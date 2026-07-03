Yeni teknik direktör, aynı İngiltere: Thomas Tuchel, Sir Gareth Southgate’in takımını geride tutan en büyük sorunu Üç Aslanlar’dan ortadan kaldıramadı

Bir düşünün – ama çok da kafa yormadan – hayal kurmak için nedenler var. Teoride işin eğlenceli kısmı da bu. Ancak gerçekten derinlemesine düşünürseniz, hatta belki de olaylara objektif bir bakış açısıyla bakarsanız, İngiltere’nin Dünya Kupası’nı kazanmasını engelleyecek kocaman, göze batan bir sorun ortaya çıkıyor: Tuchel’in yönetimindeki 18 ay boyunca, en azından turnuva maçlarında, özünde hiçbir şey değişmedi.

Aslında, Kongo’ya karşı alınan galibiyetin ardından yaşanan tüm sevinçlere rağmen, endişelenmek için daha da fazla neden vardı. Bu maç, Sir Gareth Southgate dönemindeki galibiyetlere çok benziyordu; İngiltere’nin pek de iyi oynamadığı ve yıldız oyuncularının kahramanca performanslarına ihtiyaç duyduğu bir galibiyet. Ve eğer Tuchel bu soruna karşı doğal bir çözüm olsaydı, gerçek bir iyileşmenin nereden geleceğini görmek zor olurdu. Teknik direktör değişmiş olabilir. Ama İngiltere, bir futbol takımı olarak, korkutucu derecede aynı görünüyor.