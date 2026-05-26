Yeni Steven Gerrard mı? Liverpool efsanesi, Declan Rice’ın Arsenal ve İngiltere milli takımının en iyi orta saha oyuncusu olmasına nasıl ilham verdi?

Mikel Arteta, orta saha komutanını tanımlamak için sık sık özgün ifadeler aramış ve Rice'ı Arsenal'in "deniz feneri" olarak nitelendirmesiyle tanınmıştır. Ancak Rice, kendi gelişimini bir Premier Lig efsanesinin bakış açısıyla değerlendiriyor.

27 yaşındaki oyuncu, uefa.com'a verdiği röportajda, Gerrard'ın oyun stilini incelediğini ve eski Liverpool kaptanının sahanın her iki ucunda da maça etki etme yeteneğini taklit etmeyi hedeflediğini itiraf etti.

Rice, Arteta'nın koçluğu hakkında "O beni, her şeyi biraz yapabilen, daha çok yönlü bir orta saha oyuncusu haline getirdi" dedi. "Steven Gerrard'ın oynadığı dönemden bahsederken, kendisini her şeyi biraz yapabilen bir orta saha oyuncusu olarak gördüğünü duymuştum. Ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Biraz hücum, biraz savunma yapabilirim. Eğer kalıp savunmaya yardım etmem gerekirse, yapabilirim. Eğer ileriye çıkıp hücuma yardım etmem gerekirse, yapabilirim."



