Yeni Ronaldo, Ronaldinho ve Romario mu? Joao Pedro, Vinicius Jr., Raphinha ve diğerlerini efsanevi Brezilya üçlüsüyle karşılaştırırken, Chelsea yıldızı Dünya Kupası baskısını hissettiğini itiraf etti
Geçmişin ikonlarını taklit etmek
Brezilya'nın forvet oyuncusu Pedro, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok yıldızın varlığına dikkat çekerek, uzun süredir devam eden Dünya Kupası zaferi hasretini sona erdirmek için milli takımın üzerindeki baskının giderek arttığını kabul etmekle birlikte, Brezilya'nın mevcut nesil yeteneklerine olan güvenini dile getirdi. Selecao, Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Ronaldo, Ronaldinho ve turnuvanın en çok gol atan ikinci oyuncusu Rivaldo gibi isimlerden oluşan kadrosuyla 2002 yılında Almanya'yı finalde mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazandığından beri bu kupayı kazanamadı. Ancak Pedro, mevcut takımın da benzer kalitede yıldızlara sahip olduğunu vurguluyor.
"O zamanlar Ronaldo, Ronaldinho, Romario vardı, ama bugünün futboluna bakarsanız, Brezilya'da da öyle oyuncular var," dedi Pedro ESPN'e. "Real Madrid'de Vini, Barcelona'da Raphinha, Chelsea'de ben ve Estevao, bir de Andrey var. Hepsi de en iyi kulüplerde oynuyor. Sorun olan şey, Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının üzerinden çok zaman geçmiş olması. Biz dünyanın en iyi milli takımıyız ve uzun süre kazanamayınca bu baskı artıyor."
Milli takımın ritmini yakalama mücadelesi
Vinicius ve Raphinha gibi isimler La Liga’da olağanüstü performanslar sergilese de, kulüplerindeki bu yıkıcı formlarını milli takım sahnesinde tekrarlamakta sık sık zorlandılar. Vinicius, milli takımda 46 maçta sadece 8 gol atarken, Raphinha ise 36 maçta 11 gol kaydetti. Pedro, antrenman sahasında birlikte geçirdikleri sürenin yetersiz olmasının bu uyumsuzluğun başlıca nedeni olduğunu öne sürüyor.
Chelsea'nin forveti, "Birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz" dedi. "Ben İngiltere'de oynuyorum, Vini İspanya'da oynuyor ve Raphinha başka bir kulüpte. Tüm yılı geçirdiğimiz kulüplerimizde olduğu gibi birlikte antrenman yapmamız gerekiyor. Milli takımda işler kulüpte olduğundan farklı yürür, bu yüzden hızlı bir şekilde uyum sağlamanız gerekir. Daha fazla antrenman süresi ile işler daha sorunsuz yürümeye başlar. Yakında her şey yoluna girecek."
Ancelotti yönetiminde Neymar'sız hayat
Selecao, Ekim 2023’te ön çapraz bağını yırtmasından bu yana milli takım kadrosunun dışında kalan tüm zamanların en golcü oyuncusu Neymar’ın yokluğunda zorlu bir dönemi atlatmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncu Santos formasıyla sahalara dönmüş olsa da, Ancelotti’ye fiziksel olarak hazır olduğunu henüz kanıtlayamadı; bu durum, beklentilerin yükünü genç neslin omuzlarına yükledi. Golcü vasıflarının eksikliği, Raphinha, Gabriel Martinelli, Vinicius ve Matheus Cunha'dan oluşan tercih edilen dörtlüye yönelik eleştirilere yol açtı.
Brezilya'nın 2002'deki son Dünya Kupası zaferinden bu yana 24 yıllık bir kıtlık dönemine yaklaşması, bu baskıyı daha da artırıyor. Beş kez dünya şampiyonu olan takım, yaklaşan turnuvaya hazırlanırken, ünlü Joga Bonito stiline ek olarak etkili sonuçlar elde etme talebi de zirveye ulaştı. Pedro, kalitenin mevcut olduğu konusunda ısrarcı olsa da, uluslararası futbolun çevresel faktörleri, yıldızların gerçekten parlayabilmesi için daha hızlı bir adaptasyon süreci gerektiriyor.
Orlando'da bir adım öne çıkmak
Raphinha'nın hamstring sakatlığı nedeniyle beş hafta sahalardan uzak kalacağı haberinin ardından, Chelsea oyuncusunun kendini kanıtlama fırsatları artacak gibi görünüyor. Stamford Bridge'de 31 lig maçında 14 gol ve sekiz asistle verimli bir sezon geçiren Pedro'nun, Salı günü Orlando'da Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçında forvet hattını sürüklemesi bekleniyor. Bu maç, yaz aylarında asıl işler başlamadan önce hayati öneme sahip bir genel prova niteliğinde.
Brezilya, 13 Haziran'da Fas ile oynayacağı maçla Dünya Kupası macerasına başlayacak. Ülkenin tüm umutlarını omuzlarında taşıyan mevcut nesil, Ronaldo ve Ronaldinho ile yapılan karşılaştırmaların ancak kupa kazanarak geçerlilik kazanacağını biliyor.