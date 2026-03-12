Bild gazetesinin haberine göre, Dortmund yetkilileri 25 yaşındaki oyuncu için cüzdanlarını açıyor. Nmecha'nın şu ana kadar Schwarzgelben'de yıllık yaklaşık beş milyon euro kazandığı biliniyor, şimdi ise maaşı iki katına çıkarak yaklaşık on milyon euroya ulaşacak.
Çeviri:
Yeni sözleşmeye rağmen BVB'den erken ayrılık mı? Felix Nmecha'nın sözleşme uzatmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Ayrıca, orta saha oyuncusu gelecekte bir çıkış maddesi sahibi olacak. Bu madde 2027 yılında 80 milyon avro olacak, bir yıl sonra ise biraz daha az bir miktar olan 70 milyon avroya transfer edilebilecek. Finansal gücü yüksek bir kulüp bu maddeyi kullanırsa, Nmecha sözleşme uzatmasına rağmen BVB'den kısa sürede ayrılabilir. En azından Borussia bu durumda cömert bir tazminat alacak.
Dortmund, dün Perşembe günü, altı kez milli takımda forma giyen oyuncunun 2028'e kadar olan sözleşmesinin 2030'a kadar erken uzatıldığını duyurdu. Birkaç saat önce Sky ve Sport Bild de bir anlaşma sağlandığını bildirmişti.
Ricken: "Sözleşmesinin uzatılması sürekliliğin bir işaretidir"
"Felix ile yolumuza birlikte devam edeceğimiz için çok mutluyuz. O, Borussia Dortmund ile tamamen özdeşleşmiş ve stratejik kadro planlamamızın çok önemli bir parçasıdır" diyen spor direktörü Lars Ricken, "Sözleşmesinin uzatılması, sürekliliğin bir göstergesidir ve önümüzdeki yıllarda birlikte başarılı olacağımıza olan inancımızı vurgulamaktadır" diye konuştu.
Nmecha ise, Schwarzgelben'de geçirdiği süre boyunca "bu kulüp ve taraftarlarıyla birçok harika deneyim yaşadığını" belirtti. "Güveniniz için çok minnettarım. Borussia Dortmund için elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene karşılık vermek istiyorum."
Nmecha, Premier League kulüplerinin ilgisini çekiyor
Sözleşmenin uzatılması oldukça sürpriz oldu, çünkü önceki haftalarda Premier Lig kulüplerinin büyük ilgi gösterdiğine ve bir hamle yapmaya hazır olduğuna dair spekülasyonlar vardı. Somut olarak, gençlik yıllarında forma giydiği eski kulübü Manchester City ve Manchester United'ın adı geçiyordu.
25 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde bu sezon BVB'nin kadrosunda yer alıyor. 2025/26 sezonunda, tüm turnuvalarda 38 maça çıktı ve sekiz gol katkısı yaptı - beş gol ve üç asist. BVB formasıyla gösterdiği bazı güçlü performanslar, son zamanlarda Alman milli takımında daha fazla forma giymesini sağladı. Kasım ayında Lüksemburg ve Slovakya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçlarında, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ona güvenmişti. Yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası için de sıcak bir aday olarak görülüyor.
Nmecha, 2023 yılında VfL Wolfsburg'dan 30 milyon euroya Schwarzgelben'e transfer olmuştu.
Felix Nmecha: 2025/26 sezonundaki istatistikler
Oyunlar 38 Gol 5 Asist 3
