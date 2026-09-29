Ekim sonu ile Kasım başı arasında yeni San Siro’nun taslağı açıklanacak, geçen haftaki iddialar doğrulandı. Foster+Partners ve Manica’nın ofislerinde çizimi kusursuzlaştırma ve parlak sunum üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu, İngiltere’de Londra’daki yeni Wembley’yi hayata geçiren aynı seçkin stüdyo: futbol dünyasının tüm tutkunları için tarihi bir stat ve doğal bir ilham kaynağı, ancak mimarların aktardığına göre eski Meazza’nın bazı detayları korunmuş olacak, Gazzetta dello Sport’ta yer aldı.
Yeni San Siro için projenin sunulacağı tarih belli oldu. Belediye Başkanı Sala sert çıktı: "Kulüpler son tarihlere uymalı"
Beppe Sala kulüplere çağrıda bulundu
Geri sayım başladı; bu, güçlü bir sembolik değere sahip bir an ve taraftarlarla kent sakinlerinin gözünde bugün itibarıyla hâlâ soyut kalan bir şeye somutluk kazandırmaya yarayacak. Belediye Başkanı Beppe Sala, daha dün Ance’nin bir etkinliği kapsamında Milan ve Inter’e çağrıda bulundu: "Kulüplerin yeni stat renderını çok yakında göstermesini ve tesisin 2032 Avrupa Şampiyonası’na hazır olacağını garanti etmesini umuyorum".
İtalya’nın, Türkiye ile birlikte ev sahibi ülke olacağı Avrupa Şampiyonası için belirlenen son tarih, sıkı bir takvimi zorunlu kılıyor ve zamanın dar olması nedeniyle en küçük bir gecikme bile bu düzeyde bir organizasyonda Milano’nun haritada yer almaması gibi tarihi bir hayal kırıklığı riskini beraberinde getirecek. Gazzetta.it’te yer aldığı üzere plan, UEFA’nın katı kriterleri doğrultusunda yeni tesisin turnuvadan tam bir yıl önce, 2031’de tamamlanmasını öngörüyor. Buna ulaşmak için belediye ve bölge yönetimi, gerekli prosedürleri 2027 yazına kadar tamamlayıp futbol sezonunun bitiminin ardından yılın ikinci yarısında iş makinelerini sahaya sokma konusunda ortak bir noktada buluştu. Dolayısıyla süreç bir süredir zaten işliyor; Stadio San Siro Spa şirketinin 16 Mart’ta Uygulama Planı’nı sunmasının ve belediyenin bunun inceleme süreci ile stratejik çevresel değerlendirmesini başlatmasının ardından. Sonraki adımlarda teknik-ekonomik fizibilite projesinin incelenmesi, bölgenin yetki alanına giren çevresel etki değerlendirmesi ve Hizmetler Konferansı yer alacak. Tüm müdahaleler elbette birbiriyle bağlantılı: Patroclo tünelinin taşınması, yeni stadın inşası ve ancak sonrasında Meazza’nın yalnızca kısmi yıkımı.
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