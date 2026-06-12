Yeni Ronaldo... ABD'deki Dünya Kupası, yeni bir Brezilya fenomeninin doğuşuna tanık olacak mı?

Her Brezilya neslinde, topa dokunmadan önce dikkatleri üzerine çeken bir isim ortaya çıkar; her yönden beklentilerle çevrili, kendi hikâyesini yazmadan önce karşılaştırmalarla anılan bir oyuncu.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte, taraftarlar ve medya arasında yeni bir isim dolaşıyor; bu sadece şimdiye kadar başardıkları nedeniyle değil, birçok kişinin gelecekte başarabileceğine inandığı şeyler nedeniyle.

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Brezilya, en büyük sahnelerde yıldızlar yaratmaya alışkındır ve Dünya Kupası her zaman yeteneklerin efsaneye dönüştüğü ya da beklentilerin baskısı altında hayallerin kaybolduğu bir yer olmuştur.

Bu iki durum arasında, henüz 18 yaşını geçmemiş bir genç, kariyerindeki ilk gerçek sınavına hazırlanıyor: o da ölümcül forvet Endrick.