Yeni sözleşme mi, emeklilik mi? 40 yaşındaki Luka Modrić’in geleceği hakkında tahminler - Ballon d’Or ödüllü Real Madrid efsanesi, şu anda AC Milan’da sakatlığıyla boğuşuyor
Sakatlık nedeniyle Modrić bir sonraki adımını değerlendiriyor
Modric, AC Milan’ın Juventus ile 0-0 berabere kaldığı maçta Manuel Locatelli ile çarpışması sonucu elmacık kemiğinde kırık meydana gelmesi üzerine, Serie A sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek. Hırvat orta saha oyuncusu ameliyat olması gerekiyor ve Milan’ın ligdeki son dört maçında forma giyemeyecek.
Bu aksiliklere rağmen, sakatlık 40 yaşındaki oyuncunun oynamaya devam etme isteğini azaltmadı. La Gazzetta dello Sport, eski Real Madrid yıldızının Milan sözleşmesindeki bir yıllık uzatma maddesini devreye sokmaya eğilimli olduğunu belirtiyor.
Modric, bu sezon Rossoneri'nin orta sahasında kilit bir rol oynadı ve Madrid'deki son beş sezonunun hiçbirinde oynamadığı kadar fazla süre sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, kariyerini kendi istediği şekilde sonlandırmaya kararlı.
Modric’in oynamaya devam etme motivasyonu
Raporda ayrıca Modrić’in en büyük motivasyon kaynağının, kariyerini Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rekabet ederek tamamlama fırsatı olduğu belirtildi. San Siro’da kalması, Şampiyonlar Ligi’nde son bir kez daha şampiyonluk mücadelesi vermesine imkân tanıyacak.
Orta saha oyuncusunun, takımın oyun temposunu kontrol etmek için Hırvat oyuncuya büyük ölçüde güvenen Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri ile güçlü bir taktiksel anlayış geliştirdiği bildiriliyor. Milan yönetimi de, Modric'in kulübe gelişinden bu yana oluşan karşılıklı saygıyı yansıtarak, sadece oyuncunun onayıyla sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu düşünülüyor.
Kararı Şampiyonlar Ligi hedefi belirliyor
Şampiyonlar Ligi’ne geri dönme ihtimali, Modrić’in kararında önemli bir faktör olarak görünüyor. Milan’ın ligi ilk dörtte bitirme hedefiyle mücadele ettiği bu dönemde, kulübü Avrupa’nın en prestijli turnuvasına yeniden taşıma şansı, hâlâ cazip bir olasılık olarak duruyor.
Saha içindeki katkılarının ötesinde, Modric soyunma odasında da etkili bir figür haline geldi. Genç oyuncular, eski Ballon d'Or kazananını hem bir akıl hocası hem de örnek bir profesyonel olarak görüyorlar, bu da kadro içindeki varlığına daha da değer katıyor. Eski kulübü Dinamo Zagreb'in ilgisi ortaya çıktı, ancak Modric'in kariyerini en yüksek rekabet seviyesinde bitirmeye odaklandığı bildiriliyor.
Nihai karar öncesinde Dünya Kupası gündeminde
Kulüpteki geleceği hakkında nihai bir karar vermeden önce Modrić’in, Hırvatistan milli futbol takımıyla katılacağı ve kariyerinin son uluslararası turnuvası olabilecek 2026 Dünya Kupası öncesinde formunu kazanmaya öncelik vermesi bekleniyor.
Seçim giderek netleşiyor: Milan'da son bir sezon daha kalmak ya da profesyonel futboldan emekli olmak. Ayrılmayı tercih ederse, San Siro seyircisi önünde emekliliğini açıklayabilir.