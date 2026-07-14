"Yeni R9'a en yakın isim" - Claude Makelele, Kylian Mbappé'yi Ronaldo ile karşılaştırıyor ve Real Madrid'in süperstarının 2026 Ballon d'Or'u kazanacağına inanıyor

Real Madrid efsanesi, forvetin bu sezon kulüp düzeyinde nispeten mütevazı bir kupa koleksiyonuna sahip olmasına rağmen, Mbappé’nin 2026 Ballon d’Or’u kazanması için tam destek verdi. Makelele, Fransız oyuncunun uluslararası sahnedeki performanslarının onu rakiplerinin bir adım önüne taşıdığına inanıyor.

Makelele, Marca'ya yaptığı açıklamada, "Mbappé'nin bu ödülü kazanmasını çok isterim," dedi. "Bu sezon Real Madrid ile pek çok kupa kazanamadı, ancak bu Dünya Kupası'nda sergilediği performans olağanüstü."

Eski orta saha generali, Fransız oyuncunun sergilediği olağanüstü performansın onu futbolun en prestijli bireysel ödülünün en güçlü adayı haline getirdiğine inanıyor.