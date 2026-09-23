Az önce aktarılan rakamlardan da anlaşılabileceği gibi, Meazza bölgesinin dönüşümü önemli ve büyük bir maliyet ile etki yaratacak. Peki bu 371,4 milyon neleri kapsıyor?

Öngörüye göre 44 milyon ticari alanlara, diğer 33 ise Büyük Satış Yapısı olarak yeniden adlandırılan entegre bir alışveriş merkezi için, 51,3 23.314 metrekarelik ofis ve hizmet alanları için ve 44 de 20 bin metrekarelik konaklama alanı için ayrılacak.

Salt ekonomik/finansal açıdan bakıldığında en büyük kalem, 121,2 milyon euro ile garajlar ve yer altı katlarına ilişkin olan bölüm. Bunun tahmin ve varsayım olduğu belirtilmeli; zira resmi rakamlar, sonraki projelendirme süreci ve Meazza Stadyumu'nun yeniden işlevlendirilmesine yol açacak alan dönüşümüyle birlikte netleşecek.