Inter ve Milan, Milano kentinde yükselecek yeni tesis için belediyeye "ekonomik fizibilite raporunu" sundu. Yeni stadyum, 2032'de tamamlandığında, 2 milyar 149 milyon gibi olağanüstü bir değere ulaşacak. İki takım, spor arenası sayesinde piyasada 418 milyon gelir elde edeceklerini öngörüyor; ancak ofisler, oteller ve ticari alanlar da. Bu dev gayrimenkul operasyonunun kulüplere 265 milyonluk bir sermaye kazancı sağlaması bekleniyor.
Bu rakamlar, iki kulübün gelirler açısından Premier League ve Bundesliga'ya yaklaşmasını sağlayacak. Ya da en azından son 20 yılda biriken dev farkı azaltacak.