Yeni sözleşme yolda! Crystal Palace, kaptan Dean Henderson'ı takımda tutmak için kontrat görüşmelerine başladı

The Athletic'e göre Crystal Palace, Henderson'ın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için proaktif şekilde çalışıyor ve kulüp sözleşme uzatması konusunda resmi görüşmelere başladı. 2023'te Manchester United'dan yaklaşık 20 milyon £ değerindeki bir anlaşmayla gelen Henderson'ın, mevcut beş yıllık ilk sözleşmesinde şu anda iki yılı kaldı.

29 yaşındaki oyuncu, başkente gelişinden bu yana önemli ölçüde yükselişe geçti; tüm kulvarlarda 119 maça çıktı ve 38 maçta kalesini gole kapattı. Kalede tartışmasız birinci tercih haline gelmek için ilk dönemdeki rekabeti başarıyla aşan Henderson'ın kulübün birinci kalecisi olarak öne çıkması, iki yıl önce Sam Johnstone'un 10 milyon £'luk bir anlaşmayla Wolverhampton Wanderers'a gitmesine de yol açtı.