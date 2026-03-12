Yeni sözleşmeye rağmen BVB'den erken ayrılık mı? Felix Nmecha'nın sözleşme uzatmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

"Felix ile yolumuza birlikte devam edeceğimiz için çok mutluyuz. O, Borussia Dortmund ile tamamen özdeşleşmiş ve stratejik kadro planlamamızın çok önemli bir parçasıdır" diyen spor direktörü Lars Ricken, "Sözleşmesinin uzatılması, sürekliliğin bir göstergesidir ve önümüzdeki yıllarda birlikte başarılı olacağımıza olan inancımızı vurgulamaktadır" diye konuştu.

Nmecha ise, Schwarzgelben'de geçirdiği süre boyunca "bu kulüp ve taraftarlarıyla birçok harika deneyim yaşadığını" belirtti. "Güveniniz için çok minnettarım. Borussia Dortmund için elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene karşılık vermek istiyorum."