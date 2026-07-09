Sky’ın verdiği bilgilere göre, İsviçre milli takım oyuncusunun Newcastle United’a transferi neredeyse kesinleşti.
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Yeni rekor transfer: Dünya Kupası'nın yıldızı Johan Manzambi, görünüşe göre SC Freiburg'dan ayrılıyor
Buna göre, transferin gerçekleşebilmesi için artık sadece son ayrıntıların netleştirilmesi gerekiyor. Her iki kulüp de 60 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varmış; bu da Manzambi’yi Breisgau kulübünün rekor satışına yükseltecek.
Şimdiye kadar bu “rekor” Kevin Schade ve Merlin Röhl’e aitti; ikisi de zamanında Premier Lig’e adım atmış ve sırasıyla FC Brentford’a (Schade) ve FC Everton’a (Röhl) transfer olmuştu.
Son günlerde Manzambi’nin Magpies’e transfer olacağına dair işaretler giderek yoğunlaşmıştı. Newcastle’da 20 yaşındaki oyuncunun, 100 milyon avroyu aştığı söylenen bir transfer ücreti karşılığında Tottenham Hotspur’a katılan Sandro Tonali’nin izinden gitmesi bekleniyor.
Freiburg’da Manzambi’nin sözleşmesi 30 Haziran 2030’a kadar geçerliydi ve sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyordu. Dolayısıyla, orta saha oyuncusunun Dünya Kupası’ndaki iyi performansları, kulübün işine yaradı.
- AFP
Johan Manzambi, 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre formasıyla göze çarpıyor
ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada, 20 yaşındaki oyuncu İsviçre Milli Takımı formasıyla olağanüstü performanslar sergiledi. Bosna’ya karşı oynanan ikinci grup maçında, 71. dakikada oyuna girdikten sonra son dakikalarda attığı iki golle maçın kahramanı oldu.
Ardından, grup aşamasının son maçında Kanada karşısında turnuvada ilk kez ilk 11’de yer aldı ve teknik direktör Murat Yakin’e bir gol ve bir asistle bu güveni boşa çıkarmadı. Altıncı turda Cezayir’e karşı oynanan maçta da bir asist yaptı.
Manzambi’nin diz sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Kolombiya’ya karşı penaltı atışlarında 4-3’lük zorlu bir galibiyetin ardından İsviçre, son sekiz takım arasına kaldı. Pazar gecesi ile Pazartesi sabahı arasında (Almanya saatiyle 03.00) bu turda, son dünya şampiyonu Arjantin rakip olarak bekliyor.
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