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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Yeni sözleşme yolda! Crystal Palace, kaptan Dean Henderson'ı takımda tutmak için kontrat görüşmelerine başladı

D. Henderson
Crystal Palace
Premier Lig

Crystal Palace, kaleci Dean Henderson ile Selhurst Park'ta uzun vadeli yeni bir sözleşme konusunda görüşmelere başladı. İngiltere milli oyuncusu, Güney Londra'daki projenin temel taşlarından biri haline geldi ve Crystal Palace için hem saha içinde hem de saha dışında kritik bir lider olarak kendini kabul ettirdi.

  • Kilit bir liderin geleceğini güvence altına almak

    The Athletic'e göre Crystal Palace, Henderson'ın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için proaktif şekilde çalışıyor ve kulüp sözleşme uzatması konusunda resmi görüşmelere başladı. 2023'te Manchester United'dan yaklaşık 20 milyon £ değerindeki bir anlaşmayla gelen Henderson'ın, mevcut beş yıllık ilk sözleşmesinde şu anda iki yılı kaldı.

    29 yaşındaki oyuncu, başkente gelişinden bu yana önemli ölçüde yükselişe geçti; tüm kulvarlarda 119 maça çıktı ve 38 maçta kalesini gole kapattı. Kalede tartışmasız birinci tercih haline gelmek için ilk dönemdeki rekabeti başarıyla aşan Henderson'ın kulübün birinci kalecisi olarak öne çıkması, iki yıl önce Sam Johnstone'un 10 milyon £'luk bir anlaşmayla Wolverhampton Wanderers'a gitmesine de yol açtı.

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Sakatlık sorunlarını ve transfer ilgisini aşmak

    Sözleşme görüşmeleriyle ilgili haberler, Henderson'ın tam olarak hazır hale dönmeye yaklaştığı bir dönemde geldi. Kaleci, Crystal Palace'ın sezon öncesindeki son hazırlık maçında yaşadığı ayak bileği sakatlığının ardından iyileşme sürecindeydi. Bu soruna rağmen sezonun ilk üç Premier League maçına ilk 11'de başladı; şu ana kadar kaçırdığı tek maç ise yakın zamanda Ipswich Town'a karşı alınan yenilgi oldu.

    Nottingham Forest, Henderson için son yaz transfer döneminde adı güçlü şekilde anılan kulüplerden biriydi. Henderson'ın daha önce başarılı bir kiralık dönem geçirdiği Doğu Midlands ekibinin, yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmak için yaptığı girişim Palace tarafından geri çevrildi; Crystal Palace, Henderson'ın hiçbir bedelle satılık olmadığını açıkça ortaya koydu.

  • Kaptan olarak savunmadan liderlik etmek

    Henderson'ın Selhurst Park'taki etkisi, kış transfer döneminde takımın liderlik grubunda yapılan büyük değişikliğin ardından daha da arttı. Marc Guehi'nin ocakta Manchester City'ye satılmasının ardından Henderson kulüp kaptanı olarak görevlendirildi; bu da onun sesini yükselten karakterinin ve soyunma odasında sahip olduğu saygının bir göstergesi oldu.

    Henderson, Crystal Palace'ın son dönemde kazandığı tarihi kupalarda kilit rol oynayarak büyük maçların gerçek oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Onun kahramanlıkları, 2024-25 FA Cup finalinde Omar Marmoush'un penaltısını dramatik biçimde kurtarıp kupayı getirmesiyle başladı. İngiltere milli oyuncusu daha sonra bu kazanma ivmesini bir sonraki sezona da taşıdı, 2025'te Palace'ı FA Community Shield zaferine taşıdı ve geçen sezon takımın savunmasında istikrar sağlayarak tarihi UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna uzanmasında başrol oynadı.

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  • Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Henderson kritik maçları kaçıracak

    Sözleşme görüşmeleri, sezona zorlu bir başlangıç yapan Crystal Palace için sıkıntılı bir dönemde geliyor. Takım, Premier League'de ilk dört maçının üçünü kaybedip yalnızca tek galibiyet almasının ardından puan tablosunda 16. sırada yer alıyor. Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi macerasına perşembe günü sahasında Lech Poznan'ı ağırlayarak başlayacak. Ardından milli ara öncesindeki son maçında pazar günü deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak. Henderson'ın iyileşme süreci devam ettiği için iki maçı da kaçırması bekleniyor.

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