Buna göre, transferin gerçekleşebilmesi için artık sadece son ayrıntıların netleştirilmesi gerekiyor. Her iki kulüp de 60 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varmış; bu da Manzambi’yi Breisgau kulübünün rekor satışına yükseltecek.

Şimdiye kadar bu “rekor” Kevin Schade ve Merlin Röhl’e aitti; ikisi de zamanında Premier Lig’e adım atmış ve sırasıyla FC Brentford’a (Schade) ve FC Everton’a (Röhl) transfer olmuştu.

Son günlerde Manzambi’nin Magpies’e transfer olacağına dair işaretler giderek yoğunlaşmıştı. Newcastle’da 20 yaşındaki oyuncunun, 100 milyon avroyu aştığı söylenen bir transfer ücreti karşılığında Tottenham Hotspur’a katılan Sandro Tonali’nin izinden gitmesi bekleniyor.

Freiburg’da Manzambi’nin sözleşmesi 30 Haziran 2030’a kadar geçerliydi ve sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyordu. Dolayısıyla, orta saha oyuncusunun Dünya Kupası’ndaki iyi performansları, kulübün işine yaradı.