Inter ve Milan, Milano’da inşa edilecek yeni tesis için "ekonomik fizibilite raporunu" belediyeye sundu. Yeni stadyum, 2032’de tamamlandığında, 2 milyar 149 milyon gibi olağanüstü bir değere ulaşacak. İki kulüp, spor arenası sayesinde piyasada 418 milyon gelir elde edileceğini öngörüyor; ayrıca ofisler, oteller ve ticari alanlar da buna dahil. Budev gayrimenkul operasyonunun kulüplere 265 milyonluk bir sermaye kazancı sağlaması bekleniyor.

Bu rakamlar, iki kulübün gelirler bakımından Premier League ve Bundesliga’ya yaklaşmasına imkan tanıyacak. Ya da en azından, son 20 yılda biriken devasa farkı azaltacak.