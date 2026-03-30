Yeni Ronaldo, Ronaldinho ve Romario mu? Joao Pedro, Vinicius Jr., Raphinha ve diğerlerini efsanevi Brezilya üçlüsüyle karşılaştırırken, Chelsea yıldızı Dünya Kupası baskısını hissettiğini itiraf etti

Brezilya'nın forvet oyuncusu Pedro, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok yıldızın varlığına dikkat çekerek, uzun süredir devam eden Dünya Kupası zaferi hasretini sona erdirmek için milli takımın üzerindeki baskının giderek arttığını kabul etmekle birlikte, Brezilya'nın mevcut nesil yeteneklerine olan güvenini dile getirdi. Selecao, Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Ronaldo, Ronaldinho ve turnuvanın en çok gol atan ikinci oyuncusu Rivaldo gibi isimlerden oluşan kadrosuyla 2002 yılında Almanya'yı finalde mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazandığından beri bu kupayı kazanamadı. Ancak Pedro, mevcut takımın da benzer kalitede yıldızlara sahip olduğunu vurguluyor.

"O zamanlar Ronaldo, Ronaldinho, Romario vardı, ama bugünün futboluna bakarsanız, Brezilya'da da öyle oyuncular var," dedi Pedro ESPN'e. "Real Madrid'de Vini, Barcelona'da Raphinha, Chelsea'de ben ve Estevao, bir de Andrey var. Hepsi de en iyi kulüplerde oynuyor. Sorun olan şey, Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının üzerinden çok zaman geçmiş olması. Biz dünyanın en iyi milli takımıyız ve uzun süre kazanamayınca bu baskı artıyor."



