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Yeni San Siro 2,15 milyar euro değerinde olacak, Inter ve Milan için 265 milyon euro sermaye kazancı: işte ilk kez ne zaman tanıtılacağı

Inter
AC Milan

Milan ve Inter’in, projeyi Euro 2032’ye yetiştirmek için yaptığı hamle. Ayrıca ekim ayında cephesi tanıtılacak

Inter ve Milan, Milano’da inşa edilecek yeni tesis için "ekonomik fizibilite raporunu" belediyeye sundu. Yeni stadyum, 2032’de tamamlandığında, 2 milyar 149 milyon gibi olağanüstü bir değere ulaşacak. İki kulüp, spor arenası sayesinde piyasada 418 milyon gelir elde edileceğini öngörüyor; ayrıca ofisler, oteller ve ticari alanlar da buna dahil. Budev gayrimenkul operasyonunun kulüplere 265 milyonluk bir sermaye kazancı sağlaması bekleniyor.

Bu rakamlar, iki kulübün gelirler bakımından Premier League ve Bundesliga’ya yaklaşmasına imkan tanıyacak. Ya da en azından, son 20 yılda biriken devasa farkı azaltacak.

  • Bürokrasiye rağmen güven

    Son aylarda, Inter ile Milan’ın kurduğu ortak şirket Stadio San Siro S.p.A. tarafından yürütülen yeni San Siro projesinde bürokratik açıdan önemli bir hızlanma yaşandı. Ağustos ayı sonunda kulüpler, tüm "gayrimenkul kompleksi" için nihai ekonomik planı Palazzo Marino’ya sundu. Kompleksin mülkiyeti artık Belediyeye ait olmayacak. Takımların alanı geri alması için Gelir İdaresi tarafından tahmin edilen rakam 175 milyon euro. Milan ve Inter, şehirdeki yeni fütüristik tesis için zemini hazırlayan teknik ve bürokratik çalışmaları güvenle sürdürmeye devam ediyor.

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  • EURO 2032 hedefi

    İnşaat çalışmalarının 2027'de başlaması ve 2031'de tamamlanması, açılışın ise 2032 Avrupa Şampiyonası'na yetiştirilmesi planlanıyor. Ancak şu an itibarıyla, Avrupa Şampiyonası organizasyonunda bu süreçte inşa edilecek yeni San Siro'nun da yer alacağına dair bir kesinlik yok. İzlenmesi gereken tek yol, tüm aşamaları kanun hükmündeki maddeler gibi takip ederek plan doğrultusunda ilerlemek. Kontrol edilemeyen değişkenlerin, kaçınılması gereken öngörülebilir tuzakların ve projeye yağacak itiraz dalgasının varlığı ise açık

  • Ekim öncesi şölen

    Inter ve Milan, projenin temel unsurlarını ortaya koymaya hazırlanıyor; böylece tarihi bir dönüm noktası olacak sürece dair farkındalık yaratmak için gizem perdesini aralamaya başlıyor. Yeni San Siro’nun cephesine ilişkin bir ön gösterim şimdiden Ekim ayında planlanıyor; bu, gelecekteki şantiyenin hazırlık çalışmalarına başlanmadan da önce gerçekleşecek.

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