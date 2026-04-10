Yeni sözleşme mi, yoksa ayrılık mı? Nico Schlotterbeck'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sona erdi

Buna göre, Schlotterbeck tarafı ile Genel Müdür Lars Ricken ve Spor Direktörü Ole Book arasında yapılan son görüşmeler olumlu geçti ve her iki taraf için de tatmin edici bir sonuç ortaya çıktı.

Söylentilere göre, Schlotterbeck'in çıkış maddesi talebi son olarak müzakerelerde kilit nokta olarak ortaya çıktı. Kicker'e göre, milli oyuncu yeni sözleşmesinde 50 ila 60 milyon euro arasında bir teklif gelmesi halinde kulüpten ayrılma opsiyonunu güvence altına aldı. Bu civardaki bir meblağ konusunda son zamanlarda uyumlu haberler çıkmıştı.

Ancak çıkış maddesi sadece birkaç kulüp için geçerli olacak, bu da Schlotterbeck'e Dünya Kupası'nda iyi performans göstererek en üst düzey bir kulüpte forma giyme fırsatı sunuyor. BVB, 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezonun ardından Dortmund'dan bedelsiz ayrılmayacağı konusunda planlama güvencesine sahip oldu. Anlaşma sağlanamaması durumunda, derhal ayrılık da söz konusu olabilirdi.