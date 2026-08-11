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Yeni sezon başlarken Fantasy Premier League uzmanı, menajerleri 1. hafta öncesinde yapılan klasik hatalar konusunda uyardı
FPL menajerleri için istikrar kilit önem taşıyor
2026/27 Fantasy Premier League sezonu 21 Ağustos'ta başlarken, milyonlarca menajer 1. Hafta için kadrolarını son hâline getiriyor. Biletleme uzmanları SeatPin tarafından yapılan yeni bir araştırma, geçen sezonun genel şampiyonunun başarısının arkasındaki temel unsurları inceledi.
Bir klinik psikoloğun görüşleriyle desteklenen çalışma, FPL menajerlerinin neden çoğu zaman kendi sezonlarını sabote ettiğini açıklıyor. Bulgular, mini lig zaferinin peşinden giderken en önemli unsurun uzun vadeli istikrar olduğunu ortaya koyuyor.
- AFP
Şampiyon, pahalı kaptan stratejisine bağlı kaldı
2025/26 sezonunda genel FPL şampiyonu Erik Ibsen, sabırlı bir stratejinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. 38 haftanın 22'sinde kaptanlık pazubandını Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'a verdi; Bruno Fernandes ise ikiden fazla kez güvenilen tek diğer oyuncu oldu.
11 milyondan fazla katılımcıyı geride bırakarak zirvede yer alan menajer, form durumunun peşinden körü körüne gitmedi ya da sık ve düşünmeden değişiklikler yapmadı. Erken dönemde premium bir kaptan seçti ve sezonun tamamı boyunca büyük ölçüde bu kritik kararına sadık kaldı.
Bu yıl 1. Hafta, beraberinde ekstra bir belirsizlik katmanı getiriyor ve ilk kaptanlık tercihlerini daha da zorlaştırıyor. Rekor sayıda dokuz Premier League kulübü sezona yeni kalıcı teknik yönetim altında başlayacak, bu da fikstür bazlı tahminlerin her zamankinden çok daha fazla tahmin yürütmeye dayanacağı anlamına geliyor.
Fantazi futbol kararlarının psikolojisi
Klinik psikolog Dr. Max Doshay, Fantasy Premier League'de karar alma sürecinin arkasındaki karmaşık psikolojik etkenleri açıkladı. Doshay, menajerlerin çoğu zaman tek bir sessiz geçen haftaya gereğinden fazla anlam yüklediğini ve ilk tercihlerini yapmalarına yol açan mantıklı gerekçeleri hızla ikinci plana ittiğini belirtti.
Şöyle açıkladı: "Beynimiz, bir karar verildikten sonra kesinlik arayacak şekilde çalışır; bu nedenle az miktardaki yeni bilgi bile gerçekte olduğundan çok daha önemliymiş gibi algılanır. Bu yüzden menajerler tek bir sessiz geçen haftaya gereğinden fazla anlam yükler ve en başta o tercihi yapmalarına yol açan mantığı küçümser.
"Kaygı, belirsizlik ve bir şeyi kaçırma korkusu, dürtüsel transferlerin asıl itici güçleridir. Diğer menajerlerin farklı bir tercih yaptığını görmek ya da tek bir manşet okumak bile aciliyet duygusu yaratır. İnsanlar, 'bir şey yapmanın' sağladığı kısa vadeli rahatlamayı karar kalitesinde gerçek bir iyileşmeyle karıştırır.
"İnsanlar bir kararın iyi mi kötü mü olduğuna, o kararın hangi mantıkla verildiğine göre değil, nasıl sonuçlandığına göre hükmeder; buna 'sonuç yanlılığı' denir. Güçlü bir kaptan tercihi, futbolun rastlantısal doğası nedeniyle 1. haftada yine de boş geçebilir. Bir kararın kalitesi tek bir skorla değil, birçok hafta boyunca ölçülmelidir.
"İnsanlar puan kaybetmenin acısını, puan kazanmanın verdiği hazdan çok daha yoğun hisseder. Bu yüzden kötü bir kaptanlık sonucu, bir menajerin hafızasında üç iyi sonuçtan çok daha uzun süre yer eder ve bu nedenle çoğu zaman aşırı tepkiyi tetikler."
- Getty
Sezonun başındaki en büyük hatalardan kaçınmak
Uzun vadeli başarıyı garanti altına almak için menajerlerin, daha topa bile vurulmadan önce bazı yaygın hatalardan aktif şekilde kaçınması gerekiyor. Hazırlık dönemindeki gürültüye göre yapılan panik transferler, transfer süresinin kaçırılması ve kaptanlığın fikstür yerine yalnızca itibara göre verilmesi, sezon başında en sık pişmanlık yaratan hatalar arasında yer alıyor. FPL oyuncularına ayrıca tek bir performansa aşırı tepki vermemeleri tavsiye ediliyor; çünkü daha geniş örneklem büyüklükleri, tek bir izole skor çizgisinden çok daha fazla önem taşıyor.
SeatPin'in kurucusu ve CEO'su Galin Ananiev, yeni sezon öncesinde artan duygusal yatırımı vurgulayarak şöyle dedi: "Bir fantezi takım, bir oyuncu grubundan fazlasıdır; bir menajerin kendi muhakemesini ve harcadığı zamanı yansıtır. Her transfer, esasen oyuncuların nasıl performans göstereceğine dair kendi değerlendirmenize yaptığınız küçük bir bahistir. Bu yüzden her sonuç, sadece puanlardaki değişimden ibaret değildir; duygusal bir ağırlık da taşır.
"Bu sezon bunun etkisi daha da büyük. Premier League'de rekor sayıda dokuz kulüp yeni kalıcı teknik direktörlerle sezona başlıyor, bu da her zamankinden daha fazla belirsizlik olduğu anlamına geliyor. Bu da takımlarını doğru kurmaya yatırım yapanlar için işi daha da heyecanlı hale getiriyor. Bu nedenle, net bir süreç ve stratejiye sahip olmak, her manşete ya da hazırlık dönemi sonucuna tepki vermekten daha değerli olabilir."
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