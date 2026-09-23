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Yeni San Siro: net maliyet, görseller ve Euro 2032 için seçilen statlar arasında yer alma ihtimali

AC Milan
Inter

Meazza’nın yerine yapılacak yeni iç saha stadının ayrıntılı maliyetleri.

Inter ve Milan, Milano kentinde yükselecek yeni tesis için belediyeye "ekonomik fizibilite raporunu" sundu. Yeni stadyum, 2032'de tamamlandığında, 2 milyar 149 milyon gibi olağanüstü bir değere ulaşacak. İki takım, spor arenası sayesinde piyasada 418 milyon gelir elde edeceklerini öngörüyor; ancak ofisler, oteller ve ticari alanlar da. Bu dev gayrimenkul operasyonunun kulüplere 265 milyonluk bir sermaye kazancı sağlaması bekleniyor.

Bu rakamlar, iki kulübün gelirler açısından Premier League ve Bundesliga'ya yaklaşmasını sağlayacak. Ya da en azından son 20 yılda biriken dev farkı azaltacak.

  • Büyük güven

    Son aylarda, Inter ile Milan’ın kurduğu ortak şirket Stadio San Siro S.p.A. tarafından yürütülen yeni San Siro projesinde bürokratik süreç önemli ölçüde hız kazandı. Ağustos ayının sonunda kulüpler, tüm "gayrimenkul kompleksi" için nihai ekonomik planı Palazzo Marino’ya sundu. Kompleksin mülkiyeti artık Belediyeye ait olmayacak. Takımların alanı geri satın alması için Gelir İdaresi tarafından belirlenen tahmini bedel 175 milyon euro. Milan ve Inter, şehirdeki yeni fütürist tesisin zeminini hazırlayan teknik ve bürokratik çalışmalarını güvenle sürdürmeye devam ediyor.

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  • Stadyumun maliyeti ne kadar?

    Calcio&Finanza çalışanlarının incelediği belgeler, yeni tesisin inşasının 583,7 milyon euroya mal olacağını, stadın üzerinde yükseleceği podyum da hesaba katıldığında bu rakamın 709,9 milyon euroya çıkacağını gösteriyor.

    Yapılaşma çalışmasının tamamı ise 1,110 milyar euroya mal olacak ve dağılım şu şekilde:

    • 583,7 milyon euro yeni stadyum için;
    • 124,2 milyon euro podyum için;
    • 371,4 milyon euro çok amaçlı bölüm ve Meazza'nın yeniden düzenlenmesi için;
    • 31,1 milyon euro Energy Center ve buna bağlı enerji halkası için.

  • Çok amaçlı bölümün maliyetleri

    Az önce aktarılan rakamlardan da anlaşılabileceği gibi, Meazza bölgesinin dönüşümü önemli ve büyük bir maliyet ile etki yaratacak. Peki bu 371,4 milyon neleri kapsıyor?

    Öngörüye göre 44 milyon ticari alanlara, diğer 33 ise Büyük Satış Yapısı olarak yeniden adlandırılan entegre bir alışveriş merkezi için, 51,3 23.314 metrekarelik ofis ve hizmet alanları için ve 44 de 20 bin metrekarelik konaklama alanı için ayrılacak.

    Salt ekonomik/finansal açıdan bakıldığında en büyük kalem, 121,2 milyon euro ile garajlar ve yer altı katlarına ilişkin olan bölüm. Bunun tahmin ve varsayım olduğu belirtilmeli; zira resmi rakamlar, sonraki projelendirme süreci ve Meazza Stadyumu'nun yeniden işlevlendirilmesine yol açacak alan dönüşümüyle birlikte netleşecek.

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  • YENİ ULAŞIM DÜZENİ

    Gerekli ulaşım düzeni ve altyapıya da büyük odak ayrıldı; birincil kentleşme çalışmaları 57,3 milyon euro olarak tahmin edilirken, yeni Patroclo Tüneli'nin maliyeti de 42,3 milyon euro olarak öngörülüyor.

    Ancak bu rakamlara, mevcut tünelin yıkımı için gereken 12,4 milyon euroluk maliyet de eklenmeli.

  • Park ve tazminatlar

    Inter ve Milan tarafından sunulan plan, San Siro’nun dönüşümüyle doğrudan bağlantılı olan 84,7 milyon euro tutarındaki ek işler ve katkılarla devam ediyor.

    Bu rakam ayrıca, geçiş aşamasında Meazza’ya hizmet edecek azami güvenlikli bir alanın oluşturulması için 6,2 milyon euro ve eski stadyumun (mevcut Meazza’nın kısmi sökümü ancak yeni tesisin açılmasının ardından gerçekleşecek) iki Milan kulübü tarafından hâlâ kullanılacağı dönemde şantiyenin yönetimi için 15 milyon euroyu da içeriyor; Calcio&Finanza böyle belirtiyor.

  • San Siro'nun satın alma maliyetlerinin paylaşımı

    Analiz, Meazza Stadı ve çevresindeki alanların satın alınması için öngörülen 197,1 milyon euroyu kalem kalem incelemeyi sürdürüyor: Calcio&Finanza'nın incelediği belgede, 104,1 milyonun Milano'daki tesisin satın alımına, 86,2 milyonun arazilere ve 6,7 milyonun imar haklarına ayrıldığı belirtiliyor.

    Ancak öngörülen indirimler sayesinde maliyet 175,1 milyon euroya düşüyor.

  • Ek maliyetler

    Şimdi de 455,2 milyon euro olarak değerlendirilen ek maliyetlere ve teknik giderlere geliyoruz; bunun 178,6 milyonu tamamlayıcı yükümlülükler, 115,3 milyonu ilave inşaat yükümlülükleri, 18,1 milyonu iyileştirme çalışmaları, yaklaşık 4,5 milyonu vergi ve harçlar, 2 milyonu ise ticarileştirme ve reklam için.

    Ayrıca 136,8 milyon euro tutarında 'öngörülmeyenler ve çeşitli giderler' kalemi de tanımlanıyor.

  • Toplam operasyon mu? 2 milyarın üzerinde

    Toplam rakam, yeni stadın inşası, alanın satın alınması, çeşitli çalışmalar ve tüm finansman yüklerini kapsayan 2,302 milyar euro maliyete ulaşıyor.

    Ekonomik plan, tüm operasyonun toplam değerini 2,567 milyar euro olarak öngörüyor: 418,8'inin öngörülen gayrimenkul ve alan satışlarından gelmesi beklenirken, yapılacak stada ise 2032 yılında 2,149 milyar euro değer biçildi. Ancak Calcio&Finanza'nın aktardığına göre bunlar yalnızca ön tahminler ve çeşitli rakamlar önümüzdeki yıllarda değişebilir.

  • EURO 2032 hedefi

    İnşaat çalışmalarının 2027’de başlaması ve 2031’de tamamlanması, açılışın ise 2032 Avrupa Şampiyonası’na hedeflenmesi öngörülüyor. Ancak şu an itibarıyla, bu süreçte inşa edilecek yeni San Siro’nun Avrupa Şampiyonası organizasyonunda yer alacağına dair bir kesinlik yok. İzlenmesi gereken tek yol, tüm aşamaları harfiyen takip ederek planda ilerlemek. Kontrol edilemeyen değişkenlerin, kaçınılması gereken öngörülebilir tuzakların ve projeye yönelmesi beklenen itiraz yağmurunun bulunduğu açık.

  • EKİM AYINA KADAR ÖN İZLEME

    Inter ve Milan, projenin temel taşlarını kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor ve böylece tarihi bir dönüm noktası olacak sürece dair gizem perdesini aralamaya başlıyor: daha hazırlık çalışmalarına başlanmadan önce bile, yeni San Siro’nun cephesine ilişkin bir ön gösterimin Ekim ayında yapılması planlanıyor.

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