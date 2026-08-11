2025/26 sezonunda genel FPL şampiyonu Erik Ibsen, sabırlı bir stratejinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. 38 haftanın 22'sinde kaptanlık pazubandını Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'a verdi; Bruno Fernandes ise ikiden fazla kez güvenilen tek diğer oyuncu oldu.

11 milyondan fazla katılımcıyı geride bırakarak zirvede yer alan menajer, form durumunun peşinden körü körüne gitmedi ya da sık ve düşünmeden değişiklikler yapmadı. Erken dönemde premium bir kaptan seçti ve sezonun tamamı boyunca büyük ölçüde bu kritik kararına sadık kaldı.

Bu yıl 1. Hafta, beraberinde ekstra bir belirsizlik katmanı getiriyor ve ilk kaptanlık tercihlerini daha da zorlaştırıyor. Rekor sayıda dokuz Premier League kulübü sezona yeni kalıcı teknik yönetim altında başlayacak, bu da fikstür bazlı tahminlerin her zamankinden çok daha fazla tahmin yürütmeye dayanacağı anlamına geliyor.