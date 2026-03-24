CM Grafica san siro stadio inter milan 2026

Yeni San Siro: Çevresel etki değerlendirme süreci başladı; bu, Inter ve Milan için kilit bir adım

Inter ve Milan’ın San Siro bölgesini dönüştürme projesi, resmi ancak esaslı olmayan yeni bir aşamaya giriyor

Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve artık resmiyet kazandı: Calcio e Finanza’nın haberine göre Milano Belediyesi, ilgili alanların çoğunun sahibi olan Stadio San Siro S.p.A. şirketi tarafından sunulan “GFU San Siro” adlı kentsel plan üzerinde Stratejik Çevre Değerlendirmesi (VAS) sürecini başlattı. 

Bu, tarihi Stadio Giuseppe Meazza stadyumu çevresindeki alanın geleceğini ayrıntılı olarak tanımlayacak uygulama planının onaylanmasından önceki prosedürdür. Plan, yeni bir tesisin inşası ve bölgenin sadece maç günlerinde değil, haftanın her günü “canlanmasını” sağlayacak tüm yan faaliyetleri içermektedir. 

  • VAS NEDİR?

    Avrupa ve İtalyan mevzuatında öngörülen Stratejik Çevresel Değerlendirme, bir kentsel planın onaylanmadan önce çevre üzerinde ne gibi etkiler yaratabileceğini incelemek amacıyla uygulanan bir prosedürdür. 

    SEA sürecinde trafik, hava kalitesi, bölgeye etkisi, su yönetimi ve yeşil alanların varlığı gibi çeşitli unsurlar analiz edilir. Süreç, proje hakkında görüş ve yorumda bulunabilecek kamu kurumları ve çevre otoritelerini de kapsar. 

  • SONRAKİ ADIMLAR

    Belediye tarafından yayınlanan idari kararla Stratejik Çevresel Değerlendirme (VAS) süreci başlatılmıştır. Tüm belgeler Belediye ve Lombardiya Bölgesi’nin resmi internet sitelerinde erişime açılacak olup, önümüzdeki aylarda ilgili kurumlarla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. 

    Bu aşama tamamlandıktan sonra plan, idari sürecine devam ederek nihai onaya ulaşabilecek; bu, San Siro bölgesinin dönüşümünü başlatmak için gerekli bir adımdır. 

