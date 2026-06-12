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Yeni Ronaldo... ABD'deki Dünya Kupası, yeni bir Brezilya fenomeninin doğuşuna tanık olacak mı?

FEATURES
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Endrick
Brezilya
Fas
ABD

Mucize gerçekleşecek mi?

Her Brezilya neslinde, topa dokunmadan önce dikkatleri üzerine çeken bir isim ortaya çıkar; her yönden beklentilerle çevrili, kendi hikâyesini yazmadan önce karşılaştırmalarla anılan bir oyuncu.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte, taraftarlar ve medya arasında yeni bir isim dolaşıyor; bu sadece şimdiye kadar başardıkları nedeniyle değil, birçok kişinin gelecekte başarabileceğine inandığı şeyler nedeniyle.

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Brezilya, en büyük sahnelerde yıldızlar yaratmaya alışkındır ve Dünya Kupası her zaman yeteneklerin efsaneye dönüştüğü ya da beklentilerin baskısı altında hayallerin kaybolduğu bir yer olmuştur.

Bu iki durum arasında, henüz 18 yaşını geçmemiş bir genç, kariyerindeki ilk gerçek sınavına hazırlanıyor: o da ölümcül forvet Endrick.

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    Ronaldo sahneden hiç ayrılmadı

    Endrick'in adı Brezilya'da parlamaya başladığı ilk andan itibaren, efsane Ronaldo Nazário ile karşılaştırmalar hiç durmadı; bu sadece pozisyonu ya da uyruğu nedeniyle değil, erken yaşta ortaya çıkışı ve zirveye ulaşmadan önce yarattığı heyecan nedeniyle de oldu.

    Ronaldo da Dünya Kupası'na genç yaşta katılmış ve tarihe adını yazdırarak turnuvanın en önemli yıldızlarından biri olmuştu. Bu da bazılarının Endrick'i, sessizce başlayıp dünyanın en büyük sahnesinde patlama yapan o eski hikayenin bir kopyası olarak görmesine neden oldu.

    Ronaldo, 1994 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosuna dahil olmuştu, ancak 17 yaşında olduğu için yaşının küçük olması nedeniyle forma giymemişti. Ancak 1998'deki turnuvada (21 yaşında) gerçek bir şans yakaladı.

    O zaman parladı ve Seleção'yu Fransa'ya (1-3) yenildikten sonra Dünya Kupası ikinciliğine taşıdı, o dönemde 4 gol attı ve tüm dünyanın gündemine oturdu.

    Ancak karşılaştırma iki ucu keskin bir kılıç gibidir; oyuncuya büyük bir medya ilgisi kazandırırken, aynı zamanda onu acımasız bir baskı altına sokar, özellikle de yaşın veya isimlerin değil, sadece sahada olanların önemli olduğu bir turnuvada.

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  • WC2002-BRA-BEL-RONALDO CELEBRATESAFP

    Al-Zahra, Dünya Kupası'nın gökyüzünde parlıyor

    Ronaldo Nazário, Brezilya milli takımıyla 4 Dünya Kupası'nda yer aldı ve her katılımında, ister attığı gollerle ister "Seleção"un performansına yaptığı doğrudan etkiyle olsun, tarihe adını yazdırdı.

    1994 Dünya Kupası'nda (ABD), Ronaldo 17 yaşındayken Brezilya milli takım kadrosunda yer aldı, ancak Brezilya şampiyonluğa ulaşmasına rağmen turnuva boyunca hiçbir dakikada forma giymedi.

    1998 Dünya Kupası'nda (Fransa) ise Ronaldo dikkat çekici bir performans sergiledi ve Brezilya'yı finale taşıdı. Turnuva boyunca 4 gol attı, ancak finalde Fransa'ya yenilerek şampiyonluğu kaçırdı.

    2002 Dünya Kupası'nda (Güney Kore ve Japonya) Ronaldo, turnuva tarihinin en iyi performanslarından birini sergiledi. 8 gol atarak turnuvanın gol kralı oldu ve Brezilya'yı beşinci şampiyonluğuna taşıdı.

    2006 Dünya Kupası'nda (Almanya) ise Ronaldo 3 gol attı ve katıldığı 3 turnuvada toplam 15 golle Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Ancak bu rekoru daha sonra Alman Miroslav Klose (16) kırdı.

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    Endrick, 2026 Dünya Kupası'na henüz 18 yaşında katılıyor; ancak Brezilya gibi dev bir milli takımda yaş, bir mazeret olarak değil, hazırlığın erken bir testi olarak görülüyor.

    Tahminler, turnuva boyunca ister yedek olarak ister kritik anlarda kullanılan bir hücum kartı olarak önemli dakikalara çıkabileceğini gösteriyor ve bu da her dokunuşunun mercek altına alınmasına neden oluyor.

    Dünya Kupası gibi turnuvalarda, tek bir fırsat tam bir hikayeye, tek bir hata ise uzun süreli şüphelerin başlangıcına dönüşebilir. Bu da Endrick'in katılımını, sadece bir "ilk çıkış"tan daha hassas hale getiriyor.

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    Bir hikayenin başlangıcı mı, yoksa sadece bir durak mı?

    Futbolda bazı isimler kalıcı olurken, diğerleri bir an için parladıktan sonra beklentilerin baskısı altında kaybolur. Endrick bugün bu iki yolun arasında duruyor.

    2026 Dünya Kupası, Brezilya'da yeni bir yıldızın hikayesinin gerçek başlangıcı olabilir ya da kamera ışıklarından çok zaman ve sabır gerektiren uzun bir yolun sadece ilk sınavı olabilir.

    Her halükarda, turnuva boyunca şu soru akıllarda kalacak: Yeni bir fenomenin doğuşuna mı tanık oluyoruz... yoksa yolun başındaki bir yeteneğe mi?>

Dünya Kupası
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