ifade etti.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Temelde kusurlu bir takım

    Sorun şu ki, bu düşünce tarzı burada her zaman rol oynayacak olan bazı derin güvensizlikleri sadece daha da pekiştiriyor. Bu, her yönüyle zor bir durum. Southgate, kadrosu pek iyi olmadığında ilk başta sağlamlığı tercih etti. Ardından belki biraz aşırı düzeltmeye gitti, biraz fazla ifadeye yöneldi ve son turnuvasında bir futbol menajerinden çok vatansever bir geçici teknik direktör gibi görünüyordu.

    Tuchel ise bu ikisinin arasında mutlu bir orta yol buluyor. Sağlamlığı seviyor, ancak elinde dünya çapında yetenekler olduğunu biliyor. Kane ve Bellingham’ı güçlendirmek istiyor, ancak onları doğru pozisyonlara yerleştirmek için diğer tüm oyuncuların desteğine ihtiyaç duyuyor. Öyleyse, o eski anılardan biraz olsun kurtulmaya çalışmak takıma kalmış. Rusya 2018, İngiltere 2021, Katar 2022, Almanya 2024 – bunların hepsi, kişisel olarak herkesin gerçekten sevdiği bir teknik direktör yönetiminde yaşanan görkemli başarısızlıklardı. Southgate ile kaybetmek bile fena gelmiyordu, çünkü o, tam bir karmaşadan bu takımı yeniden inşa etmiş iyi bir adamdı.

    Ve şimdi elinde bir güvenlik ağı biraz daha az. Tuchel zeki bir teknik direktör, mükemmel bir antrenör ve taktikçi olarak Southgate’ten çok daha yetenekli. Ancak o da belki de bu takımın temel kusuruyla giderek yüzleşiyor: Oyuncular kendilerini tam olarak ifade etmekten çok korkuyorlar. Yeni İngiltere ile tanışın – eski İngiltere’yle aynı.

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