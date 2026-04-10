kicker dergisinin haberine göre, stoper oyuncusu BVB ile olan sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatacak. Bundesliga kulübü bu haberi yakında duyuracak.
Yeni sözleşme mi, yoksa ayrılık mı? Nico Schlotterbeck'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sona erdi
Buna göre, Schlotterbeck tarafı ile Genel Müdür Lars Ricken ve Spor Direktörü Ole Book arasında yapılan son görüşmeler olumlu geçti ve her iki taraf için de tatmin edici bir sonuç ortaya çıktı.
Söylentilere göre, Schlotterbeck'in çıkış maddesi talebi son olarak müzakerelerde kilit nokta olarak ortaya çıktı. Kicker'e göre, milli oyuncu yeni sözleşmesinde 50 ila 60 milyon euro arasında bir teklif gelmesi halinde kulüpten ayrılma opsiyonunu güvence altına aldı. Bu civardaki bir meblağ konusunda son zamanlarda uyumlu haberler çıkmıştı.
Ancak çıkış maddesi sadece birkaç kulüp için geçerli olacak, bu da Schlotterbeck'e Dünya Kupası'nda iyi performans göstererek en üst düzey bir kulüpte forma giyme fırsatı sunuyor. BVB, 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezonun ardından Dortmund'dan bedelsiz ayrılmayacağı konusunda planlama güvencesine sahip oldu. Anlaşma sağlanamaması durumunda, derhal ayrılık da söz konusu olabilirdi.
Görünüşe göre Schlotterbeck artık tahmin edilenden daha az kazanıyor
Bu arada Schlotterbeck, Borussia'nın en yüksek maaşlı oyuncusu oldu. Kicker dergisinde, başarıya bağlı primlerle daha da artabilecek 10 milyon avroluk bir sabit maaştan söz ediliyor. Ancak Schlotterbeck, son zamanlarda ortalıkta dolaşan 14 milyon avroluk yıllık maaş rakamına hiçbir senaryoda ulaşamayacak.
Milli maç arası sırasında bir anlaşma olduğu söyleniyordu, ancak Schlotterbeck, Alman milli takımının Gana ile oynadığı maçın ardından bunu yalanlamıştı. Ancak şimdi bu poker oyunu nihayet sona ermiş gibi görünüyor.