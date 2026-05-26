Getty/GOAL
Çeviri:
Yeni Steven Gerrard mı? Liverpool efsanesi, Declan Rice’ın Arsenal ve İngiltere milli takımının en iyi orta saha oyuncusu olmasına nasıl ilham verdi?
Gerrard'ın başarı reçetesi
Mikel Arteta, orta saha komutanını tanımlamak için sık sık özgün ifadeler aramış ve Rice'ı Arsenal'in "deniz feneri" olarak nitelendirmesiyle tanınmıştır. Ancak Rice, kendi gelişimini bir Premier Lig efsanesinin bakış açısıyla değerlendiriyor.
27 yaşındaki oyuncu, uefa.com'a verdiği röportajda, Gerrard'ın oyun stilini incelediğini ve eski Liverpool kaptanının sahanın her iki ucunda da maça etki etme yeteneğini taklit etmeyi hedeflediğini itiraf etti.
Rice, Arteta'nın koçluğu hakkında "O beni, her şeyi biraz yapabilen, daha çok yönlü bir orta saha oyuncusu haline getirdi" dedi. "Steven Gerrard'ın oynadığı dönemden bahsederken, kendisini her şeyi biraz yapabilen bir orta saha oyuncusu olarak gördüğünü duymuştum. Ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Biraz hücum, biraz savunma yapabilirim. Eğer kalıp savunmaya yardım etmem gerekirse, yapabilirim. Eğer ileriye çıkıp hücuma yardım etmem gerekirse, yapabilirim."
- AFP
Arsenal'in fener kulesi
Bu sezon Premier Lig şampiyonluk madalyasını çoktan kazanan Rice, şimdi Budapeşte’de tarihi bir çifte kupayı hedefliyor. Orta saha oyuncusu, en büyük baskı altında bile başarılı olma konusunda bir ün kazandı; bu özelliğin mevcut Arsenal kadrosunun tamamında mevcut olduğuna inanıyor.
"Yoğun olmak ama karakterimi ve güçlü yanlarımı göstermek istiyorum ve bence Arteta son birkaç yıldır bunu başarmamda bana gerçekten yardımcı oldu. Onunla ilk tanıştığımdan beri beni Arsenal'in feneri olarak tanımladı," diye açıkladı Rice.
"Bunu daha önce hiç duymamıştım, ama o hiç duymadığınız türden şeyler söyler, bu yüzden bu gerçekten çok özeldi," diye ekledi.
Geçmişteki kalp kırıklıklarını motivasyon kaynağı olarak kullanmak
Rice, büyük finallerin getirdiği karmaşık duygulara yabancı değil. 2023 yılında West Ham’ın kaptanı olarak Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşmış olsa da, İngiltere milli takımıyla iki Avrupa Şampiyonası finali ve bir Lig Kupası finalini kaybetmenin acısını da yaşamıştır. Rice, bu hayal kırıklıkları üzerinde durmak yerine, onları Luis Enrique’nin PSG’siyle karşılaşma zorluğuna hazırlayan önemli dersler olarak görüyor.
"Şimdiye kadar epeyce final kaybettim: iki EURO finali, Lig Kupası finali. Bu acı verici çünkü finale çıktığınızda o kupayı kazanmak istersiniz. Ama aynı zamanda, yaşadığınız tüm küçük kayıplar size gerçekten çok fayda sağlıyor," diye belirtti orta saha oyuncusu. "Bu, kazanma arzusunu daha da artırıyor ve umarım bunu sürdürebiliriz."
- AFP
Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlama şansı
Geçen sezon Parisli devlerin elinde yarı finalde elenmenin anıları, Emirates'te hâlâ taze. Arsenal, iki maçlık seride daha iyi taraf olduklarını düşünse de üstünlüğünü skora yansıtamadı. Kulüpler, Avrupa futbolunun en büyük ödülü için yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlanırken Rice, takım arkadaşlarına bu hayal kırıklığının tekrarlanmaması için golcü olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
"PSG gerçekten çok iyi bir takım. Geçen yıl iki maçta karşılaştık. Her iki yönde de sonuçlanabilirdi, bu yüzden şimdi konuşursak, en iyi takım kazansın," diye ekledi Rice. "Geçen sezonun yarı final yenilgisinden ne öğrendik? Şansları değerlendirmek gerektiğini, çünkü bolca şansımız vardı. Olması gereken olmadı, ama gelecek anlara hazırlanmanızı sağlayan da işte o anlardır. Hazır olacağız."