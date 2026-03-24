Yeni San Siro: Çevresel etki değerlendirme süreci başladı; bu, Inter ve Milan için kilit bir adım

Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve artık resmiyet kazandı: Calcio e Finanza’nın haberine göre Milano Belediyesi, ilgili alanların çoğunun sahibi olan Stadio San Siro S.p.A. şirketi tarafından sunulan “GFU San Siro” adlı kentsel plan üzerinde Stratejik Çevre Değerlendirmesi (VAS) sürecini başlattı.

Bu, tarihi Stadio Giuseppe Meazza stadyumu çevresindeki alanın geleceğini ayrıntılı olarak tanımlayacak uygulama planının onaylanmasından önceki prosedürdür. Plan, yeni bir tesisin inşası ve bölgenin sadece maç günlerinde değil, haftanın her günü “canlanmasını” sağlayacak tüm yan faaliyetleri içermektedir.